Para defenderse de los cuestionamientos, algunas universidades han apelado a la cantidad de tesis académicas que han producido. Estas cifras están disponibles en el Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar por grados académicos y títulos profesionales (Renati) de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Como indica su nombre, este repositorio reúne las tesis y trabajos de investigación que se han presentado en las universidades peruanas para obtener grados y títulos académicos.

Según este repositorio, la casa de estudios con mayor número de tesis y trabajos de investigación es la Universidad César Vallejo (UCV), con 85.309 publicaciones, más de cuatro veces la cantidad que tienen la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), ambas de mayor antigüedad.

Cantidad no es calidad

Sin embargo, un mayor número de trabajos registrados en el Renati no implica, necesariamente, mayor calidad académica. Según Percy Mayta-Tristán, director de Investigación de la Universidad Científica del Sur, el número de publicaciones que una institución educativa consigna en el repositorio de la Sunedu responde a distintos factores, como la cantidad de estudiantes.

Para el investigador, una manera más acertada de evaluar la calidad de la producción científica de las universidades es observar cuántas publicaciones tienen en Scopus y Web of Science (WoS), las dos bases de datos de artículos científicos y de investigación de mayor prestigio internacional.

“Debería haber cierta correspondencia entre el volumen de investigación académica reflejado en el Renati y lo que se publica en revistas científicas. Entonces, llama la atención aquellas universidades que tienen miles de tesis al año y no tienen ni de cerca el mismo volumen de publicaciones en revistas científicas”, sostiene.

Este es el caso, por ejemplo, de la UCV, que a pesar de registrar el mayor número de trabajos en el Renati, la casa de estudios tiene menos publicaciones en Scopus y WoS que otras universidades con menos presencia en el repositorio de la Sunedu.





El exministro de Educación Ricardo Cuenca difiere. Según explica, no necesariamente debe existir una correspondencia entre la cantidad de tesis producidas y los artículos publicados en revistas científicas. Ello debido a que algunas carreras y maestrías -como las de negocios o administración- son de naturaleza profesional y no académica.

“Las maestrías no siempre son académicas, sino que pueden ser profesionales, como las de negocios. Estas últimas, por su naturaleza, no tienen cómo convertirse en artículos científicos que luego aparezcan en Scopus o WoS. En síntesis, no hay ninguna obligación de que las tesis profesionales se generen artículos científicos”, indica.