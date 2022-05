La noche del domingo, Panorama reveló que el presidente Pedro Castillo, habría plagiado el 54% de la tesis que realizó junto a su esposa, la primera dama Lilia Paredes, para obtener el grado académico de magíster en Psicología Educativa en la Universidad César Vallejo.

El programa dominical sometió al software Turnitin la tesis de 121 páginas titulada “La equidad de género y los aprendizajes significativos del área de personal social en los estudiantes del IV ciclo de la institución educativa N° 10465 Puña - Tacabamba - Chota”.

No es la primera vez que una denuncia de esta naturaleza alcanza al Gobierno de Pedro Castillo. Tan solo la semana pasada, el abogado constitucionalista Diego Pomareda denunció que el Gobierno cometió plagio de un trabajo académico suyo en el proyecto de ley que propone un referéndum en el que se consulte sobre la convocatoria a una asamblea constituyente. En diálogo con El Comercio, expertos señalaron cuáles serían las consecuencias penales y administrativas.

Los ministros de Educación, Rosendo Serna, y de Trabajo, Betssy Chávez, también fueron cuestionados por temas de plagio.

A propósito de ambos casos, el 5 de abril El Comercio publicó un informe con la lista de políticos y autoridades involucradas en escándalos similares, una de las cuales es César Acuña, fundador de la mencionada universidad que validó la tesis del entonces docente Pedro Castillo:

Ministro Rosendo Serna

Cuarto Poder reveló que el 72% del trabajo que Serna sustentó para obtener el grado de doctor en Psicología Educacional y Tutorial en la Escuela de Posgrado de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta, no fue original tras revisar el documento con la herramienta Turnitin, un software utilizado en el ámbito académico mundial.

El ministro de Educación Rosendo Serna. (Foto: Minedu) / VICTOR GONZALES

El programa antiplagio también detectó una coincidencia de 48% con otros textos del repositorio de la misma universidad. Se trata de la tesis sustentada en 2019 que se titula “El marco del buen desempeño docente y la inteligencia emocional en los docentes de las instituciones educativas del nivel secundaria de la UGEL Huánuco, 2017″.

(Captura Cuarto Poder)

El vicerrector de La Cantuta, Daniel Chirinos, reconoció que la casa de estudios recién empezó a utilizar Turnitin en 2020.

El titular de Educación admitió “que algunas citas no se han considerado, pero [la tesis] sí tiene originalidad”. Además, dijo que La Cantuta le permitió “una investigación básica” y que “cumplió con todos los requisitos” exigidos por dicha casa de estudios.

LEE TAMBIÉN | Ministro Rosendo Serna dice que solicitará las tesis de periodistas que denunciaron supuesto plagio en su doctorado

En respuesta, el ministro de Educación lanzó una amenaza: adelantó que pedirá las tesis de Sol Carreño (presentadora de Cuarto Poder) y Karla Ramírez (periodista autora del reportaje su contra).

“En las siguientes horas voy pasar ese mismo sistema con las personas que son autoridad y con expertos para no tener una mirada mañosa. Además, el día de hoy he pedido las tesis de Sol Carreño y la tesis de la reportera [Karla Ramírez, autora del reportaje] y sorpresas... esto no es una amenaza”, agregó.

Ministro Serna anuncia que pedirá las tesis de periodistas que denunciaron supuesto plagio en su doctorado

Por su parte, la periodista Karla Ramírez respondió al ministro en un hilo de Twitter, mostrando cada una de las evidencias que halló en su tesis doctoral.

El grado de semejanza y copias literales (plagio) en la tesis doctoral del ministro Serna supera el 70% según dos análisis Turnitin en Científica del Sur y PUCP. Son demasiadas págs plagiadas de un total de 91. Otro ejemplo:

Izq. Ministro Serna, 2019 / Dcha. Univ. Los Andes, 2015 pic.twitter.com/R56AEM4Gf4 — Karla Ramírez Camarena (@NinaSunqu) April 4, 2022





Ministra Betssy Chávez

El pasado 20 marzo, Panorama reveló que la tesis de la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, presentaría plagios en varios de sus apartados, según pudieron verificar con el programa Turnitin (el mismo que usó Cuarto Poder con el trabajo de Serna).

Denuncian que la ministra Betssy Chávez habría plagiado su tesis para obtener el título de abogada

El dominical señaló que el 49% de la tesis de la ministra, que presentó para obtener el título de abogada, coincidía con otros textos sin que se citen adecuadamente.

En uno de los apartados, Panorama mostró que la ministra presuntamente copió un párrafo en el que aparece un número que remite a un pie de página, el cual contiene una cita, pero en la tesis de Chávez no se consigna pese a incluir el resto del texto.

Antes de la emisión de referido reportaje, Chavez usó sus redes sociales para señalar que se trataba de una respuesta política por acciones que se venían tomando desde su cartera. “Deben esforzarse un poco más”, escribió.

Betssy Chávez, ministra de Trabajo. (Foto: Congreso)

El 23 de marzo, la congresista Norma Yarrow (Avanza País) presentó una moción para que la ministra de Trabajo se presente ante el Parlamento a fin de que explique los supuestos plagios contenidos en su tesis. El pedido lleva las firmas de los integrantes de Avanza País, además de Susel Paredes y Edward Málaga-Trillo (electos por el Partido Morado).

