La inscripción de precandidaturas para las elecciones internas nos permite tener un primer vistazo de las fortalezas y debilidades de los partidos políticos para la contienda electoral del 2022. Una mirada a las precandidaturas en regiones nos muestra que, con excepción de Somos Perú, las agrupaciones políticas vigentes han tenido problemas para armar su terna de candidatos.

Somos Perú es el único de los 12 partidos con inscripción vigente que ha logrado presentar candidaturas en las 25 regiones. Todas en listas únicas, con lo cual se entiende que dichas precandidaturas buscarán ser inscritas ante los Jurados Electorales Especiales para presentarse en la contienda oficial de octubre (de no mediar improcedencias o tachas durante el proceso de inscripción).

Rennan Espinoza, alto dirigente de Somos Perú y candidato a la alcaldía distrital de Puente Piedra, refirió que en el partido del corazón realizaron un arduo trabajo para lograr la mejor participación en todos el país. Espinoza destacó la buena presencia de candidaturas que lograron en regiones como Piura, Loreto, Huánuco, Lambayeque, adicionalmente a Lima

“Las reglas estaban claras, conocíamos las reglas de juego, más aún cuando nuestra bancada aprobó la modificación de la paridad y alternancia al igual que los demás partidos”, explicó.

Espinoza hace referencia a la nueva normativa de paridad y alternancia, debido a que varios partidos han señalado a dicha modificación como el principal obstáculo para concretar sus listas. Ahora los partidos no solo deberían registrar paridad en sus listas individuales por cada circunscripción, sino que en el caso de las 25 regiones, debían acreditar el mismo criterio para la suma total.

Regiones donde los partidos no presentaron precandidaturas

Partido Político Número de regiones donde no presentó candidaturas en el 2018 Número de regiones donde no presentó candidaturas en el 2022 Regiones donde no participarán en el 2022 Podemos 11 14 Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, San Martín, Tumbes Acción Popular 6 13 Amazonas, Arequipa, Cajamarca, Callao, Cusco, Lambayeque, Lima, Loreto, Pasco, Piura, Puno, Tacna, Tumbes Partido Morado No participó 13 Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre De Dios, Pasco, Piura, Puno Fuerza Popular 9 12 Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Junín, Madre de Dios, Pasco, Puno, Tacna, Ucayali Renovación Popular 23 10 Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, Ucayali Avanza País 13 10 Amazonas, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Moquegua, Pasco, Piura, Puno Juntos por el Perú 16 9 Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, Pasco, Puno, San Martín, Tacna Alianza para el Progreso 1 2 Huánuco, Pasco Perú Libre 18 2 Amazonas, San Martín

Luis Valdez, secretario general de Alianza para el Progreso, reconoció que tuvieron “inconvenientes” al armar las listas, debido a que “siempre ha existido resistencia de las mujeres de participar políticamente, partiendo desde la falta de impulso que no podemos negar en los partidos”.

La situación de Acción Popular es más grave. A los criterios de paridad se les sumó una serie de problemas logísticos y disputas internas. El resultado final fue que no lograron inscribir candidaturas en 13 regiones, más del doble de los huecos que tuvieron en el 2018.

“Muchos candidatos no llenaron adecuadamente las fichas, y al pasar la información el JNE las devolvía, por lo que al final no alcanzó el horario”, refirió Ricardo Burga, excongresista y dirigente del partido de la lampa.

Para Burga, el problema de AP es una sumatoria de varios factores: peleas internas, la falta de personal, la falta de capacitación de los candidatos respecto a sus hojas de vida. “Es la primera vez que le pasa esto al partido”, reconoció Burga.

Otras fuentes de AP indicaron que existe un bloque del partido que está proponiendo que no se inscriba ninguna candidatura de manera oficial tras las elecciones internas. “En provincias tenemos candidatos que no son originarios del partido y la postura de la bancada traerá problemas [por el caso ‘Los Niños’]. Lo que necesitamos es reestructurar el partido”, explicaron las fuentes consultadas tras advertir que una de las normas aprobadas por este Congreso los salvaría de no perder la inscripción si es que no inscriben sus candidaturas.

El Comité Electoral de Acción Popular reportó todas las fallas en la inscripción de precandidaturas para las elecciones internas 2022.

Vale recordar que AP y APP son los partidos con la mayor cantidad de autoridades subnacionales. De no lograr éxito en las circunscripciones donde postulan, sus cifras de éxito pueden variar en este 2022.

Por otro lado, hay partidos que han mejorado su participación. Es el caso de Renovación Popular (que en el 2018 postuló como Solidaridad Nacional) y Perú Libre (que en el 2018 postuló como Perú Libertario).

Hay otros partidos como Frente de la Esperanza y Partido Patriótico del Perú que tienen bastantes huecos en sus listas, pero se trata de agrupaciones que lograron su inscripción apenas en el último año.