El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Miguel Cabrejos, consideró que existe una “corresponsabilidad” de la crisis política que atraviesa el país y apuntó al Ejecutivo y el Congreso. Agregó que estos dos poderes del Estado deben sentase a dialogar y defendió al Acuerdo Nacional como escenario, tras las críticas del primer ministro, Aníbal Torres.

— La Conferencia Episcopal Peruana ha exhortado a los líderes políticos que depongan sus egoísmos y consensuen reformas políticas. ¿Es viable, cuando existe un fuego cruzado constante entre el Ejecutivo y el Congreso?

La Iglesia como bien sabes no tiene poder coactivo, nosotros podemos invitar, exhortar, y claro que no es fácil, pero [las autoridades] deben asumir su responsabilidad ante la actual coyuntura, deben deponer el egoísmo y consensuar una reforma política, que es necesaria para sacar adelante al país. Somos seres humanos y nos queda un hilo de esperanza de que esto se logre, no es fácil, hay que hacer el esfuerzo. Las autoridades han sido elegidas para servir al pueblo, no para empoderarse. Esto es sumamente importante tenerlo presente.

— La Iglesia no suele emitir esta clase de pronunciamientos. ¿Cuánto tiempo lo evaluaron? ¿Estamos en una situación límite?

De acuerdo a las circunstancias y momentos, la Iglesia ha emitido pronunciamientos, este no es el primero, ahí están los archivos. Hemos estado reunidos ayer [miércoles] toda la mañana, y no es que [el comunicado] sea producto de una mañana, lo es de una reflexión que los obispos llevamos y conversamos periódicamente. Y, además, hay otro elemento, nosotros escuchamos mucho a la población, no te olvides que en los lugares más recónditos del Perú hay un padre, una monjita o un laico comprometido que anda haciendo su labor pastoral. Estamos en una situación límite, y así [se percibe] en todos los estratos sociales, en los altos, bajos, populares, y por eso [sale] este comunicado.

— ¿Quién o quiénes son los principales responsables de esta crisis?

Bueno, tú eres periodista, la pregunta está bien que la hagas, pero está clarísimo. Te puedo responder a dos niveles, primero si tú eliges a un grupo para que dirija a una institución, sea cuál sea, y vemos que está perdiendo administrativamente, hay responsables. Aquí hay un Ejecutivo y un Legislativo, hay una corresponsabilidad, y por eso hacemos este llamado a los dos. Y hacemos una mención al Acuerdo Nacional, que es sumamente importante, porque ahí está la sociedad civil. El Perú pasa por una realidad muy angustiosa, una gran inestabilidad política y social, todos saben lo que está pasando en Cusco, en Puno, y en otros lugares, no solo hay problemas mineros, agrarios y de transportes.

A esta crisis política y social, se suman otras crisis, bastante se ha hablado de la pandemia [de COVID-19], del asunto educativo, y ahora un problema grande que se viene y que se tiene que afrontar a nivel de gobierno, del Congreso y de la sociedad civil es el hambre. El 80% del Perú es informal, hay 11 millones de personas que son vulnerables. Hay un grupo dirigente al que el pueblo eligió, llámese Ejecutivo y Legislativo, son los que tienen que asumir su responsabilidad y la sociedad civil también, lo que le corresponda.

— En su pronunciamiento, los obispos del Perú han referido que, en nueve meses de gobierno, “la ausencia de liderazgo y de un horizonte socio-político y económico resultan muy preocupantes”. ¿Cuáles han sido los principales errores del presidente Castillo?

No quiero personalizar, quiero dirigirme al Ejecutivo en su totalidad, y al Legislativo en su totalidad, evidentemente la población siente que hay una falta de liderazgo, el Perú eligió a un presidente y a un Congreso, yo apunto a una corresponsabilidad […] Nadie está pensando en el pueblo peruano. Todos merecemos un país mucho mejor al que tuvimos antes. Evidentemente, hay errores, nombramientos de personas no idóneas, eso es clarísimo, y algunas están relacionadas a la corrupción, como lo ha señalado la prensa. Se debe hacer el esfuerzo de sentarse, de dialogar y de llegar a acuerdos por el bien del Perú. Lo que la gente siente y ve es que hay una falta de liderazgo.

— También indican que “nuestra débil democracia no soporta más la inestabilidad”. ¿Teme la Iglesia un golpe de Estado?

