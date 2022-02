Conforme a los criterios de Saber más

Conforme avanza el 2022, los partidos políticos van definiendo los nombres que encabezarán sus fórmulas de candidatos para la Alcaldía de Lima. Aunque algunos aún esperarán a sus elecciones internas para definir a los cabezas de lista, este es el panorama a ocho meses de los comicios subnacionales.

Rafael López Aliaga es uno de los candidatos que primero definieron su equipo: Renzo Reggiardo lo acompaña como candidato a teniente alcalde por Renovación Popular. En el caso de George Forsyth, fuentes de Somos Perú indicaron que lo acompañaría Elvis Pómez, actual alcalde de Pachacámac.

El candidato de Avanza País, Luis Molina, indicó que Carlos Villacorta lo acompañaría como teniente alcalde en su fórmula para octubre.

Entre los que faltan por definir está Daniel Urresti, candidato por Podemos Perú. Este Diario le consultó a Urresti sobre su candidato a teniente alcalde, pero no obtuvimos respuesta. Fuentes del partido indicaron que se barajaban tres nombres de excongresistas: Cecilia García, Aron Espinoza y José Luna (hijo).

César Combina, precandidato de Fuerza Popular, sí respondió a este Diario, pero evitó dar nombres. “Me gustaría que sea alguien que se haya mostrado frontal contra este gobierno”, dijo. Otras fuentes fujimoristas indicaron que aún nada estaba cerrado al 100%, ni siquiera la candidatura de Combina.

En lo que respecta al partido oficialista Perú Libre, el secretario de organización Yuri Castro reconoció a El Comercio que era precandidato para Lima, pero que el teniente alcalde se elegirá en unos comicios por separado. Asimismo, indicó que no se conocían otras precandidaturas y que Ricardo Belmont no se había inscrito en el partido para poder postular. “Mi precandidatura fue auspiciada por las bases de los distritos. Yo he expresado mi deseo de postular y la militancia lo ha recibido con buena aceptación”.

Esperando definiciones

Otros partidos aún siguen buscando definir su candidato para la Alcaldía de Lima.

En Alianza para el Progreso (APP), se eligió como precandidato al excongresista Omar Chehade. En una elección entre los precandidatos a las alcaldías distritales de la capital, Chehade se impuso por 30 votos frente a los 4 que obtuvo Marisol Espinoza. Fuentes del partido indicaron que se buscaría que Espinoza postule como teniente alcaldesa en la lista de Chehade.

Pero no está asegurado que Chehade postule. Otras fuentes del partido indicaron que aún se evalúa la posibilidad de postular a Richard Acuña. En la última encuesta de Ipsos para América TV, el hijo de César Acuña se ubicó cuarto en las preferencias electorales con un 5%. En la tienda apepista destacan dicha cifra tomando en cuenta que Acuña no ha iniciado campaña y que se logra ubicar por otros candidatos más activos como Luis Molina, actual acalde de La Molina, o César Combina de Fuerza Popular. La otra opción es que Richard Acuña encabece la lista y Omar Chehade postule como su teniente alcalde.

En Acción Popular, pasa algo parecido pues cuentan hasta con cuatro opciones y esperan definir la candidatura en las elecciones internas. En la interna acciopopulista no lograron la unidad por lo que el excongresista Víctor Andres García Belaunde declinó en ser el candidato, por lo cual se han fraccionado en cuatro precandidaturas, siendo tres de ellos alcaldes distritales en la capital.

Por su parte, en el Partido Morado también planean tener elecciones internas competitivas. Se han inscrito seis precandidaturas en la agrupación que ahora lidera Luis Durán, destacando el nombre de Jarek Tello, el personero de los morados en las últimas elecciones.

En Juntos por el Perú, no hay mayor avance. El excongresista Sergio Tejada indicó que ha recibido propuestas, pero de manera informal, y que se tiene pendiente una reunión para evaluar el escenario de Lima. Otras fuentes voceaban a Julio Arbizu, aunque él mismo afirmó a El Comercio no haber recibido propuesta alguna.

