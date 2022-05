Según la última encuesta de El Comercio - Ipsos, publicada este lunes por El Comercio, el exministro del Interior Daniel Urresti (Podemos Perú) y el empresario Rafael López Aliaga (Renovación Popular) lideran la intención de voto para la alcaldía de Lima con el 20% de respaldo cada uno.

Le siguen el exalcalde de La Victoria George Forsyth (9%), que postula por Somos Perú; y el actual burgomaestre de Miraflores, Luis Molina (4%), candidato por Avanza País. En quinto lugar se ubica Guillermo Flores, aspirante por el Partido Morado, con el 2% de las preferencias.

En diálogo con El Comercio, Molina señaló que recibe los resultados “con humildad y también con esperanza y optimismo”.

“Yo soy un técnico, un gestor, no soy un político tradicional. Tampoco quiero ser presidente como mis contendores. Lima pide SOS (seguridad, obras, salud y parte social). La alcaldía no es un premio consuelo para perdedores de la última campaña presidencial”, añadió.

Por su parte, Guillermo Flores y Cynthia Yamamoto, candidatos a alcalde y teniente alcaldesa de Lima, señalaron que se encuentran “felices” de ya no figurar en la categoría “otros”.

Flores admitió que pensó que les tomaría más tiempo superar el 1%. “Ha sido una grata sorpresa y recibimos con mucho ánimo los resultados. Estamos llegando con una propuesta joven, con mucho optimismo. Somo un equipo con mucha experiencia, tanto en el sector público como en el privado. Nuestra estrategia está orientada en el desarrollo de la ciudad a través del transporte”, agregó.

Con 1% figuran Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Omar Chehade (Alianza para el Progreso), Álex Gonzales (Movimiento Demócrata Verde), Yuri Castro (Perú Libre), Carlos Torres (Frepap), Elizabeth León (Frente de la Esperanza) y Julio Lingán (Partido Patriótico del Perú).

Sobre esto, Yuri Castro (Perú Libre) expresó: “La campaña aún no empieza y las encuestas generalmente no terminan reflejando el resultado final, creo que en cuanto empecemos la campaña iremos remontando posiciones, recuerde que en la última campaña presidencial tampoco aparecíamos en las encuestas así que eso no me preocupa por el momento”.

Omar Chehade, candidato por APP respondió que sobre “encuesta no opina”.

En tanto, Rafael Santos, quien postula a gobernador regional de Lima por Renovación Popular, declaró a este Diario que su partido “no cree en las encuestadoras”.

“Vemos un gran cariño con la presencia de Rafael López Aliaga en estas elecciones municipales. Creo que la calle es un gran termómetro, ayer Rafael estuvo en Huara y la gente salía de sus casas”, agregó.

Encuesta IPSOS