El Comercio entrevistó en exclusiva a Karelim López, la colaboradora eficaz de la fiscalía en los casos que involucran al presidente Pedro Castillo, sus sobrinos, el empresario Zamir Villaverde y el exministro Juan Silva en millonarias obras en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

La empresaria también le responde al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y revela pormenores de la reunión que –asegura– fue pactada entre este, Bruno Pacheco y Rudbel Oblitas, sobrino del mandatario.

López y Pacheco no se conocieron en este gobierno, la amistad entre ambos data de la juventud. La empresaria es madrina de confirmación de una de las hijas del exsecretario del Despacho Presidencial.

—¿Cuándo vio por primera vez al presidente Pedro Castillo?

La primera vez que lo vi fue el 8 de noviembre, cuando [el presidente] le llevó unos WhatsApp [de la Sunat] al despacho del secretario general Bruno Pacheco. Yo me encontraba ahí. Lo conmina a renunciar por el, entre comillas, escándalo que iba a suceder después de estos chats.

—¿Le dice que tiene que renunciar?

“Ya es hora de la renuncia”. [...] Ya se sabía que en cualquier momento se hacía público. Alzó la mano para saludarme, porque Bruno le refirió que se encontraba con la persona que iba a realizar la Navitón y posteriormente los dos caminaron hacia el Despacho Presidencial. Me quedé esperando.

—¿Lo volvió a ver?

Sí, ya luego fue el día 9, cuando estábamos en la organización, entre comillas, de lo que iba a ser que Bruno saliera a la prensa a dar declaraciones sobre los chats que habían salido sobre el tema de los generales. Estábamos viendo qué hacer a raíz de su problema social, mediático que estaba pasando en aquel momento. Fui testigo presencial. Es falso que yo oí por ahí. No, señores, no son chismes. […] Lo que presencié no eran palabras cariñosas, eran acusaciones severas y era la desesperación de Bruno Pacheco por que no se le culpe de algo que no había cometido, sino que la persona que fue responsable, que dio las órdenes, como es el presidente de la República, asuma sus culpas. “Tú me los pediste, yo envié, yo solamente soy un coordinador o un enviado, el que te hace caso. Entonces, asume tu responsabilidad como tal”. Hubo un intercambio de palabras bastante fuerte, donde ambos se reclamaban temas.

—¿Por ejemplo los WhatsApp?

Los WhatsApp, lo que pasaba en el MTC, lo que hacían los sobrinos, que ya es de conocimiento público.

—Sobre los chats de la Sunat, el pedido para nombrar a un martillero del norte, la importación de mercurio y favores para la empresa Deltron. ¿Qué le dijo el señor Pacheco?

Esos no eran pedidos del señor Pacheco. El pedido del martillero era el pedido que le hizo el presidente. Era un pedido que le había hecho Fermín Silva, el dueño de la clínica La Luz, y era una de las cosas que Bruno le reclamaba y le decía: “¿Por qué yo tengo que asumir temas que me los has pedido tú para favorecer a tus amigos? Entonces, asúmelos tú como tal”. En el caso del mercurio, le sugería lo mismo: “¿Por qué tengo que asumir temas que te los ha pedido Alejandro Sánchez [el dueño de la casa de Sarratea], quien es tu amigo, quien es el que quería beneficiarse del tema del mercurio?”.

—¿Pacheco cuestionaba el pedido de renuncia?

“¿Qué he hecho mal yo? Sal y da la cara. Son tus pedidos. Son tus amigos chotanos, aquellos que participan con tus sobrinos pidiendo favores. Es el ministro de Transportes el que designa a pedido de los sobrinos o de la gente que tú ahora has sumado como parte de tu brazo operativo. ¿Yo por qué tengo que renunciar? Dame un verdadero motivo”.

—¿El señor Pacheco terminó renunciando?

Creo que Bruno renuncia a la fuerza y renuncia por el hecho de que le habían prometido darle todo el respaldo, porque en un principio él estaba dispuesto a salir a decir su verdad. Él tenía mucha seguridad en que iba a salir bien de esto, debido a que había recibido órdenes.