En diálogo con El Comercio, Yarrow que depende de la Junta de Portavoces definir cuándo se citaría a la ministra. “Ya pedí e insistí que venga al pleno, voy a volver a ponerlo por escrito”, agregó Yarrow.

(moción presentada por Norma Yarrow)

César Acuña, líder de APP

En 2016, cuando César Acuña era candidato a la presidencia de la República, surgieron dudas sobre la originalidad de la tesis que presentó en 2009 a la Universidad Complutense de Madrid (UCM). La casa de estudios española abrió de inmediato una investigación de los supuestos plagios.

La Complutense abrirá una 'información previa' que concluya si se produjo o no un posible fraude en la tesis d César Acuña — Complutense (@unicomplutense) January 27, 2016

Este diario informó que, en 2009, Acuña obtuvo el grado de doctor en la universidad madrileña con la especialidad de “Investigación, diagnóstico y evaluación en la intervención educativa”.

Este grado académico fue consignado en la declaración jurada de hoja de vida de Acuña ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al inscribir su candidatura a la presidencia.

Al pasar por el programa de detección de plagios, informó El Comercio, se habrían encontraron párrafos y hasta páginas enteras iguales a documentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de una revista de la Universidad de Chile, de artículos de la Universidat de Barcelona, entre otros. El documento se encontraba colgado en la cuenta oficial en Scribd de César Acuña, pero el archivo ya no está disponible.

César Acuña volvió a ser candidato presidencial en 2021. (Foto: Andina)

En 2017, la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad (región) de Madrid decidió no anular la tesis doctoral del líder de APP al no apreciar “causas suficientes”, por lo que no le fue retirado su título de doctor. La UCM procedió a archivar el expediente.

Dos años después, César Acuña reconoció en una entrevista con Panorama que no escribió solo su tesis de doctorado, pues tuvo “un equipo de redacción”. El ex candidato presidencial dijo que recurrió a esto puesto que “una tesis no es que pase fácil”.

Acuña reiteró que él no cometió ningún plagio en su tesis y aseveró que la justicia española ha demostrado la originalidad de dicho documento.

LEE TAMBIÉN | Sobrinos de Castillo entraban a Palacio con autos de Zamir Villaverde

Un incómodo César Acuña respondía así a las denuncias de plagio:

También en el 2016, El Comercio reveló que Acuña publicó en el 2002, como si fuese de su autoría, un libro del docente Otoniel Alvarado Oyarse. La obra fue publicada originalmente en 1999 por la Universidad César Vallejo con Alvarado Oyarce como autor, pero en ediciones posteriores su nombre fue reemplazado por el del dueño del centro de estudios y líder de APP. En el pasado, Alvarado había sido profesor de Acuña.

Ante esta denuncia, el entonces candidato a la presidencia de la República señaló que no existía plagio sino que el libro era, realmente, de coautoría de Alvarado y de Acuña.

Sin embargo, en aquel entonces, Alvarado negó a El Comercio que el excandidato sea el autor del libro. “Yo reitero, ratifico, ser el autor del libro original. Él dice que yo le pedí que sea coautor, pero eso no es lógico. ¿Quién debía pedir la coautoría de un libro? ¿El profesor o el alumno?”, señaló.

Exjuez César Hinostroza

En el año 2013, el exjuez César Hinostroza Pariachi, vinculado a Los Cuellos Blancos del Puerto, fue acusado por IDL Reporteros de haber plagiado su tesis para el grado de magíster. Los hechos habrían ocurrido en el año 2003, cuando Hinostroza Pariachi era juez superior titular en el Callao.

Según la investigación de dicho portal, 117 de las 286 páginas (41.6%) del estudio titulado “La confesión sincera en el proceso penal y su tratamiento en el nuevo Código Procesal Penal”, habrían sido copiados de una tesis presentada en 1999 por el entonces bachiller en Derecho, Ángel Fernando Ugaz Zegarra.

César Hinostroza fue detenido en España tras fugar del Perú. (Foto: Agencia Andina)

Sin embargo, Hinostroza negó haber plagiado la tesis. “Esa obra es auténticamente del que habla. (…) Todo se ha citado, lo que sea necesario”, aseguró en diálogo con IDL Reporteros.

Pero luego se contradijo y señaló al portal que en 1995 había contratado a Ugaz, cuando este era estudiante, para que realizara una recopilación y síntesis de citas bibliográficas. Dicha colaboración habría culminado a fines de ese año. Ugaz negó los hechos.

Fiscalía abrió investigación a Hinostroza en 2013; sin embargo, archivó la denuncia. Según informó La República, el fiscal Miguel Puicón señaló que Ugaz colaboró con la investigación bibliográfica de Hinostroza.

LEE TAMBIÉN | Piden nuevo impedimento de salida del país para Bruno Pacheco y Fray Vásquez

Eloy Espinosa-Saldaña - magistrado del TC

En septiembre de 2021, El Comercio reveló que el magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Eloy Espinosa-Saldaña fue denunciado por su exasesor ante el Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) por presunto plagio.