No, la Iglesia no teme nada, y te lo puedo decir con una gran sonrisa. La Iglesia fue fundada por Cristo, y conformada por seres humanos. Te narro la historia de Napoleón, le dijo a un cardenal, no recuerdo su nombre, “voy a destruir la Iglesia” y el cardenal se sonrío, y le respondió: “ni nosotros, los seres humanos la hemos destruido estando dentro, menos la vas a destruir tú”. La Iglesia tiene más de 2.000 años, no tema nada. Y cuando hablamos de “débil democracia” lo hacemos pensando en el pueblo peruano, no en defendernos como institución. Este gobierno pasará y la Iglesia quedará.

“El presidente nos representa a todos, no a un partido político”, refirió el arzobispo de Trujillo. (Foto: Hugo Pérez | El Comercio)





— ¿Existe el real peligro de que surjan salidas autoritarias?

Bueno, pueden salir, claro que pueden salir, todo es posible, por eso es imprescindible que el Ejecutivo y el Legislativo convoque a personas idóneas, intachables para las diversas instituciones del Estado. Todos los peruanos, y los obispos somos peruanos, queremos que el Perú camine hacia el progreso integral y sostenible, con respeto a la dignidad humana y a todos los derechos que le derivan, como la libertad de expresión. Cuando hablamos sobre “debilidad e inestabilidad política” apuntamos a fortalecer la democracia en un sentido positivo. La democracia es el mejor de los sistemas, porque todos participamos. Hay que evitar el autoritarismo, la sociedad civil como la prensa deben estar vigilantes.

— Los obispos del Perú, además, refieren que el presidente “representa a todos por igual”, y “no a un grupo”. ¿Castillo gobierna en base al reparto de cuotas de poder?

Mira, lo dices tú [ríe], yo no soy parte del Ejecutivo ni del entorno del presidente. El presidente, según el artículo 110 de la Constitución, está escrito, personifica a la nación y claro nos representa a todos, una vez que una persona es elegida presidente, tiene que estar al servicio de todos, sobre todo de los más débiles y vulnerables, no es cuestión de favorecer a mi partido u otro, no, debe pensar en todos los peruanos. Una vez elegido, es presidente del Perú, no de un partido político.

— ¿Cree que el presidente Castillo ha entendido esa consigna?

No soy del entorno del presidente, no soy miembro del Ejecutivo. Lo que estoy diciendo es que la población siente y ve públicamente: nombramientos erróneos, personas mezcladas [y relacionadas a la corrupción], etcétera. Deseamos que el presidente piense en todos los peruanos, de manera especial en la población vulnerable.

— La Conferencia Episcopal Peruana ha rechazado los insultos del primer ministro, Aníbal Torres, contra el cardenal Pedro Barreto, a quien calificó de “miserable”. ¿Qué sensación ha dejado al interior la Iglesia este maltrato?

Te agradezco la pregunta porque es importante para clarificar. Si lees el comunicado brevísimo que sacamos, hicimos mención a los artículos 1 y 2 de la Constitución. Nosotros hemos apuntado globalmente a la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, que son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Y luego, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Entonces, cuando el premier insulta al cardenal, primero pensemos en toda persona, no solo en el cardenal. El segundo punto es que una sociedad donde esta dignidad no se respeta y donde la violencia verbal y los insultos reemplazan al diálogo y a las ideas, es puesta en peligro. En ese sentido, hemos rechazado.

No solo defendemos a la persona del cardenal, defendemos a toda persona y vamos contra la violencia verbal. Es como que tú, como periodista, tienes una idea, confrontas a otro periodista que piensa distinto, y se cae en el insulto. Eso está mal. Y está mal a nivel de todo, a nivel universal, esencial, trascendente. Entonces, ¿Qué cosa hemos hecho? El principio válido para todos. La libertad de expresión está en la Constitución. Tú me preguntas con toda libertad y yo te respondo con toda libertad. Eso está garantizado en la Constitución, pero no por eso nos vamos a insultar. Además, siempre la Conferencia Episcopal ha condenado la violencia, la violencia física, pero también la verbal, porque eso no conduce a nada. Y entiendo que el primer ministro es doctor en derecho constitucional, es una persona preparada, al menos según los documentos.

— El primer ministro dijo que utilizó esta palabra porque, según en él, en Cajamarca se refieren así sobre una persona, cuando no se recuerda su nombre.

Bueno, yo no soy el ministro para responderte si él ha dicho la verdad o no. Hay un principio en la Iglesia que dice: “En lo interior, la iglesia no juzga”. Yo no sé las intenciones del primer ministro ni me interesa saberlas. Fue lo que dijo, y la Conferencia quiere iluminar que en el Perú debe haber respeto a la dignidad humana, a la libertad de expresión como también a la libertad de prensa. A eso voy. Objetivo, no cuestiones subjetivas.

