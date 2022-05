El ex decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL) Walter Gutiérrez dejó el cargo de defensor del Pueblo el último viernes. Tras ello, en el Congreso, la mayoría de las bancadas se ha puesto como plazo para elegir a su sucesor el termino de la actual legislatura. Es decir, el 15 de junio, en caso esta no sea ampliada.

Una tarea difícil, si se tiene en cuenta que otros parlamentos necesitaron cinco años para reemplazar a Jorge Santistevan de Noriega (1996-2000) y a Beatriz Merino (2005-2011) en referida institución.

Durante la última Junta de Portavoces, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), les dio hasta mañana a las nueve bancadas como fecha límite para presentar a sus candidatos, a fin de buscar consensos, debido a que la elección solo será posible si cuenta con el respaldo de 87 parlamentarios.

Al respecto, el portavoz de Somos Perú, Wilmer Elera, indicó que su bancada, a través de un oficio, ha propuesto a Gastón Soto Vallenas, ex presidente del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), para defensor del Pueblo. Agregó que le ha hecho llegar a Alva la hoja de vida del abogado.

“Soto Vallenas es una persona con trayectoria, podría ser un buen titular de la Defensoría del Pueblo. Aún no nos hemos reunido con otras bancadas [para buscar el respaldo a nuestra propuesta], seguramente vamos tener acceso al perfil de todos los candidatos y ahí veremos quién reúne las mejores condiciones”, manifestó a El Comercio.

(Foto: El Comercio)

Elera consideró que, a finales de la actual legislatura, el Congreso ya debería haber designado al sucesor de Gutiérrez Camacho.

Fuentes de El Comercio indicaron que la bancada de Avanza País presentará como postulante a la ex procuradora de lavado de activos Julia Príncipe, quien, al inicio de las últimas elecciones generales, encabezó la lista de candidatos al Congreso del partido del tren, pero luego se retiró de la contienda por razones personales.

Las mismas fuentes señalaron que la elección de Príncipe se debe a que tiene una historia de lucha contra la corrupción, “lo cual es importantísimo, porque esta rebalsa en el actual gobierno”.

El congresista Alejandro Cavero (Avanza País) no confirmó ni descartó que la ex abogada del Estado sea la carta de su bancada, pero remarcó que sí es posible que este Congreso pueda encontrar consensos para nombrar al nuevo defensor del Pueblo. “Hay un sentido de urgencia, no se puede repetir que la elección demore cinco años”, complementó.

Una posición similar tuvo el portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, quien refirió que, más allá de los postulantes, el Congreso debe buscar un “paso común”. Añadió que su bancada ya tiene a candidato, pero evitó decir de quién se trataba.

A su turno, el portavoz de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, dijo que su bancada no está promoviendo la postulación de una persona en específico, y opinó que las opciones de Príncipe y del expresidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma, quien también se encuentra en el bolo, son “interesantes”.

“Sería el colmo que no podamos”

El vocero de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, indicó que hoy su bancada se reunirá hoy para tomar una decisión sobre quién será su postulante a la Defensoría del Pueblo.

También sostuvo que, así como desde el Parlamento se le exige al Ejecutivo nombrar a funcionarios de primer nivel, ahora debe hacer lo propio para suceder a Gutiérrez Camacho.

“Tenemos que hacer un esfuerzo de concertación y de sentido común, es una responsabilidad que el Congres tiene que asumir, sería el colmo que no podamos asumir nuestra responsabilidad, sería una falta frente al país”, expresó.

Fuentes de El Comercio refirieron que APP presentaría como candidato a defensor del Pueblo a Juan Jiménez Mayor, ex primer ministro y ex titular de Justicia y Derechos Humanos.

Por su parte, la portavoz de Cambio Democrático (antes Juntos por el Perú), Ruth Luque, afirmó que en su bancada aún no han llegado a un acuerdo sobre qué candidatura presentar. “Más allá de los nombres, se debe garantizar un perfil mínimo, se requiere una persona con trayectoria, que garantice la defensa de los derechos humanos”, subrayó.

Luque, además, dijo que el nuevo defensor del Pueblo tiene que ser autónomo, desde el punto de vista político, “para no tener dificultades como con Gutiérrez, quien su último año con sus declaraciones no ha contribuido a mantener una democracia adecuada”.

Desde Acción Popular, su portavoz, Elvis Vergara, informó que aún no han encontrado “a la persona adecuada” para que sea candidata a la Defensoría del Pueblo.

“Para nosotros, lo más importante, independientemente de quién sea, es que el candidato que sea elegido cumpla con el perfil. Aquí tenemos que alejarnos de las cuotas. Debe ser una persona intachable en su carrera profesional y su vida personal. También que haya mostrado respeto por los derechos humanos y el orden constitucional”, expresó.

Vergara sostuvo que la meta que se ha trazado la comisión especial seleccionadora de candidatos a defensor del Pueblo es que la elección se dé antes de que termine la presente legislatura.

El parlamentario Jaime Quito (Perú Libre) dijo que primero se tienen que ver quiénes son los postulantes, antes de señalar si efectivamente la designación se puede concretar.

“Yo soy de la idea de que el defensor del Pueblo y los magistrados del Tribunal Constitucional sean elegidos por el pueblo, pero aún tenemos una Constitución retrograda. Y aún no sabemos quiénes son los candidatos, la derecha va a ver sus intereses al intentar nombrar a un defensor”, concluyó.

Más información

Desde el último sábado, Eliana Revollar ha asumido como defensora del Pueblo interina. La abogada tiene 22 años como funcionaria de la institución y ha sido adjunta para los Derechos de la Mujer.

Revollar presentará en los próximos días un proyecto de ley que propone que la designación del presidente ejecutivo del IRTP y de los otros integrantes de su consejo directivo se realicen a través de concurso público.