Había una promesa de darle arraigo laboral como un asesor.

—¿Usted va a la casa de Sarratea...?

A recoger ese documento. El presidente se había comprometido con Bruno Pacheco a entregárselo.

—¿Quién la llama a usted para que vaya a la casa de Sarratea?

Me llama Bruno, me pide recogerlo y me da el número de Fray Vásquez para coordinar, porque él coordinaría con el ministro de Defensa de ese momento.

—¿Se reúne con Fray Vásquez, recibe el documento?

Me reúno con Fray, me pide esperar unos minutos, que estaban coordinando. Yo imaginaba que se lo iban a traer. Esperé unos minutos y luego se acercó y me dijo que ya el presidente iba a llamar a Bruno, porque en ese momento no podían tener el documento.

—¿Estuvo el entonces ministro de Defensa, Juan Carrasco, en Sarratea?

Yo me he enterado por “Cuarto poder” que él estaba en las instalaciones de Sarratea. Yo no lo vi, no estuve. Nunca me reuní. Eso lo hizo con el sobrino, con Fray.

—¿Cuándo recibe la llamada del presidente?

Fue el 19 de noviembre. El día que va a la casa de Sarratea… Ese día fue el allanamiento de la Sunat. Bruno se encontraba allanado. Por eso, Bruno no pudo ir a recoger el documento. Eran las 11 de la noche y fiscalía no salía de Palacio de Gobierno.

—¿Cómo le habló el presidente?

Estaba atemorizado de lo que Bruno podía decir. Quería saber si era orden de detención o allanamiento. No sabía nada. Era la primera vez que pasaba algo así.

—¿Recuerda lo que le dijo?

Que le demos tranquilidad, que Bruno no se altere, que iban a lograr ayudarlo, que se tranquilizara, y lo que le manifesté fue que no había forma de que nosotros nos comuniquemos con Bruno.

—¿Lo sintió nervioso, preocupado?

Muy alterado y nervioso. Yo creo que desde el minuto de esa conversación donde Bruno le negó que él renunciaría, él ya estaba preocupado, y para acceder al arraigo que creo que era lógico que Bruno pedía, y dejarlo como asesor, era porque le preocupaba que Bruno podría conversar públicamente o decir las cosas que yo he manifestado.

—¿Considera que Bruno Pacheco permanece prófugo con protección del gobierno?

Ahora sí. En su momento lo dejaron, lo abandonaron. Tenía mucho miedo. Estaba dispuesto a contar la verdad, pero creo que el presidente, al verse contra las cuerdas, no le ha quedado otra que protegerlo, porque si Bruno habla, no estaría un día más en Palacio.

—El exabogado de Pacheco ha mencionado que este tendría audios que comprometen al presidente y su entorno...

Yo tengo conocimiento de que Bruno tiene mucha información y obviamente tiene muchos audios que respaldan su defensa. Yo siempre lo voy a conminar a que es la única persona que puede salvar el país en este momento.

—Aníbal Torres ha negado que se haya reunido con Bruno Pacheco cuando era ministro de Justicia para ofrecerle un asilo, como usted señaló...

Quisiera que el primer ministro se acuerde bien el día de esa reunión, porque cada cosa que he dicho se va a tener que corroborar, porque es verdad.

—¿Usted señaló que en esa reunión también estuvo el otro sobrino del mandatario Rudbel Oblitas?

Fui yo quien llevé a Bruno Pacheco. En un primer momento, él nos cita en Miraflores para recogerlo. Cuando estábamos llegando a 28 de Julio [Pacheco y López], él [Oblitas] nos manda una ubicación que quedaba en San Borja.

—¿Cómo fue la reunión?

