Hace casi dos semanas, al alcalde de Moche, Arturo Fernández, le valieron duras críticas cuando a través de un video publicado en Facebook y que se hizo viral se le ve en su auto bebiendo un líquido de un color extraño de una botella. La autoridad explicó que se trataba de dióxido de cloro y que ayudaba a contrarrestar el COVID-19.

Pese a las recomendaciones de las autoridades de salud de no consumir este compuesto porque es un blanqueador y puede causar daño interno, el burgomaestre se animó a recomendarlo e incluso a decir que sus propiedades ayudaban a prevenir el cáncer.

“Yo he conocido esto a través de pacientes en Europa que se tratan o prolongan el daño de las células cancerígenas, cambia el PH. Yo la tomo como agua de tiempo”, indicó.

Fernández promueve el consumo de dióxido de cloro a pesar de que el Minsa no lo recomienda. La autoridad asegura que posee propiedades beneficiosas para el organismo. (Foto: captura de video)

El pedido al Gobierno ruso

Días después, Fernández volvió a ser noticia tras afirmar que, al igual que el gobernador arequipeño Elmer Cáceres y otras autoridades del país, había enviado una carta a la embajada rusa en el Perú para solicitar la donación de dosis del Sputnik V, anunciada como vacuna contra el nuevo coronavirus por el presidente ruso Vladimir Putin.

“No especificamos la cantidad, sino pedimos lo que él (Vladimir Putin) nos pueda dar. Si nos da 100 o 1.000 bienvenido sea”, comentó aquella vez.

El alcalde de Moche dijo que gracias a sus estudios por más de 10 años en República Checa conoce de la capacidad de los científicos rusos, a quienes catalogó como los mejores del mundo. No contento con el pedido de la vacuna, lanzó la siguiente advertencia: “A ver que el Gobierno me prohíba entrar a la embajada”.

Un alcalde ’rebelde’

El punto más álgido de una serie de cuestionamientos a Arturo Fernández, sin embargo, se produjo cuando manifestó públicamente este fin de semana que su distrito no acatará la cuarentena focalizada dispuesta por el Gobierno central. Incluso, exhortó a la población de Moche a seguir con sus actividades habituales.

Fernández además criticó a aquellas personas mayores de 60 años que no asisten a su centro de labores por temor a contagiarse con el COVID-19.

“Moche se declara en rebeldía y rechaza la cuarentena. Así que todos pueden trabajar aquí, de lunes a domingo, porque serenazgo y las administraciones respectivas de la municipalidad no les va a cerrar la puerta a nadie, mientras cumplan los protocolos de respeto al ciudadano”, dijo la autoridad frente a un grupo de trabajadores municipales situados en el frontis de la comuna.

El alcalde cuestionó también que a pesar de haber tenido una “cuarentena larga”, hubo una mayor cantidad de muertos por COVID-19. “Hemos perdido dos meses que se nos debió explicar la manera de cómo se combate y previene el ataque del virus al organismo”, sostuvo.

Pago de velorios de víctimas del coronavirus

Unas horas antes de este pronunciamiento de Fernández, la Municipalidad Distrital de Moche, a través su fanpage, lanzó la campaña #TePagaremosTuVelorio, destinado a aquellas personas que hayan fallecido debido al COVID-19 en el referido distrito.

Según el comunicado, el costo del sepelio sería asumido por los gerentes de la comuna, previo cumplimiento de una lista de requisitos para el fallecido y su familia.

“Ser ciudadano de Moche y haber muerto por Covid-19, haberse detectado a tiempo la disminución de la saturación (95 %), enviar foto y video que lo corrobore, recopilación de recetas, videos, etc”, se lee en el anuncio.

Esta publicación ha sido objeto de cuestionamientos por parte de un sector de la población de Moche.

Intervenido por la policía

Unas de las últimas apariciones de Arturo Fernández ocurrió el último sábado, cuando el burgomaestre realizaba un balconazo en la comuna de su jurisdicción en contra de la cuarentena focalizada en la provincia de Trujillo. Fue en ese momento que agentes policiales ingresaron a la sede municipal para intervenirlo ya que está prohibida este tipo de actividad.

El alcalde de Moche fue intervenido el último sábado por la policía mientras realizaba un mitin, actividad prohibida por el estado de emergencia. (Foto: captura de video)

La autoridad de Moche mostró una bandera de color negro y se dirigió a los ciudadanos ubicados en la plaza de armas de la localidad. “Este tapa boca es para el virus, no para callarnos. Quiero que esto quede claro. Están confundiendo algunas autoridades del Gobierno que es para que nosotros no nos expresemos, es falso. Nosotros vamos a celebrar el próximo año el bicentenario encerrados. Aquí no hay nada que celebrar”, exclamó.

Este accionar de la máxima autoridad de Moche ha originado que el Colegio Médico de La Libertad evalúe iniciar un proceso disciplinario contra el médico, por incentivar a la población a no acatar la cuarentena focalizada y recomendar la ingesta de dióxido de cloro.

Wilmar Gutiérrez Portilla, decano del Colegio Médico de La Libertad, informó que el área de Asesoría legal del Colegio Médico “está viendo ese tema”. “No quiero adelantar opiniones, pero está en evaluación (el proceso interno)”, dijo.

“Hay formas y modos en que uno puedo expresar que esté de acuerdo o no, pero creo que como autoridades debemos llevar el ejemplo”, agregó.

