En la región Cusco alrededor de 300 menores de todas las edades han desaparecido, según la Defensoría del Pueblo, información que se brindó en el marco de las diligencias sobre el caso de la presunta venta de bebés que operaba desde la ciudad imperial.

“Revisamos información de la PNP en el sistema de denuncias por desaparición y se tiene registrado a 299 menores de edad en este año, sin embargo, esta cifra no toma en cuenta a aquellas personas que ya han sido ubicadas. Desde la Defensoría del Pueblo pedimos que se mejore estos registros de desaparición porque consideramos importante saber cuántas personas fueron ubicadas y en qué condiciones y si esto tuvo algún vínculo o relación con algún tipo de delito”, refirió Rosa Santa Cruz, representante de la Defensoría del Pueblo en Cusco.

La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso que fiscales coordinadores de Trata de Personas, Rocío Gala Gálvez, y de Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, realicen acciones conjuntas y agilicen las investigaciones, asimismo se abrió una investigación preliminar en contra de la jueza del caso Zulay Sánchez Farfán, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Cusco por la cuestionada liberación de dos de los tres implicados de este hecho.

Liberación de implicados

“Evalué si la detención que habían realizado los policías estaba acorde a la ley. Concluimos que era una detención arbitraria, fuera del plazo de flagrancia. El señor Mora cometió el hecho delictivo el 31 de agosto, su detención fue el 04 de este mes; en caso de Doris Huayhua aconteció el 1ro de septiembre y la captura se dio el 04, se evaluó en base a esto. Tenemos capacitación en este tema. hemos actuado conforme a la constitución y la ley”, declaró la jueza Zulay Sánchez.

La Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial (PJ) del Cusco dispuso el inicio de una investigación preliminar a la jueza Zulay Sánchez luego de que el pasado 10 de setiembre, la magistrada dictara 9 meses de prisión preventiva para los implicados Fanny Hurtado Altamirano y Doris Rosa Huayhua Mamani, y comparecencia con restricciones para Rubén Mora Cuyuchi.

Sin embargo, antes de presentarse las pruebas, Doris Huayhua fue liberada. La magistrada fundamentó la decisión argumentando que existió detención arbitraria en contra de los dos implicados, debido a que “no se habría solicitado su detención adecuadamente y no se habrían cumplido los plazos de flagrancia requeridos por ley”, horas después al finalizar la audiencia, la decisión cambió en contra de Huayhua Mamani, involucrada en al menos 20 casos de venta de bebés, lo que facilitó su fuga, actualmente se encuentra prófuga de la justicia y con orden de captura. Solo Fanny Hurtado fue llevada al penal.

“Se ha ordenado la investigación preliminar para indagar si es que existe una inconducta funcional. Si acaso se hallen evidencias se abriría una investigación formal para determinar cuál ha sido la actuación de la magistrada”, dijo Rolando Ttito Quispe, jefe de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial del Cusco (ODANC-PJ).

La autoridad judicial aseveró que la medida se inició de oficio por un periodo de 30 días debido a las denuncias en medios de comunicación por la cuestionada liberación de los implicados en el delito de trata.

“Ante el cuestionamiento de las prensa local y nacional hemos requerido el acta de audiencia, la resolución que emitió la magistrada, el expediente de la prisión preventiva. Todo el acervo documentario se está solicitando para un análisis y determinar si habría indicios o no de inconducta funcional. Tenemos 30 días para indagar este caso, ampliable a 30 días hábiles, en ese marco estamos haciendo la indagación preliminar”, agregó Ttito Quispe.

Impedimento de salida para involucrados

Por su lado, el fiscal adjunto de Trata de Personas, Paulo Rivera solicitó el pedido ante la jueza Zulay Sánchez el impedimento de salida para todos los involucrados. Mientras tanto el Ministerio Público y la Dirección de Defensa Pública de Cusco solicitaron al Registro Nacional de Identificación y de Estado Civil (Reniec) un informe sobre cuántos certificados de nacido vivo fueron consignados con el nombre de Lizzet Blanca Zambrano Huayhua quien actualmente tiene orden de captura.

“Como parte de los actos de investigación, el Ministerio Público ofició a Reniec para que informe cuántos certificados de nacido vivo habría emitido esta persona para asentar las partidas de nacimiento de otros tantos niños, es de esperar que se puedan identificar los menores que hayan sido pasibles de este delito” señaló el defensor público, Jesús Pampa Suárez.

Clan familiar

Asimismo, señaló que según las investigaciones preliminares se trataría de un clan familiar dedicado a la venta de bebés

“El Ministerio Público refirió que se trata de una organización familiar, clan familiar dedicado a este tipo de operaciones. Todavía está por identificarse quiénes más están involucrados”, agregó

El sexto juzgado de investigación preparatoria de Cusco, dictó nueve meses de prisión preventiva y orden de captura contra Lizzet Blanca Zambrano Huayhua, bachiller de Obstetricia implicada en el caso, ella junto a quien sería su madre Doris Rosa Huayhua Mamani se encuentran prófugas de la justicia. De acuerdo a las diligencias preliminares de la Fiscalía Adjunta de Trata de Personas, Rosa Huayhua se dedicaba al ofrecimiento y venta de los bebés mientras que Lizzet Zambrano falsificaba los certificados de nacido vivo, las operaciones se realizaban desde una clínica obstétrica clandestina ubicada en el segundo piso de la calle Tres Cruces de Oro.

Testimonio de supuesta compradora

Fanny Hurtado Altamirano es acusada de comprar un recién nacido y detenida el pasado 04 de setiembre en el centro de salud de Manco Cápac del distrito de Santiago con un bebé en brazos. Hurtado, quien actualmente cumple prisión preventiva en el penal de mujeres Qenqoro, durante la audiencia de apelación contó que no puede concebir por sufrir hipotiroidismo, por esa situación fue captada en la segunda quincena de agosto por Rosa Huayhua en el mercado Vinocanchón del distrito de San Jerónimo.

“La señora (Rosa Huayhua) me dijo que tiene una sobrina que lleva una vida loca que no tiene económicamente para criar al bebé y que si yo podía tener al bebé. En ese momento no me dijo que me vendería al bebé, me dijo para tener al bebé y cuidarlo por tres días, nunca mencionó que lo vendería, quería adoptarlo legalmente, me dejé llevar porque quise ser madre, ese es mi delito de querer ser madre. La señora me entregó todo disecado su piel, todo escaldado; lo llevé a casa le compré sus cunas, sus cosas, lo llevé a la posta, me dejé llevar. Luego me empezó a extorsionar, me empezó a pedir dinero, yo no pertenezco a esa situación”, relató durante la audiencia.

De acuerdo a las investigaciones, el costo del bebé habría sido de 4,500 soles el cual era depositado por el sistema de yape de forma fraccionada.