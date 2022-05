A pesar de que la Universidad César Vallejo (UCV) ha referido que la tesis de maestría del presidente Pedro Castillo y de su esposa Lilia Paredes “mantiene aportes de originalidad”, a fin de cerrar la página a la denuncia de plagio, expertos que revisaron el trabajo de investigación, luego de que este haya sido publicado en su totalidad el último lunes, advierte que la copia “es innegable”.

En el marco teórico de la tesis “La equidad de género y los aprendizajes significativos del área de personal social en los estudiantes del IV ciclo de la institución educativa N° 10465 Puña - Tacabamba - Chota”, Castillo y Paredes copiaron páginas enteras del artículo “La equidad de género en la educación”, de Sandra Araya Umaña, profesora de la Universidad de Costa Rica [Ver imágenes].

Los profesores solo citaron a Araya Umaña en un párrafo, donde abordan el concepto de “educación”, pero en el resto presentan las ideas de esta catedrática como suyas.

El presidente y la primera dama también tomaron contenido de la tesis que el profesor Edmundo Arévalo Luna presentó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) respecto a los efectos de la motivación en el rendimiento de los estudiantes del colegio Claretiano de Trujillo. Incluso, quitaron las citas a autores como Karl Marx y Clyde Tombaugh que Arévalo sí realizó.

La pareja copió, además, la definición de “sexismo” que dio Marina Subirats Martori, profesora de Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona, en el artículo “Conquistar la igualdad: la coeducación hoy”. El texto original fue utilizado por la organización feminista salvadoreña “Las Dignas” en una cartilla informativa por el Día Internacional de la Educación No Sexista.

La misma UCV refirió que las similitudes en la tesis de Castillo y Paredes se hallaron principalmente en el marco teórico, donde llegan al 86%. Y en general al 43%.

Intención de engañar

El director de Gestión de Proyectos y Promoción de la Investigación de la Universidad Científica del Sur, Percy Mayta Tristán, afirmó que tras la difusión de la tesis del jefe de Estado y de su esposa, cualquier ciudadano podrá darse cuenta, con solo un búsqueda simple en Internet, que hubo un acto de copia.

“La descripción que ha hecho la UCV, al mencionar que hay un 86% de textos similares en el marco teórico sin citado, es una definición de plagio”, manifestó a El Comercio.

Mayta Tristán dijo que la referida universidad ha preferido no calificar de “copia” al trabajo de investigación de Castillo y Paredes para no asumir su parte de la responsabilidad.

“Hay que tener en cuenta que si una tesis fue aceptada con plagios no solo significa una falta del estudiante, sino también de los controles de la institución, que no fueron los adecuados, sea porque el asesor no revisión bien el trabajo o la universidad no tenía los mecanismos […] La UCV ha actuado como lo hizo la Universidad Enrique Guzmán y Valle con el ministro de Educación y la Universidad Jorge Basadre con la ministra de Trabajo”, remarcó.

El médico e investigador señaló que cuando los estudiantes retiran, como lo hicieron Castillo y Paredes, las citas del texto que se está copiando, “es clara la intención de apropiarse de una idea que no es suya”.

“Más allá del método y de los resultados, el documento tiene plagio, ahí no hay duda, es innegable. Y otro punto al que no se le ha dado suficiente detalle es que los validadores [de los instrumentos de investigación] no existen. ¿El experimento realmente se hizo?”, acotó.





“No cumple los criterios de integridad académica”

Marcel Velázquez, profesor principal de la UNMSM, sostuvo, tras haber revisado la tesis de la pareja de maestros, que esta no cumple con los criterios de integridad, ni de originalidad. Agregó que el documento hay “abundantes plagios” y un posible “fraude académico”, porque dos de los validadores no existen en el Reniec.

“Ni siquiera es una tesis, ese documento no es una tesis en ninguna universidad seria del mundo, ni siquiera tiene el grado de un trabajo monográfico en pregrado ni antes de la ley universitaria ni mucho menos ahora”, remarcó en comunicación con este Diario.

Velázquez indicó que la relevancia de la investigación “es insignificante”, porque el presidente y la primera dama aplicaron dos encuestas en un solo salón de clases.

Añadió que probablemente existan miles de casos semejantes al de Castillo y Paredes en tesis, que fue presentada en el 2012, en universidades de baja calidad antes de la existencia de la Sunedu.

“No había ningún control académico serio, no había procesos para la elaboración de tesis, este es un resultado más”, expresó.

El docente, además, dijo que le sorprende que el presidente y la primera dama, al ser conservadores, hayan planteado como tema de investigación la equidad de género.

“Hay que contemplar todas las hipótesis, incluso la posibilidad de una tesis por encargo, es evidente que no hay una concordancia entre el tema elegido y el perfil de las personas que han escrito sobre este tema”, concluyó.

La poca credibilidad del mandatario

La politóloga Denisse Rodríguez-Olivari consideró que esta situación “perjudica” a Castillo a “sobre manera”, porque son sus propias acciones las que le hacen perder la “poco credibilidad” que tiene. “Entra en la narrativa de políticos deshonestos que no pueden cumplir un requisito mínimo, hacer un trabajo de investigación, más aun siendo un maestro, un personaje visible en el magisterio, esto lo hace aún más problemático”, subrayó.

Rodríguez-Olivari, candidata a doctora en Ciencias Políticas en el Universidad Humboldt de Berlín, señaló que el Perú no es el único país que tiene políticos comprometidos en denuncias de tesis plagiadas, porque en Alemania “hay decenas” de autoridades que han sido acusadas por lo mismo.

“Esto nos abre la puerta a una reflexión mayor que tiene que ver con las universidades y con la Sunedu, que motive un movimiento en contra de las contrarreformas en educación, que claramente tienen que ser frenadas”, mencionó.

Más información

El artículo 20 del Código de Ética en Investigación de la UCV refiere que, si se comprueba la infracción, la universidad podrá sancionar a los responsables con una amonestación escrita, suspensión temporal o expulsión definitiva, si se trata de estudiantes y de despido en caso de trabajadores.

Para los egresados como Castillo y Paredes, el documento indica que se aplicarán las sanciones establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la UCV. No obstante, este no hace referencia a las situaciones de plagio.