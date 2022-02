Conforme a los criterios de Saber más

En su declaración como colaboradora eficaz ante la fiscalía contra el lavado de activos, la investigada lobbista Karelim López sostuvo que una presunta organización delictiva instalada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) benefició de forma irregular a una empresa supuestamente relacionada con congresistas de Acción Popular, según el documento al que accedió El Comercio.

La gestora de intereses, implicada en los casos Provías, Puente Tarata y Petro-Perú, afirmó que esa red está integrada por el mandatario Pedro Castillo y el ministro Juan Silva, titular del MTC, desde que empezó el actual gobierno, así como por los legisladores Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Carlos Zeballos y otros dos congresistas que no fueron identificados.

Zeballos, aludido de forma indirecta, renunció a ese grupo parlamentario y en enero pasó a ser miembro de la bancada Perú Democrático, afín al gobierno.

“Sé que hay una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones conformada por el presidente Castillo, el ministro Silva”, aseveró López el último lunes 21 de febrero, en el despacho de la fiscal Luz Taquire, de la Segunda Fiscalía Supraprovincial contra el Lavado de Activos.

López declaró que el referido grupo de cinco legisladores era llamado ‘Los Niños’ por el mandatario y el ex secretario general de Palacio Bruno Pacheco, “porque obedecen todo lo que dice Pedro Castillo”.

La lobbista añadió que estos congresistas “se encuentran vinculados a la mafia enquistada en el MTC para el otorgamiento de millonarias licitaciones desde el 2021, vinculadas con empresas chinas y la participación de la compañía peruana Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C. [con la cual conformaron consorcios]”.

En otra declaración, del martes 22, Karelim López dijo que el acuerdo de Castillo con los parlamentarios afines a él “ya venía desde la campaña [electoral]”. Y añadió: “Sé que Yonhy Lescano es asesor de uno de los congresistas”, en referencia a Carlos Zeballos, ahora de Perú Democrático.

En su testimonio, Karelim López dio más detalles sobre su relación con los legisladores y también con las empresas Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C. y China Civil Engineering Construction Corporation sucursal del Perú, esta última de capitales chinos.

—Las compañías—

“Sé que Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C. tiene vinculación con los congresistas de Acción Popular, ‘Los Niños’, siendo estos quienes tienen conexión con Alejandro Felipe Aguilar Quispe, verdadero dueño de la compañía mencionada”, manifestó.

Agregó que esa firma peruana “[está] conformada por Roberto Jesús Aguilar Quispe, de aproximadamente 27 años de edad”.

Respecto al supuesto favorecimiento a esa empresa en licitaciones del MTC, la lobbista entregó a la fiscal documentos con información de siete obras adjudicadas por la entidad estatal.

Asimismo, López proporcionó datos sobre los hermanos Alexander y Roberto Aguilar Quispe y otras compañías que ellos tienen a su nombre.

En el caso de Alexander Aguilar, indicó que este visitó el despacho del congresista acciopopulista Raúl Doroteo, representante de la región Ica, que se realizó el jueves 13 de enero pasado. Este Diario constató que Aguilar ingresó a la oficina de Doroteo entre las 10:15 y 11:42 a.m., de acuerdo con el registro del Legislativo.

Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C. fue constituida en julio del 2019 por los hermanos Roberto y Jean Aguilar Quispe, con el fin de dedicarse a actividades del sector construcción.

Esta empresa comenzó a ganar adjudicaciones desde julio del 2021. Durante el gobierno de Pedro Castillo, entre setiembre y octubre pasado, obtuvo S/347,9 millones en contratos adjudicados por Provías Nacional (adscrita al MTC) como parte de consorcios, según pudo establecer El Comercio con información oficial.

Otra compañía de Roberto Aguilar es Grupo Constructor & Consultor Asociados S.A.C., que fundó en julio del 2017 junto con Beatriz Monteverde, esposa de Alexander Aguilar, mencionado por Karelim López por su supuesta conexión con el grupo de legisladores de Acción Popular.

En la administración de Castillo, el Grupo Constructor & Consultor Asociados S.A.C. ganó contratos por S/222,7 millones con Provías Nacional y Provías Descentralizado, órganos del MTC. Las buenas pro fueron adjudicadas en agosto y setiembre para la construcción y mejoramiento de vías.

—Respuesta—

Este Diario se contactó con un representante de China Civil Engineering Construction Corporation sucursal del Perú, que participó en consorcio con Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C. en diferentes licitaciones.

“No conocemos a Karelim [López], tomaremos medidas legales contra ella. Y solicitaremos una auditoría de la contraloría para los procesos [de adjudicación en los] que participamos”, respondieron por escrito a los mensajes enviados por teléfono.

Agregaron que conocieron a Roberto Aguilar, directivo de Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C., en el 2020.

En tanto, el congresista Carlos Zeballos resaltó que hace seis meses salió de la bancada de Acción Popular y negó las sindicaciones de la lobbista.

“Que [Karelim López] hable bien, con términos propios. Yo no he hecho negocio ni le he pedido nada al presidente [Pedro Castillo]. Ella tiene que probar, si no, la voy a denunciar. Además, había un congresista en Acción Popular que se hacía llamar el ‘Lescano de su región’. Quizás haya que preguntarle a Yohny [Lescano] si estuvo asesorando a otro legislador”, aseveró el parlamentario de Perú Democrático.

El congresista Juan Carlos Mori también se pronunció al respecto.

“Rechazo las imputaciones a mi supuesta participación en una mafia organizada dentro del Gobierno. Me pongo a disposición de las investigaciones”, escribió en la red social Twitter.

El Comercio intentó comunicarse con el parlamentario Raúl Doroteo, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.

