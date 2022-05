A las denuncias por presuntos actos de corrupción durante su mandato, el presidente Pedro Castillo suma un nuevo cuestionamiento. El programa “Panorama” advirtió que el mandatario y la primera dama Lilia Paredes realizaron plagios en la tesis que les permitió obtener el grado de magíster Psicológica Educativa en la Universidad César Vallejo (UCV) en el 2012.

El 54% del trabajo de investigación- titulado “La equidad de género y los aprendizajes significativos del área de personal social en los estudiantes del IV ciclo de la institución educativa N°10465 Puña, Tacabamba, Chota”- no fue original, señaló el dominical, tras examinar el documento con la herramienta Turnitin, un reconocido programa anti plagio. Incluso, las 26 páginas del marco teórico fueron copiadas en su totalidad.

Además, los nombres de dos profesionales que supuestamente validaron los instrumentos de investigación de Castillo Terrones y Paredes no aparecen en el Reniec y los DNI consignados corresponden a otras personas, reveló el referido programa.

La abogada penalista Romy Chang explicó que el artículo 219 del Código Penal sanciona con entre cuatro y ocho años de prisión el plagio agravado, que “es cuando se difunde como propia la totalidad o parte de una obra que le pertenece a otro autor”. Agregó que esto se puede dar a través de una copia textual o de una pequeña alteración.

En comunicación con El Comercio, Chang indicó que la Fiscalía especializada en delitos contra la Propiedad Intelectual tiene la “obligación” de iniciar una investigación preliminar en contra Paredes, quien a diferencia del jefe de Estado no tiene ninguna protección constitucional.

“Respecto a Castillo, es el fiscal de la Nación [Pablo Sánchez] el que tiene que definir si abre o no pesquisa, y esta sería una buena oportunidad para conocer si tiene el mismo criterio que su antecesora [en la conducción del Ministerio Público]”, manifestó, en referencia a que Zoraida Ávalos inició dos investigaciones al presidente, pero las suspendió hasta que termine su gobierno.

Una posición similar tuvo el abogado penalista Carlos Caro, quien señaló que Castillo y Paredes también deben afrontar una investigación por el presunto delito de falsedad genérica.

“Ellos han consignado en su tesis a dos personas que no existen, a dos validadores, y eso es falsedad genérica. A la primera dama una fiscalía ordinaria le puede abrir proceso, ella no tiene prerrogativas, y el fiscal de la Nación debe definir la situación del presidente. La falsedad genérica se castiga con hasta cuatro años de prisión”, subrayó.

La ruta administrativa

El ex director de Derecho de Autor de Indecopi Martín Moscoso refirió que la referida institución debe iniciar de oficio un procedimiento administrativo en contra del presidente y a la primera dama por una presunta infracción a los derechos de autor.

“Hay un precedente de actuación de oficio, se hizo cuando yo era miembro [de Indecopi], cuando decidimos iniciar un procedimiento por plagio en contra del escrito Alfredo Bryce Echenique, no por sus obras, sino por unos artículos periodísticos. Él fue sancionado en primera y en segunda instancia”, expresó a este Diario.

Moscoso explicó que el Indecopi podría sancionar a Castillo y Paredes con una multa de hasta 180 UIT (S/828.000).

El experto internacional y consultor en derechos de propiedad Intelectual señaló que la infracción por plagio no prescribe, porque “si usted abre una tesis, ve que está atribuida a una persona, entonces, la falta está vigente”.

“La infracción no se ha detenido, la obra sigue asociada a un nombre, entonces la afectación [a los autores no citados] no ha terminado”, complementó.

También refirió que a pesar de que Julián Palacin, quien fue candidato de Perú Libre al Congreso, conduzca el Indecopi actualmente, la estructura de la organización le brinda a la Comisión de Derecho de Autor a actuar con independencia.

Álex Sosa Huapaya, magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia por la PUCP, sostuvo que sin dudas Indecopi puede iniciar una investigación de oficio a Castillo y a Paredes, porque, de acuerdo al reportaje de “Panorama”, ambos tomaron numerosos párrafos e ideas de otras tesis para la suya sin citar “y eso es plagio”.

“Han tomado la creación intelectual de otros autores y han creado un documento Frankenstein. Lo que corresponde es una multa”, remarcó.

El abogado indicó que la Universidad César Vallejo (UCV) está en la obligación de iniciar una investigación sobre este hecho y determinar, de acuerdo a sus reglamentos internos, si puede o no retirarle al presidente y a su esposa el grado de magíster Psicológica Educativa.

La UCV designó equipo evaluador

Fuentes de la UCV refirieron a El Comercio que su Consejo Directivo se reunió la mañana del lunes para evaluar la situación de Castillo y de Paredes, tras la denuncia de plagio en su contra. La principal decisión que se adoptó fue conformar un equipo que evalúe a profundidad la tesis de la pareja, a fin de determinar si hay un alto grado de coincidencias con los textos de otros autores sin citar.

Las mismas fuentes señalaron que este equipo evaluador remitirá sus conclusiones al Comité de Ética de la Escuela de Postgrado de la UCV. Es en esta instancia donde se tomará la decisión final.

El Reglamento de Estudiantes de la Universidad César Vallejo, que incluye a los de postgrado, establece en su artículo 14 que “el plagio parcial o total de trabajos de investigación, cualquiera que sea su finalidad”, es una infracción pasible de sanción disciplinaria.

(Foto: UCV)

Y el Código de Ética en Investigación de la UCV considera como falta grave “plagiar total o parcialmente ideas o documentos (artículos científicos, patentes, libros, capítulos de libros u otros documentos) de otros investigadores o personas”.

El artículo 20 de este código refiere que, si se comprueba la infracción, la universidad podrá sancionar a los responsables con una amonestación escrita, suspensión temporal o expulsión definitiva, si se trata de estudiantes y de despido en caso de trabajadores.

(Foto: UCV)

Para los egresados como Castillo y Paredes, el documento indica que se aplicarán las sanciones establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la UCV. No obstante, este no hace referencia a las situaciones de plagio.

(Foto: UCV)

Por su parte, Eduardo Pachas, abogado del presidente Castillo, intentó minimizar la denuncia de “Panorama”, al referir que la tesis que presentaron no tenía los sellos de la Universidad César Vallejo.

También afirmó que la referida casa de estudios debe responder por los profesionales que avalaron los instrumentos de investigación del presidente y la primera dama, porque es probable que ellos tengan sus nombres en su base de datos.

Fuentes de la UCV dijeron a este Diario que el documento mostrado en el dominical es una copia que ellos le entregaron, después de que esta fuera solicitada de manera formal.

Las mismas fuentes, además, precisaron que son los tesistas los responsables por las personas que avalan sus herramientas de investigación. “Nosotros hemos recibido el documento de buena fe”, acotaron.