Los profesionales de hematología del Hospital Nacional Adolfo Guevara dieron de alta a Jazmín Ccallo, de 10 años, quien venció a la leucemia luego de tres años de lucha contra esta enfermedad.

La Dra. Ana Álvarez Barcena, hematóloga del hospital Adolfo Guevara, informó que en junio de 2021 la menor llegó a dicho nosocomio con debilidad, pérdida de peso, dificultad para respirar, fiebre, entre otros síntomas.

Luego de algunos exámenes, le diagnosticaron leucemia linflobástica aguda, un tipo de cáncer común en la niñez que se da cuando una célula de la médula ósea presenta errores en su ADN.

Esta enfermedad causó una depresión en la mamá de Jazmín, Silvia Calizaya. “Yo pensé lo peor, no sabía lo que se me venía y no sabía cómo explicarle a mi hija”, dijo.

“Apenas se dio el diagnóstico, Jazmín recibió quimioterapia dos veces por semana, luego en el 2023 a inicios de 2024, este tratamiento fue ambulatorio, completando con éxito toda la terapia. Luego de unos análisis, se comprobó que su médula ósea estaba libre de leucemia”, declaró Álvarez.

Sueña con ser doctora

Tras superar la enfermedad, Jazmín, muy emocionada, comentó que su sueño es ser doctora y tener la especialidad de hematología para curar a más niños con cáncer. Luego de tocar la campana, bailó al lado de su familia.

La gerente de la Red Cusco, Dra. Betsy Gil Rodríguez, saludó el alta médica y destacó que la atención oportuna e integral del cáncer es primordial para que los niños y niñas que padecen esta enfermedad logren superarla.

Asimismo, indicó que aún la Red Cusco cuenta con 25 niños con esta enfermedad. “Ellos continúan recibiendo su tratamiento de quimioterapia. Jazmín es un ejemplo de esperanza y victoria para todos estos niños”, finalizó.