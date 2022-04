Los partidos políticos ya inscribieron a sus candidatos para las elecciones internas donde se definirán las listas definitivas para los comicios de Lima de octubre del 2022. Para esto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) transparentó una plataforma con los postulantes inscritos. Hasta la fecha, 9 partidos registrados y 4 en proceso tienen sus listas definidas, faltando solo conocer las listas internas de Fuerza Popular y Acción Popular.

Si bien el Congreso suspendió las elecciones primarias, los partidos deberán realizar internas para definir las listas que entrarán a la contienda electoral. Los mecanismos para sus elecciones internas son: a través de delegados o a través de “un militante, un voto”. Las elecciones internas se llevarán a cabo el 15 y 22 de mayo, según el cronograma electoral aprobado por el JNE.

Un dato a tener en cuenta es que solo un partido político tiene 2 listas en competencia: Juntos por el Perú. En una lista tienen como candidato para alcalde a Eduardo Liu -personaje allegado al actual ministro Roberto Sánchez- y en la otra lista tienen a Gonzalo Alegría, quien formó parte del equipo técnico de Pedro Castillo en la segunda vuelta y que luego ingresó a la Biblioteca Nacional. Alegría ya ha postulado a Lima en las elecciones del 2011 vestido de Hulk, el personaje verde del Universo Marvel.

El resto de partidos cuenta con una lista única, lo que implica que sus candidatos para la Alcaldía de Lima están definidos.

Lee aquí la lista de precandidatos a la Alcaldía de Lima

Agrupación política Candidato para Alcalde Candidato para Teniente Alcalde Alianza para el Progreso Omar Chehade Katherine Ampuero Avanza País Luis Molina Carlos Villacorta Juntos por el Perú 1 Eduardo Liu Nelly Rodríguez Juntos por el Perú 2 Gonzalo Alegría Justibel Romero Somos Perú George Forsyth Elvis Pómez Perú Libre Yuri Castro Margarita Santos Podemos Daniel Urresti José Luna Renovación Popular Rafael López Aliaga Renzo Reggiardo Partido Morado Guillermo Flores Cynthia Yanamoto Frente de la Esperanza Elizabeth León Luzi Toro

La lista de candidatos también implica a cuarto agrupaciones que aún están en proceso de inscripción formal ante el JNE.

Agrupación en proceso de inscripción Candidato para Alcalde Candidato para Teniente Alcalde Fe en el Perú Álvaro Paz de la Barra Juan Villena Demócrata Verde Alex Gonzales Flor Hurtado Partido Patriótico del Perú Julio Lingán Herbert Caller Frepap Carlos Torres Hernán Quiroz

Regidores para todos los gustos

Quizás las mayores sorpresas se puedan observar en las listas de regidores. Daniel Urresti llevará como cabeza de lista de regidores -entiéndase, su teniente alcalde- a José Luna Morales, excongresista e hijo de José Luna Gálvez, el líder del partido Podemos. En el número 3 de su lista figura Aron Espinoza, exvocero de la bancada de Podemos y esposo de la actual parlamentaria Digna Calle.

En la lista de Rafael López Aliaga, el candidato a teniente alcalde es el excongresista Renzo Reggiardo y lo acompañan otros nombres como Fabiola Morales, Julio Gagó, José Tisoc, María Marcet (hija de la legisladora Norma Yarrow), Efraín Aguilar, Deborah Inga, Giuliana Calambrogio, Leo de Paz, entre otros.

En APP finalmente se inscribió la candidatura de Omar Chehade, y lo acompaña como candidata a teniente alcalde Katherine Ampuero, exprocuradora y actual asesora parlamentaria. En su lista figuran varios nombres de jóvenes militantes del partido como Silvana Junchaya y Yuriko Collantes.

Por su parte Avanza País, lleva en su lista de regidores para Lima a figuras como Luis Quispe Candia, experto en temas de transporte; la abogada Jenny Beingolea (hermana del excongresista Alberto Beingolea); y el abogado Eduardo Dibos, asesor del parlamentario Alejandro Cavero.

Perú Libre lleva a Rubén Ramírez como el número 2 de su lista de regidores. Ramírez fue ministro del Ambiente hasta febrero pasado. En el número 5 figura la dirigente Zaira Arias, y en el número 15, Luz Apolinario, quien fue nombrada como directora de la Oficina de Diálogo y Gestión Social del Ministerio de Transportes, pese a que la Contraloría advirtió que no cumplía con el perfil para el puesto.

Tal como lo adelantó este Diario, el alcalde de Pachacamac, Elvis Pómez, postula como teniente alcalde en la lista encabezada por George Forsyth. También postulan a regidores María Teresa Vizcarra, Marie Abasta, Ana Li (hermana de la lideresa de SP y actual asesora congresal), Javier Sanguinetti y José Aliaga (hermano del excongresista Guillermo Aliaga).

Hasta el cierre de este informe, los candidatos de Acción Popular y Fuerza Popular no figuraban en la plataforma del JNE. “Solo podían presentar hasta ayer a las 11.59 p.m. Si no registraron candidatos, no pueden llevar a cabo elecciones internas y por tanto tampoco presentar listas el 14 de junio ante los Jurados Electorales Especiales”, explicaron fuentes del JNE.

Este Diario intentó comunicarse con representantes de AP y FP, pero no obtuvimos respuesta alguna. A inicios del presente año, los fujimoristas habían anunciado a César Combina como candidato para la Alcaldía de Lima, mientras que en el partido de la lampa existían como tres precandidaturas.

Este Diario pudo corroborar que el excongresista César Combina había sido inscrito como candidato de Fuerza Popular para la alcaldía distrital de San Isidro

César Combina aparece inscrito para la Alcaldía de San Isidro

La lideresa de Fuerza Popular confirmó que no participarán en las elecciones para Lima vía sus redes sociales:

Por eso, Fuerza Popular declina de participar en las elecciones para la alcaldía de Lima. Sin mayor condición que preservar nuestra democracia, apoyaremos una candidatura que logre integrar a quienes creemos que Lima no debe caer en manos del populismo o la izquierda. (2/2) — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) April 12, 2022