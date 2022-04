Congresistas de Perú Libre y Podemos Perú presentaron el último jueves dos proyectos de reforma constitucional para el recorte del mandato presidencial y parlamentario para las autoridades elegidas el 2021. Las iniciativas plantean que cumplan funciones hasta julio del 2023. Este viernes, dos legisladoras de la bancada oficialista, que se habían adherido a la iniciativa de un congresista de su bloque, solicitaron el retiro de su firma.

Silvana Robles, vocera alterna de Perú Libre, y Margot Palacios presentaron a las 11:00 a.m. dos oficios en los que piden ser apartadas del proyecto de ley N°1893, cuyo autor es el congresista Pasión Dávila, quien anunció a El Comercio que insistirá con su propuesta.

MIRA: Aníbal Torres usa Consejo de Ministros Descentralizado para defenderse

Adicionalmente, el vocero de la bancada, Waldemar Cerrón, dijo que la iniciativa de reforma fue retirada anoche. “ Esto fue retirado ayer [jueves] en la noche ”, comentó en RPP Noticias. Hasta la publicación de esta nota, la decisión no había sido formalizada con el retiro de su firma del proyecto.

La propuesta legislativa aún mantiene las firmas de los congresistas de Perú Libre Pasión Dávila, Waldemar Cerrón, Segundo Montalvo, Paul Gutiérrez, Flavio Cruz y María Agüero. El constitucionalista Alejandro Rospigliosi dijo que para presentar un proyecto de ley se requieren, al menos, firmas de cinco congresistas. De lo contrario, su presentación se cae. “El vocero tiene que estar y en sumatoria tienen que ser cinco. Si el vocero no firma el proyecto, se puede caer”, añadió.

También explicó que sería posible que el proyecto se presente con la firma del vocero de otra bancada, en caso Cerrón oficialice el retire su adhesión. “Si él [Waldemar Cerrón] formaliza su retiro con un oficio, se cayó el proyecto. Tiene que formalizarlo. No es una práctica común presentar y retirar proyectos”, concluyó.

La congresista Katy Ugarte (Perú Libre) manifestó su desacuerdo con el proyecto de su colega de bancada. “Hay que analizar la propuesta, hay que sustentarla, no estoy de acuerdo en que se vaya en contra el estado de Derecho. [¿Está usted de acuerdo con que se vayan todos?] No, no estoy de acuerdo”, comentó a Canal N.

El congresista Pasión Dávila dijo a El Comercio que no retirará su iniciativa y continuará con ella, incluso con otros congresistas. “Yo continuaré, habrá que conversar con otros congresistas para que podamos continuar. Yo tengo una posición firme, no puedo retractarme. Yo sí tengo ese interés [de que se apruebe el proyecto]” , afirmó.

Comentó también que no conoce las razones por las que Waldemar Cerrón anunció el retiro del proyecto. “Lo firmó Waldemar en su condición de vocero y otros colegas. Con eso presenté el documento a la Oficialía Mayor para que pueda tramitarlo. Me sorprende, no sé cuál habrá sido el criterio”, agregó.

Dávila detalló que su iniciativa no fue conversada con su bloque. “No lo dialogué con la bancada, es mi posición personal y solicité el apoyo de otros colegas congresistas. No hubo ningún comentario”, finalizó.

Bancadas rechazan adelanto de elecciones

La congresista Digna Calle, de Podemos Perú, también presentó una iniciativa de reforma constitucional para que se convoque en marzo del 2023 a elecciones generales. El proyecto solo cuento con su firma como congresista no agrupada.

Estas iniciativas que proponen el recorte de los mandatos presidenciales y congresales han sido rechazadas por congresistas de diferentes bancadas. La presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, declaró este viernes que “se puede analizar cualquier propuesta, si para que se vaya [Pedro] Castillo nos tenemos que ir todos, nos vamos no hay ningún problema”.

La propuesta ha recibido el respaldo de congresistas de la bancada de Perú Democrática y del grupo de no agrupados. Susel Paredes, del Partido Morado, escribió en su cuenta de Twitter que se adhiere al proyecto de adelanto de elecciones.

Es hora de salir del entrampamiento al que nos condujo el voto irresponsable. No en 2da, sino en 1ra vuelta. Me adhiero al proyecto de Ley de adelanto de elecciones, no importa quien lo presente, lo cierto es q la situación actual lo exige. No hay q botar el voto #VamonosTodosYa — Susel Paredes (@suselparedes) April 29, 2022

Carlos Zeballos, vocero de Perú Democrático, comentó a este Diario que sí apoyaría el proyecto si no hay una rectificación en el trabajo de los poderes del Estado.

“Yo considero que tanto el Ejecutivo como el Legislativo no estamos cumpliendo las expectativas de la población y, al no cumplirlas, que vengan otros. Estoy de acuerdo de estos adelantos por aquellos que no trabajan y los que trabajamos tendremos que recortarlo. Hay mucho que analizar. O nos rectificamos o la población lo esta pidiendo, nos vamos todos”.

Añadió que para ello el consenso debe ser amplio y analizar la viabilidad del proyecto.

De otro lado, congresistas de Acción Popular, Alianza para el Progreso (APP), Renovación Popular y Somos Perú, expresaron que no se sumarían a esta propuesta de elecciones generales.

José Arriola (Acción Popular), comentó a El Comercio estar en desacuerdo porque, por el contrario, considera que el Congreso deben enfocarse en sus propias funciones.

“Yo no le veo mucho futuro. En estos momentos y desde un principio todos tenemos que enfocarnos a aprobar proyectos de ley para solucionar los problemas de la población”, dijo.

Gladys Echaíz (APP) también manifestó su desacuerdo y, más bien, dijo que se debe evitar más desestabilización política.

“Me parece que en este momento ellos no saben lo que quieren y solo envían documentos para distraernos o alejarnos de los objetivos país. Ni siquiera le daría mayor tiempo”, comentó.

Agregó que adelantar elecciones “no tiene sentido” y cuestionó qué cambiaría con el recorte del mandato.

“Creo que lo que tenemos que hacer es serenarnos. Asumir las responsabilidades que cada cual tiene y se le otorgaron. [...] Hay que darle solidez y solvencia al trabajo y no estar en estos juegos de desestabilización al país. Llevan a la práctica una estrategia desestabilizadora”, opinó.

Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, también rechazó esta posibilidad de recorte de mandatos.

“Aún no lo hemos conversado en bancada. Yo considero que tenemos que cumplir la Constitución y, si no podemos gobernarnos con eso, significa que algo anda mal o los intereses cambiaron. Tenemos que seguir lo que se dice: si se vaca, se reemplaza. Recortar periodos es manipular la política a favor de intereses”, añadió.

José Jerí, vocero de Somos Perú, consideró, personalmente, que no se pueden descartar posibilidades.

Sin embargo, considera que “la clase política puede hacer un esfuerzo para salir de la crisis política y trabajar en los temas importantes y no estar siempre concentrados en debates políticos que no nos lleva a nada”.

“No se puede descartar nada al 100%, pero apelo al entendimiento entre las partes. Si ya en caso extremo no hay otra alternativa, habrá que evaluar esta y otras”, reafirmó.

Hernando Guerra García, vocero de Fuerza Popular, comentó a este Diario que primero analizarán la propuesta en la bancada.