Según informaron fuentes a este Diario, al tribuno se le acusaba de haber reproducido sin citar las ideas del abogado y docente Juan Manuel Sosa Sacio, quien hasta hace poco se desempeñó como su asesor en el TC. Según confirmó el área de prensa de la entidad, Sosa continúa laborando en el TC, aunque en un área distinta.

El magistrado del TC Eloy Espinosa-Saldaña será ponente de la demanda contra la ley de cuestión de confianza. (Foto: archivo GEC)

Este Diario tuvo acceso a un documento que compara la tesis “La satisfacción de las necesidades básicas como mejor fundamento para los derechos”, de autoría de Sosa Sacio, y una publicación de Espinosa-Saldaña titulada: “¿Resulta hoy la dignidad el mejor sustento de los derechos en el actual Estado Constitucional?”.

En el documento se aprecian hasta 15 párrafos en la publicación del tribuno similares a los existentes en la tesis de Sosa. Consultado por El Comercio, el magistrado Espinosa-Saldaña calificó de “infamia” las acusaciones de plagio y aseguró que, semanas atrás, se comprometió con Sosa a presentar las disculpas del caso y a publicar los artículos con las citas pertinentes.

Exfiscal de la Nación Pedro Chávarry

En agosto del 2018, el congresista Gino Costa presentó cuatro denuncias constitucionales contra el entonces fiscal de la Nación Pedro Chávarry, una de ellas por el presunto plagio en su tesis de maestría. De acuerdo al semanario Hildebrandt en sus trece, exfiscal plagió 292 de los 356 párrafos de la tesis con el que obtuvo Maestría en Derecho Penal.

Según el reportaje, Chávarry presentó en 2011 ante la Universidad Federico Villarreal un trabajo que cuenta con textos que habrían sido extraídos de informes de autores colombianos y chilenos.

Ante esta información, Chávarry escribió en cuenta de Twitter: “Desmiento versiones periodísticas de supuesto plagio en mi tesis de posgrado del 2011. Caso fue archivado el 20 de noviembre de 2017, tras investigación autónoma de Fiscalía correspondiente que declaró no ha lugar y desestimó acusación iniciada en agosto de 2016″.

#COMUNICADO Desmiento versiones periodísticas de supuesto plagio en mi tesis de post grado del 2011. Caso fue archivado el 20 de noviembre de 2017, tras investigación autónoma de fiscalía correspondiente que declaró NO HA LUGAR y DESESTIMÓ acusación iniciada en agosto de 2016. pic.twitter.com/ivwJM1fK43 — Pedro Gonzalo Chávarry (@PedroChavarryV) August 22, 2018

Los cuestionamientos a los ministros

A inicios del mes pasado, cuando se conocieron las denuncias contra miembros del Gabinete se pronunciaron Samuel Rotta, director de Proética, e Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia.

“Un ministro que comete plagio en su tesis, obviamente no es apto para el cargo”, exclamó Samuel Rotta.

Señaló que los “sistemas de detección de plagio deberían extenderse para que sean elementos disuasivos y puedan exigirle a los estudiantes un trabajo más serio”.

“¿Qué pasó con los mecanismos internos (de la propia universidad), que le aceptan este tipo de tesis? ... Hay antecedentes, hace unas semanas salió (el caso) de (la ministra de Trabajo) Betssy Chávez y no sabemos en qué está eso?”, cuestionó.

Por su parte, Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, dijo que al tratarse del responsable de las políticas que buscan mejorar la educación universitaria, la situación de Serna “tiene un simbolismo especial”.

“La situación del ministro es precaria porque pareciera que no hay argumentos que puedan sostener la calidad de lo que ha presentado. Frente a eso puede tener un problema político si no da una respuesta adecuada. En lugar de eso acabo de ver que responde que revisará las tesis de los periodistas le hicieron el hallazgo, es una respuesta pésima”, subrayó Lanegra.

Sin embargo, para el especialista de Transparencia, el ministro debe responder en primer lugar “ante la autoridad universitaria (La Cantuta)” porque “ha presentado una tesis que no cumple para obtener el grado”.

“Si el citó mal la fuente o copió, la consecuencia de eso es que debería jalar. ¿Eso te vuelve no idóneo para el puesto? Con la declaración de la autoridad universitaria puedes tener un elemento si se concluye que es un acto doloso. Es una situación que ameritaría una acción posterior de la autoridad política, que podría empezar por el presidente de la república. El Congreso también podría determinar que es una persona falta en su hoja de vida y no debe seguir”, concluyó Iván Lanegra .

Más información

En noviembre de 2015, se conoció que el Plan Bicentenario 2016-2021, del Apra, había tomado propuestas de la Gran Transformación 2011-2016, del Partido Nacionalista, entros otros textos. El portal web Altavoz usó un software especializado y detectó que el 32% del documento no sería original.

En aquel momento, Jorge del Castillo, dirigente aprista, aseguró que se hallaría a las personas responsables de no haber citado fuentes en la propuesta, pero consideró exagerado que se califique como plagio.