Conforme a los criterios de Saber más

Un día después de que se conociera que la lobbista Karelim López brindó un testimonio ante el Ministerio Público, como aspirante a colaboradora eficaz, que compromete al presidente Pedro Castillo en una presunta red de corrupción instalada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), las bancadas de Renovación Popular y Avanza País alistan dos mociones de vacancia contra el mandatario.

LEE TAMBIÉN | Karelim López sindica a congresistas de Acción Popular en presunto negociado

El portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, adelantó a El Comercio que su agrupación ya tiene listo un borrador de moción vacancia contra Castillo, el cual presentará este lunes en la Junta de Portavoces, que fue convocada por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva ante esta nueva crisis, que también implica a los titulares del MTC, Juan Silva, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado, y cuatro parlamentarios de Acción Popular y uno de Perú Democrático.

Montoya indicó que el documento recoge no solo lo revelado por López, sino también otras acusaciones contra el jefe de Estado. Agregó que se ha tomado elementos de la solicitud de destitución que interpuso la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) en noviembre y que no alcanzó los votos.

También dijo que está abierto a que el borrador sea ajustado, de acuerdo a la posición de las diferentes bancadas. “Esta propuesta tiene que ser multipartidaria”, subrayó.

A través de un comunicado, Renovación Popular solicitó que el lunes se realicé un pleno de emergencia, “a fin de tomar los acuerdos necesarios para darles a los peruanos la seguridad y la garantía que en estos momentos necesitan”, acorde a la Constitución.

La bancada celeste también exhortó a la fiscalía y el Poder Judicial a realizar “una actuación rápida y diligente” a efecto de corroborar el testimonio de la empresaria y “determinar la situación legal” del mandatario.

(Foto: El Comercio)

El congresista José Williams Zapata, vocero de Avanza País, indicó que su bancada está preparando una moción de vacancia, que se sumaría a la de Renovación Popular. Indicó que, si López decidió presentarse como aspirante a la colaboración eficaz en la fiscalía de lavado de activos, es porque tiene pruebas de lo que ha señalado.

“Ella no puede decir falsedades, de lo contrario su situación judicial puede empeorar. El presidente Castillo está en una situación delicada, y solo es cuestión de tiempo para que estas denuncian de prueben”, expresó a este Diario .

Williams Zapata remarcó que, en este contexto, el Gabinete Ministerial, liderado por Aníbal Torres, “no merece” el voto de confianza.

Recordó que Torres- según el testimonio de López- le habría ofrecido a Bruno Pacheco, exsecretario general de la Presidencia, buscarle asilo en el extranjero.

“Esta actitud ya sería lindar con un delito, Pacheco es investigado por la fiscalía, de confirmarse que es cierto esto, el primer ministro está desautorizado para ejercer el cargo”, acotó.

Este es el breve mensaje a la Nación que brindó el domingo el presidente Castillo:





El parlamentario Alejandro Cavero (Avanza País) detalló, en diálogo con El Comercio, que su agrupación está actualizando la moción de vacancia que interpuso Chirinos hace tres meses. A esta primera versión, refirió, se le están sumando las reuniones de Castillo Terrones en la casa de Breña y las declaraciones de López ante el Ministerio Público.

“Nosotros iremos a la Junta de Portavoces con una propuesta, me imagino que se consolidará en una sola moción, porque sería absurdo no hacerlo”, manifestó.

Cavero también indicó que el presidente Castillo, en su último mensaje a la Nación- donde rechazó el testimonio de López y acusó al Ministerio Público de ser parte de un “complot” para desestabilizar su gobierno- estaría realizando un acto de intromisión a la independencia de la fiscalía. “Ojalá que esta institución lo pueda desmentir”.

La postura de las bancadas de centro

El portavoz de Acción Popular, Elvis Vergara, afirmó que, ante la profundización de la crisis política, tras la declaración de la lobbista Karelim López, su bancada exige una investigación “transparente” y “lo más rápida posible” no solo en contra de Castillo Terrones, sino también de los parlamentarios de su partido que está implicados, entre ellos Raúl Doroteo y Juan Carlos Mori.

“Nosotros no vamos a poner las manos al fuego por nadie […] Vamos a ver las mociones [de vacancia] para revisar sus fundamentos y como bancada tomaremos una decisión. No descartamos nada”, señaló a este Diario.

Al ser consultado sobre si a la par de una moción de vacancia contra Castillo, la oposición también debe denunciar constitucionalmente a Doroteo, Mori y Carlos Zeballos (Perú Democrático), Vergara respondió que se deben ampliar las indagaciones y que por un solo testimonio “no se puede hablar de desafuero”.

A su turno, el vocero de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, dijo que la respuesta del presidente Castillo a las declaraciones de López, no ha sido acorde “a la gravedad del problema”.

“Este mensaje es insuficiente, no ha explicado nada y lo que único que ha hecho es buscar responsabilizar a tercero, como cuando dice que existe un complot en la fiscalía, pero no aclara su participación [en la presunta red de corrupción del MTC]”, subrayó.

Salhuana opinó que el jefe de Estado no solo tiene que ser honesto, sino parecerlo y Castillo “ya no lo parece”.

