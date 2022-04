El Ejecutivo organizó el jueves pasado el octavo Consejo de Ministros Descentralizado en lo que va del gobierno. Solo durante el último mes, la administración de Pedro Castillo ha llevado estos espacios a cinco regiones del país: Junín, Puno, Cusco, Ayacucho y Ucayali. En la primera de estas, la sesión fue una respuesta a la conflictividad social que había escalado en Huancayo por el paro de transportistas.

En la jornada descentralizada en la ciudad de Pucallpa (Ucayali), el titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, aprovechó la reunión para rechazar las recientes declaraciones de Karelim López y defender al jefe del Estado.

“Al llegar a Lima, ¿qué encontramos? Lo de siempre: que Karelim López nos atribuye responsabilidades sin prueba alguna. En el caso mío, me atribuye haberme comunicado en un departamento, primero dijo en Miraflores, después en San Borja, con el señor [Bruno] Pacheco. Absolutamente falso”, dijo el jefe del Gabinete al inicio de su participación en la sesión descentralizada.

Según Torres, solo tuvo una conversación espontánea en la calle con el ex secretario general de Palacio de Gobierno. El motivo de aquel diálogo fue el hallazgo por el Ministerio Público de US$20 mil en un baño de la sede del Ejecutivo.

Torres también utilizó esta jornada para defender a Castillo y referirse a los sobrinos de este. Dos de ellos, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez. Sobre ambos pesa una orden judicial de 36 meses de prisión preventiva.

En relación con ambos, el primer ministro cuestionó “por qué no [se] presentan las pruebas” de los presuntos actos de corrupción que habrían cometido.

En cuanto al mandatario, Torres mencionó: “Se decía lo de Sarratea, que no han enviado la lista de personas. Nadie en un local particular, un domicilio particular, tiene un padrón para que se anoten todos los que visitan”.

Cuestionamientos

El analista político Rober Villalva comentó que el Ejecutivo usa como estrategia conducir los consejos de ministros descentralizados más como asambleas que como espacios técnicos. “El gobierno apela a la comunicación directa en los bastiones que en algún momento le han dado cierto respaldo”, añadió.

Advirtió también que puede ser aún más perjudicial para la administración de Castillo seguir organizando estas sesiones sin el cumplimiento de las demandas que ahí se presentan.

José Manuel Magallanes, director de Pulso PUCP, indicó que estos consejos de ministros pueden ser una forma de insinuar “que el gobierno está cerca del pueblo” y –al igual que otros actores– está “tratando de usar las herramientas para buscar un poco de gobernabilidad”. Alertó que si estos foros se hacen solo para “darse popularidad, crear un espacio de diálogo improductivo es un gran riesgo que se corre”.