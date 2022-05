El último cambio de Gabinete Ministerial, no solo significó el ascenso de Aníbal Torres como primer ministro, sino también que el Ministerio de Energía y Minas pasara a ser manejado por el sentenciado secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Desde febrero, la presencia de militantes y allegados del partido del lápiz en la alta plana aumentó de dos a once, incluyendo al recientemente interpelado titular del MINEN, Carlos Palacios.

De estos once, ocho militan en la actualidad en Perú Libre, de acuerdo al Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones. Y de los tres restantes, dos trabajaron en el Gobierno Regional (GORE) de Junín durante la segunda administración de Cerrón Rojas [ver infografía].

Por ejemplo, el 11 de febrero último, a solo dos días de asumir el cargo, Palacios designó a Loly Wider Herrera Lavado como secretario general del MINEN. Él había sido gerente general del GORE de Junín y también abogado de Bertha Rojas, madre del líder perulibrista, en una querella que entabló contra el excongresista César Combina.

Ese mismo día, también se nombró a David Caballero Llanos como jefe de Gabinete de Asesores. El abogado fue presidente del directorio de Radio Latina, emisora que respaldó la candidatura de Pedro Castillo a la Presidencia en las últimas elecciones generales. Ni Caballero ni Herrera tienen experiencia en sector Energía y Minas.

Y de los ocho afiliados de Perú Libre en el MINEN, dos son fundadores del referido partido: el viceministro de Hidrocarburos, Rafael Reyes Vivas; y el Jefe de la Oficina General de Administración, Paul Gonzales Ghiglino. Este último también es, además, primer suplente del Comité Electoral Nacional de la agrupación de izquierda.

Otros militantes oficialistas, como el exministro del Ambiente Rubén Ramírez, jefe de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, y Kaimer Dolmos Vengoa, director general de Promoción y Sostenibilidad Minera, postularon sin éxito al Parlamento el año pasado.

“Necesitan personas que obedezcan”

El exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi advirtió que en los últimos meses se ha dado “un copamiento exagerado, descarado y rápido” de parte de Perú Libre en el referido sector. Agregó que mayoritariamente se ha nombrado a personas que no tienen la preparación ni el conocimiento que requiere el MINEN.

“[Cerrón] necesita a personas que obedezcan órdenes sin refutar, incluso órdenes de las más absurdas”, manifestó en referencia a las presiones del ministerio hacia Petro-Perú para que opere el Lote 192 sin socio, a pesar de que la empresa petrolera no tiene presupuesto para ello y arrastra deudas por US$ 4,300 millones.

“Han firmado un acuerdo con las comunidades de la Amazonía [donde funciona el oleoducto] sin la presencia de Petro-Perú, esto va a causar mucho daño y no solo al sector, sino a la economía del Perú”, expresó en comunicación con El Comercio.

Herrera Descalzi también indicó que Ramírez, como jefe de la Oficina General de Gestión Social del MINEN, es el primer filtro para evitar que los conflictos sociales entorno a la minería escalen, pero no ha cumplido con esta tarea.

“El presidente no puede dejar en manos de un partido un sector tan importante, y menos que lo utilice como fuente de empleo. Es un error grave. El país ha tenido ingresos altos en minería, pero no tiene nada que ver con esta administración, sino con las anteriores que reformaron contratos que permitieron una mayor recaudación en caso de precios extraordinarios [de los minerales]”, acotó.

Por su parte, Iván Merino, quien fue ministro de Energía y Minas en la primera etapa del actual gobierno, dijo que más allá si estos funcionarios son o no de Perú Libre, él si ve que la mayoría “no tiene experiencia” en el sector. “Hay personas que desde el aspecto político pueden participar como asesores, pero no en cargos técnicos. No se puede ocultar [este hecho] con un dedo”, añadió.

En comunicación con El Comercio, Merino contó que, en el tiempo que estuvo en el Ejecutivo, impidió que ciertas personas ligadas al partido oficialista y que no cumplían con el perfil, accedan a cargos. Aunque evitó brindar los nombres.

“Me preocupa el estado de ciertos sectores, no solo el MINEN, también la Presidencia del Consejo de Ministros, y Economía y Finanzas, hemos perdido oportunidades, los precios [de las materias primas] estaban en una situación interesante, se pudo haber aprovechado, es probable que ahora bajen por la posible recesión mundial que viene”, concluyó.

El camino de la censura

El parlamentario Diego Bazán (Avanza País), promotor de una moción de censura contra Palacios, informó a este Diario que ya tiene 14 de las 33 firmas necesarias para presentar el documento. Estimó que entre el jueves y el viernes lo haría, a fin de que la destitución del ministro de Energía y Minas se debata a inicios de la próxima semana.

“Desde hace varias semanas, he alertado que el cerronismo no solo está en el Ministerio de Salud, sino que se ha enquistado en el MINEN, que es un ministerio que se ha caracterizado por ser técnico. No podemos permitir que se continúa copando una institución que es importante [para el desarrollo de la minería]”, refirió.

Bazán indicó que le ha traslado la solicitud de censura a Fuerza Popular y a otras bancadas de oposición.

“Tengo confianza de que se van a sumar, y espero que lleguemos a los votos necesarios [para su destitución]”, remarcó.

El portavoz de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, dijo que aún no han evaluado adherirse a la moción de censura, porque la mayoría de los integrantes de su bancada está en sus regiones como parte de la semana de representación del Congreso. Agregó que sí les preocupa la situación del MINEN, porque “es un sector clave”.

Más información

El 13 de octubre del 2021, durante la gestión de Eduardo González Toro, el MINEN nombró a Daniel López Lizano como jefe de la Oficina de Presupuesto del sector.

López Lizano fue administrador de la agencia de la Caja Huancayo, en Junín, en la que Vladimir Cerrón tenía una cuenta con S/1′260.000. Obtuvo contratos por S/11.200 en el GORE Junín y es protagonista de audios del caso Los Dinámicos del Centro.

También fue secretario de Profesionales Regional del movimiento Perú Libre, al cual perteneció entre el 2014 y 2018. Entre el 2020 y 2021, militó en UPP.