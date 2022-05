El empresario Zamir Villaverde aseguró el martes ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que los US$20.000 hallados en la oficina del ex secretario general de Palacio Bruno Pacheco en noviembre del 2021 eran parte de supuestos pagos al presidente Pedro Castillo, con el fin de beneficiar a diversas personas en el proceso de ascensos en la policía.

Villaverde, quien cumple 24 meses de prisión preventiva en el penal Ancón I, declaró por tercera vez ante el grupo congresal. Pese a que dio nueva información relacionada a lo que dijo previamente, no mostró ningún elemento que sustente su versión.

“En cuanto a los 20.000 dólares encontrados en el baño del señor Bruno Pacheco, el señor Bruno me pidió un favor: que diga que yo le presté esos US$20.000. Pero luego del escándalo le dije que no. Le pregunté cuál era la razón de esos US$20.000 y él me dijo que esos US$20.000 eran producto del cobro de cupos que hacían la señora Karelim López con el presidente de la República para los ascensos que tenían que haber en la Policía Nacional”, declaró.

Asimismo, aseguró que el exalcalde de Huaraz Vladimir Meza miente al decir que no lo conoce. Agregó que ingresó junto con Meza y la exalcaldesa de Villa María del Triunfo Silvia Barrera a Palacio de Gobierno el 4 y 14 de agosto del 2021.

Agregó que el último ingreso fue “para coordinar con Bruno Pacheco qué le iba a pedir Meza al presidente de la República por el trabajo que había hecho en cuanto a las elecciones para que el presidente logre ganar y sea el presidente la República”.

Habló de millones

El empresario aseveró que Meza habría gastado US$3 millones para pagar a personal del Jurado Nacional de Elecciones con el objetivo de que Castillo ganase los comicios.

“Yo fui testigo presencial de cómo, hasta dos días antes de que se sepan los resultados, conversó el presidente de la República [Castillo] con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones [Jorge Salas]”, destacó.

Relató que Karelim López fue “colocada” por Vladimir Meza y se convirtió en la operadora del jefe del Estado.

También dijo que Bruno Pacheco le narró que López le había entregado “S/2 millones para ser entregados al presidente de la República, producto de las licitaciones en Petro-Perú”.

Villaverde explicó que el 21 de marzo de este año recibió una llamada de Pacheco para solicitarle seguridad personal, pues temía por su vida, y que Barrera es testigo de ello.

Pese a que la sesión duró cerca de tres horas, Villaverde solo habló por 40 minutos. Luego anunció que nuevamente se acogería a su derecho de guardar silencio, debido a que más adelante demostraría su versión “con pruebas, que son mi seguro, mi seguro de vida”.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, cuestionó que Villaverde guarde silencio sobre el Caso Provías y la presunta organización criminal que integraría.

“Reitero, todo lo dicho debe estar sustentado con pruebas”, aseveró el legislador de Fuerza Popular.