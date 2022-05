El Gobierno del presidente Pedro Castillo ha organizado 11 Consejos de Ministros Descentralizados, pero hasta la fecha solo se cuenta con el acta de uno de ellos. De acuerdo con información recibida por El Comercio vía Acceso a la Información Pública, los titulares de los sectores y el jefe de Estado solo suscribieron un documento con lo presentado en la sesión descentralizada del 29 de octubre del 2021 en Cusco.

La falta de transparencia respecto a los acuerdos alcanzados —a los que se debe hacer un seguimiento— ha sido advertida por Samuel Rotta, (Proética) e Iván Lanegra (Transparencia) en diálogo con este Diario.

La congresista Lady Camones (Alianza para el Progreso) solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) el reporte de acuerdos y gastos para estas sesiones, pero hasta la fecha no ha recibido información y cuestionó la poca transparencia del gobierno para absolver estas consultas.

Este lunes, la ministra y vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, dijo a la prensa que “habría que preguntar a la PCM” sobre las actas que no han sido suscritas en los Consejos Descentralizados.

“Creo que las actas están ahí. Quien procesa y redacta las actas es la secretaría general de la PCM. Siempre nos alcanzan las actas y hemos venido firmándolas, habría que preguntar a PCM”, reiteró.

Por su parte, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavich, agregó en los exteriores de Palacio de Gobierno que están haciendo “relatoría por sector, con quién nos reunimos, qué estamos haciendo, qué estamos levantando” y que “seguramente habrá pronto un informe de parte de la PCM de las reuniones que se están realizando. Estamos esperando las actas, todo eso se demora”.

El último sábado, el expresidente Francisco Sagasti comentó que estos eventos no son propiamente Consejos de Ministros donde se toman decisiones. “[...] Son mítines de campaña con portátil y todo”, cuestionó.

Rotta: “Es la expresión de un desprecio por la transparencia”

Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, dijo que se trata de “una cuestión elemental de transparencia. Ahí, si es que no existen los documentos, más allá de cuestiones legales, lo que hay es la expresión de un desprecio por la transparencia” .

Agregó que es una practica elemental el registro en estas reuniones con una agenda, los temas tratados, intervenciones y los acuerdos. “Uno toma una decisión y debe quedar por escrito, que se convierte en un instrumento de rendición de cuentas”, comentó.

Opinó que este tipo de sesiones son similares a las emprendidas por algunos gobiernos regionales cuando se presentaban en audiencias de rendición de cuentas.

“Una forma de darle vuelta era invitar solo a organizaciones sociales, líderes de comunidades afines a la gestión, no hostiles para evitarse problemas. Ahí cumplían con la rendición de cuentas y le sacaban la vuelta en el fondo”, detalló.

En la mayoría de consejos de ministros descentralizados el Presidente hizo mención a el tema de la Asamblea Constituyente. (Foto: PCM) / JUANPA AZABACHE

Sin formalidad

Iván Lanegra, secretario General de la Asociación Civil Transparencia, comentó que “la primera cuestión es pedir al Gobierno cierta formalidad en estas reuniones, que aclare el tipo de consecuencias políticas que hay. Al no ser consejos (de ministros), no hay acuerdo formal de estas instancias. Pero los acuerdos que se asumen deberían contar con seguimiento”.

Por ejemplo, los GORE Ejecutivo que anteriores gobiernos han realizado junto a los gobernadores regionales han contado con un marco para su desarrollo. “El problema es determinar la naturaleza de estas reuniones. Pareciera que no son formalmente Consejos de Ministros”, agregó.

Opinó que las dinámicas en cada una de estas sesiones en regiones cambia y “lo que es claro es que los objetivos son políticos. Son actividades que buscan dar la imagen de un gobierno cerca a la gente. Pero dada su improvisación, la falta de una estructura detrás de acción y seguimiento, no está claro si tendrá el impacto”.

Sostuvo que en tanto hay gastos vinculados para el traslado de los ministros, “todas las actividades con recursos públicos deben ser transparentes, de acceso público ”.

Fiscalización

La primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones (APP), solicitó el 4 de mayo al primer ministro, Aníbal Torres, se le informe sobre los acuerdos en actas, así como los gastos que significan estas sesiones descentralizadas. Hasta la fecha no ha recibido respuesta.

“Aún no nos han respondido. Habíamos advertido ello, tenemos un Gabinete que viaja y no está mal, porque según explican el contacto hace percibir directamente las necesidades, pero hemos advertido que los gastos son elevados y no hay transparencia respecto a estas actividades porque no se hacen públicos acuerdos y actas, como en todo Consejo de Ministros tiene que elevarse”, comentó.

Oficio enviado por la congresista Lady Camones.

Consideró que la organización de estos eventos son “con otro propósito, en campaña por la asamblea constituyente y pro del cierre del Congreso”. Anunció también que insistirá para que la información solicitada sea entregada. “No sabemos si existen las actas. De qué tipo de Consejo hablamos si no se llevan las formalidades”, agregó.

Debido a que no se estarían cumpliendo con estas formalidades, opinó que, en todo caso, se tratarían de visitas, pero no Consejos Descentralizados. “Al no existir actas, cuál es la formalidad de compromisos asumidos”, cuestionó.