En primera instancia, subió Bruno al departamento. Posteriormente, bajó y se instaló en el carro del entonces ministro de Justicia [Aníbal Torres]. También estaba su hijo y estaba grabando porque en un momento yo, ya que Bruno estaba con mucho temor, me manifestó que si se demoraba más de 30 minutos yo llamara o lo buscara. Yo comencé a gritar en la calle. En eso, se me acerca Rudbel y me dice: “Tranquila, está con el ministro Aníbal Torres en el carro”. Baja para que yo me tranquilizara. En eso me acerco y efectivamente estaba el ministro de Justicia, Bruno Pacheco, el hijo del ministro que estaba grabando. Ojalá nos pase la grabación. [...] Obviamente que yo espero que la fiscalía ya haya recogido las imágenes de las cámaras de seguridad. Es más, estoy segura de que ya las tiene. Le va a quedar poco tiempo de mentir al ministro.

—¿Cómo o cuándo escucha por primera vez sobre Zamir Villaverde?

Yo en realidad le pregunté a Bruno, quien es el que me cuenta sobre lo que hacía Zamir Villaverde dentro de la familia presidencial.

—¿Cómo ingresa, cómo se acerca al presidente?

En un principio, Bruno Pacheco es quien lo lleva, lo presenta con el presidente, lo presenta con los sobrinos, pero Zamir tenía otras aspiraciones y lo deja de lado, porque hace una gran amistad [con los sobrinos]. Es más, en mis declaraciones yo relato que él les pone carros, [...] les cambia la vida económicamente.[...] Gana confianza, gana amistad y es con quien el presidente coordina, coordina también con los sobrinos y obviamente con Juan Silva, quien era el que manejaba el Ministerio de Transportes.

—¿Hay otro colaborador eficaz que ha corroborado la existencia de una mafia en el MTC?

Zamir los llevaba, estaba con ellos en todo momento. Yo quisiera precisar que todo eso ha sido gracias a mis declaraciones, no a los chismes que dice el primer ministro o que dice nuestro señor presidente. Nadie lo acusa falsamente, no tenemos la culpa de que exista esta red operacional en la que él prácticamente ha sido la cabeza por dirigirle a los ministros las órdenes o los caprichos que los sobrinos tenían para favorecer a los empresario

—¿Cómo aparecen las empresas chinas beneficiándose de las recientes adjudicaciones en el MTC?

El club de las empresas chinas es parte de mi colaboración eficaz, pero ellos llegan por ‘Los Niños’. El club de las empresas chinas forma parte de un complot o una organización partidaria para favorecer al Gobierno dentro del Legislativo, desde el Congreso, por un grupo pequeño, si se le quiere llamar, de congresistas que vienen siendo favorecidos y sí [son] de Acción Popular.

—¿Cómo sabe que ‘Los Niños’ están detrás de las adjudicaciones del MTC entregadas por este gobierno?

Fue parte de lo que he presentado mediante un USB que tenía Bruno Pacheco como salvaguarda y es una de las cosas que se dijeron en esa conversación entre él y el presidente.

—¿Por qué delito está procesada usted?

En lavado de activos. Es un delito fuente del Caso Tarata, es por eso que voy a lavado de activos. Dicen que lo que me pagan es producto de lo que han ganado los hermanos Pasapera de manera ilegal. Es lo que aduce la fiscal. Por lo tanto, me he puesto a derecho.

—¿Continúa la corrupción en el MTC?

Es lo mismo. El ministro Silva ha dejado a su secretario, es su hombre de confianza. Estamos viendo hacia atrás, pero no veo que se estén fijando en lo que ocurre ahora.

Más información

La empresaria Karelim López es investigada por el presunto delito de lavado de activos en el Caso Puente Tarata III.

La Comisión de Fiscalización del Congreso citó para el miércoles 4 de mayo al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, luego de que López lo señalara de haber ofrecido protección y asilo a Bruno Pacheco a cambio de su silencio.

En la sesión del Consejo de Ministros en Pucallpa, el jefe del Gabinete rechazó las declaraciones de Karelim López y exigió a la fiscalía que corrobore dichas imputaciones.