“La mayoría de los integrantes de la bancada estamos fuera de Lima, vamos a sostener una reunión virtual de emergencia en las próximas horas y tomaremos una decisión conjunta con el partido, porque este es un tema que trasciende al Congreso”, mencionó.

El congresista dijo, de otro lado, que “cada vez se torna más alejado” que el Parlamento vaya a brindar el voto de confianza al Gabinete de Torres.

(Foto: GEC)

Fuentes del partido APP indicaron a El Comercio que es muy probable que la bancada respalde una moción de vacancia contra Castillo Terrores.

“Ante un hecho contundente de corrupción, la bancada no tendrá la menor duda de apoyar la destitución, no vamos a tolerar la corrupción, menos de un alto funcionario. Yo no habría una capacidad moral”, indicaron.

Precisamente, esta postura coincide con la expresada por el secretario general de APP, Luis Valdez, quien en Canal N señaló que “de ninguna manera un demócrata puede avalar” hechos de corrupción del gobierno.

Por su parte, el congresista Edward Málaga-Trillo (Partido Morado) refirió que su agrupación anunciará su postura sobre la vacancia presidencial, después de realizar “necesarias evaluaciones”. “No vamos a apresurarnos ni dejarnos apresurar, seamos serios”, añadió.

Málaga-Trillo, en diálogo con este Diario, calificó de “pésimo” el mensaje a la Nación de Castillo.

“No hay nada nuevo, se victimiza, niego todo y culpa a otros. Vuelve a sus muletillas, abre y cierra el mensaje con imágenes más propias de una publicidad de Promperú, si no es una burla, considero una broma de mal gusto usar en este contexto imágenes de Machu Picchu y otros símbolos culturales del país”, expresó.

El parlamentario dijo que el problema de fondo no es “una lobista en Palacio de Gobierno”, sino el presidente Castillo, quien “es incapaz de gobernar”. “Desde hace siete meses [Castillo] destruye activamente la institucionalidad del Estado, debe irse”, concluyó.

El congresista Carlos Anderson (Podemos Perú) sostuvo, a título personal, que, si las declaraciones de López son corroboradas, sería “más que suficiente” desde el punto de vista político, para que el mandatario “dé un paso al costado” y “le evite al país tanto sufrimiento y la vergüenza del proceso de vacancia”.

“Los congresistas que han querido seguir creyendo en el presidente, van a tener que admitir que, tras el tamaño de las acusaciones y el pequeño mensaje del mandatario, amerita que pongamos fin a un gobierno que está destrozando al país”, finalizó.

El portavoz de Somos Perú, Wilmer Elera, adelantó que, si el Ministerio Público corrobora las declaraciones de Karelim López, su bancada apoyará la vacancia de Castillo.

“Y si llegase a difundirse un audio que comprometa al presidente, ya no se necesitaría mayor corroboración. Necesitamos más información. Mañana [lunes] tenemos Junta de Portavoces, esperamos tomar una decisión sobre esta crisis”, dijo.

Elera, además, señaló que se debe denunciar constitucionalmente a los congresistas de Acción Popular implicado en la denuncia de la lobista.

El presidente Castillo rechazó las declaraciones que la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López brindó, atribuyéndole actos ilícitos. El mandatario cumplió actividades en Ancón, donde la Policía evitó que la prensa se le acercara. (Foto: Julio Reaño | GEC)

Se tiene que “repensar todo en conjunto”

La parlamentaria Ruth Luque, portavoz de Juntos por el Perú, bancada que fue aliada del gobierno hasta la salida de Mirtha Vásquez de la Presidencia del Consejo de ministros (PCM), afirmó, a título personal, que existe “una afectación grave a la dignidad del cargo presidencial”, tras el testimonio de López ante el Ministerio Público.

“Lo que hoy ha salido es una afectación grave a la dignidad del cargo presidencial, nos obliga a repensar todo en conjunto, no solo daña el cargo presidencial, se ha mencionado a dos ministros, a congresistas, y se ha deslizado un posible rol de la fiscal de la Nación. Estamos hablando de una crisis que involucra a distintos actores políticos. El país merece explicaciones”, aseguró.

La bancada de Juntos por el Perú fue aliada del gobierno de Castillo hasta la salida de Mirtha Vásquez de la PCM. (Foto: GEC)

En comunicación con El Comercio, Luque consideró que el presidente Castillo debe pensar en el país y no solo invocar al pueblo para garantizar su continuidad, al ser consultada sobre si debe o no dar un paso al costado para dar paso a la asunción de la vicepresidenta Dina Boluarte a la Presidencia.

“He tenido una lógica contraria a la golpista, de que se debe respetar la voluntad popular […] El presidente debe recordar lo que él en su m omento le dijo a PPK, él crítico abiertamente y le pidió que dé un paso al costado por una situación de otros niveles de corrupción, lo que corresponde es que Castillo piense en el país, y que no solo invoque al pueblo para garantizar su continuidad”, cuestionó.

Luque refirió que en las próximas horas su bancada se reunirá para definir una postura conjunta.

Entre las bancadas de Perú Libre (33), Perú Democrático (7) y Juntos por el Perú (5) suman 45 votos, los suficientes para bloquear cualquier intento de vacancia contra Castillo. Por ello, la postura que asuma la agrupación de Verónika Mendoza, lideresa del Nuevo Perú, puede ser determinante.