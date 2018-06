La ex titular del Ministerio de Educación (Minedu), Marilú Martens, indicó a El Comercio que su gestión "debió haber detenido la impresión y distribución" de los cuestionados textos escolares sobre sexualidad, dirigidos a los alumnos de quinto de secundaria de todo el país. Específicamente, los de un libro de trabajo de comprensión lectora que ya ha sido repartido en las aulas.



Este material educativo recopila varias columnas de opinión a favor de la virginidad y la moralidad en la vida sexual (incluso, una de ellas señala que "la castidad no solo es abstinencia: es vivir de manera moral"). Según el Ministerio de Educación (Minedu), estos textos se están revisando para imprimir una edición mejorada al 2019.

No obstante, Martens precisó que "hay una responsabilidad compartida de tres gestiones del Minedu" –incluyendo a la actual de Daniel Alfaro, la de Idel Vexler y la suya– respecto a la verificación de este material educativo y su continua distribución en las escuelas públicas.



“Estoy en total desacuerdo con los contenidos en cuestión. A través de El Comercio, quiero recomendar al ministro Alfaro que considere retirar todos estos textos, que son completamente indefendibles. También quiero pedirle que siga fortaleciendo el enfoque de género en todas las instituciones educativas”, dijo.



Texto incluido en material educativo distribuido por el Minedu y dirigido a alumnos de quinto de secundaria.



Para precisar algunos puntos, la ex ministra concedió una breve entrevista a este Diario:



¿Qué es lo que falló durante su gestión para que se sigan repartiendo estos textos?

Este material fue distribuido en escuelas de jornada escolar completa (JEC) y escuelas focalizadas, que cuentan con un plan de estudios más rico, más fortalecido. A diferencia de otros centros educativos, en ellas los estudiantes tienen mayores oportunidades de recibir una tutoría y un acompañamiento por parte de los docentes. Los textos en cuestión ya habían sido elaborados durante la gestión anterior [de Jaime Saavedra], y en mi gestión se imprimieron y distribuyeron. Por ello, asumo la responsabilidad de no haber parado esos procesos. Definitivamente, ahí hubo un error.



Usted hace un mea culpa, entonces.

Claro que sí. No voy a tratar de defender un error.



¿Cuál fue el criterio de selección de estos textos que hablan de la virginidad o la moralidad en la vida sexual?

Primero, hay que decir que estos textos no están dirigidos a niños, sino a jóvenes de entre 15 y 16 años, quienes ya están en la capacidad de tener una postura crítica a partir de diferentes posiciones sobre un tema. Por esta razón, los libros y textos las incluyen. Se buscaba que el estudiante desarrollase un pensamiento crítico con varias fuentes de información. No quiero defender los textos, solo intento explicar qué es lo que se perseguía: fortalecer la capacidad de pensamiento crítico en nuestros estudiantes.



Pero pudo haberse incluido otros textos.

​Por supuesto. Como ya he dicho: asumo la responsabilidad, pero también quiero pedirle al ministro Alfaro que evalúe retirar este material educativo, ya que no aporta en nada al pensamiento crítico de nuestros estudiantes. Y esto se evidencia porque en la guía de maestros se ha sesgado la respuesta que deben dar los alumnos [por ejemplo, se plantea como "adecuado" que "el retraso del inicio sexual trae ventajas"]. Tampoco aporta a lo que el Minedu debe fortalecer hoy en día en el Perú: el enfoque de género. Y lo digo con todas sus letras: gé-ne-ro.



Respecto al hecho de que el Minedu consulte a congresistas los contenidos de los textos escolares. ¿Es adecuado?

Creo que el material educativo y el currículo escolar, que son parte de la política educativa del Estado, deben ser consultados a toda la ciudadanía. Se deben escuchar todas las opiniones y aportes. Por supuesto, ninguna opinión es determinante. Lo que digan algunos congresistas en estas mesas de consulta que ha organizado el Minedu no puede ser determinante, ya que el sector tiene la última palabra como ente rector y técnico.