— Torres también afirmó que el Acuerdo Nacional “no va a resolver nada”. ¿Está petardeando el diálogo?

No soy el ministro para responderte. Pero lo que sí puedo decir, es que el Acuerdo Nacional es un valor muy grande de diálogo, una mesa de concertación. Que, si es vinculante o no, ese es otro aspecto. Pero creo que es una riqueza donde nos sentamos muchísimas personas que representamos a la sociedad civil. Y eso es importante. Escuchar a la población, escuchar a la sociedad civil, qué es lo piensa, qué desea, qué quiere. Las intenciones de él [Aníbal Torres] no las conozco. Yo puedo decirte lo objetivo, las palabras que se pronuncian. Es un espacio para lograr consensos, y eso es muy importante, y eso hay que alabarlo y promoverlo. ¿Qué sacamos nosotros encerrándonos en nuestras propias posiciones? Mira, hay que escuchar, escuchar el grito de la población, de la sociedad civil.

— El cardenal Barreto refirió que el presidente Castillo alistaba “un cambio radical” en su gobierno. ¿Usted ve posible este escenario, teniendo en cuenta que las renovaciones de Gabinete no han dado una solución a la crisis política?

[…] El cambio radical, hay que preguntarle al mismo gobierno si es viable o no. Yo no te puedo responder por el Ejecutivo, no te puedo responder por el presidente.

— A pesar de que el gobierno de Castillo es precario, el Congreso tiene menor aprobación y no ha logrado generar una agenda. ¿Cómo evalúa su rol?

El Congreso es otro tema. Nosotros simplemente hemos dicho en el comunicado, y quiero irme al contexto del comunicado, hemos dicho que tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen que asumir sus responsabilidades. Yo ahí simplemente te puedo decir tampoco soy congresista, tampoco soy un especialista dentro del Congreso. Se observa que faltan consensos, tienen la obligación de reunirse y de velar [por el país]. Igual, el mismo principio: ellos fueron elegidos por el pueblo peruano para ayudar al pueblo peruano. Que piensen en el Perú, en la población peruana, especialmente en los más pobres y necesitados. Han sido llamados para legislar a favor del Perú.

Lee también: Otro alcalde que estuvo detenido este año fue premiado en Palacio de Gobierno

— ¿Ha sido un error de parte de la oposición en el Parlamento buscar dos veces la vacancia de Castillo?

La Iglesia no da soluciones políticas. La Iglesia sí invoca al diálogo, a los consensos. No tenemos por qué meternos. Las decisiones políticas las toma el Ejecutivo y el Congreso, pero la Iglesia sí, como peruanos, como parte de la población, sí estamos obligados a invocar, a pedir, pero más no podemos hacer. La Iglesia no tiene poder coactivo. Ese documento es una exhortación, una invocación, no más. Más no puede hacer.

— El Ejecutivo y ciertos sectores del Congreso sí han logrado ponerse de acuerdo para concretar contrarreformas en educación y transportes. ¿El cambio de rumbo también pasa por dar marcha atrás en esto?

Depende de qué decisiones. Yo solo te puedo hablar de una, que es la más conozco: el sistema universitario. El campo educativo sí es parte de la Iglesia, y el peruano quiere que sus hijos estudien en las mejores universidades. Inclusive alabamos siempre a Oxford, la Universidad de Washington, Harvard, Boston, inclusive de América Latina, hablamos de universidades grandes en Colombia. Pero nosotros tenemos todo para mejorar el sistema educativo y la Sunedu, desde mi punto de vista, porque nosotros hemos fundado una universidad, la Universidad Católica de Trujillo que empezó con 600 estudiantes y ahora tiene 18.450 estudiantes, aprobada y licenciada por la Sunedu, también sometiéndonos a las exigencias de la Sunedu. Me parece que apostar por la calidad educativa es un deber de todos. Dar un paso atrás es un grave error. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere formarse bien y el Perú tiene todas las condiciones. Tiene gente muy capaz, ha habido grandes peruanos que han sobresalida no solo acá sino en el extranjero.

— ¿El jefe del Gabinete Ministerial ha cumplido su ciclo?

No me corresponde a mí decir si cumplió o no cumplió su ciclo. Eso que lo decida el Ejecutivo. Es una decisión política. La Iglesia no toma decisión política.