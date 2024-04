“Mi maleta pesa como si tuviera piedras”. Esta es una de las frases más usadas por los estudiantes de colegios cuando sienten una gran carga sobre sus hombros y espaldas debido a los libros y cuadernos que llevan. Pero, sin exageración alguna, este factor debe ser tomado en cuenta con seriedad.

Si un menor lleva un peso excesivo en su mochila durante su etapa escolar, su columna vertebral puede sufrir daños irreversibles .

Harold Castillo, emergencista de EsSalud, explicó a El Comercio que el peso de una mochila no debe superar el 10% del peso corporal del niño o adolescente. Es decir, si el alumno pesa 50 kg, el peso de la mochila no debería sobrepasar los 5 kg.

A partir de este dato revelador, este Diario acudió a 5 colegios para realizar un experimento: pesar las mochilas de escolares con una balanza manual para comprobar si excedían el límite. Los resultados fueron impactantes.

En detalle

El caso más grave que se encontró fue el de un estudiante de quinto de secundaria del colegio Salesiano de Breña. La balanza registró que la maleta que lleva cada viernes pesa 11,2 kg . “Hoy me toca Inglés, Comunicación, Matemáticas y Educación Cívica. Por cada curso me piden un libro y un cuaderno. Yo peso 62 kg”, dijo el estudiante.

Maleta con peso de 11.2kg de un alumno de quinto de secundaria. Foto: Anthony Niño De Guzmán / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ANTHONY NINO DE GUZMAN

Por si fuera poco, el menor también cargaba una maleta deportiva, pues entrena atletismo tres veces por semana, cuyo peso era de 3,5 kg. Por consiguiente, todos los viernes sus hombros y espalda soportan casi 15 kg.

En el colegio Nuestra Señora de la Visitación, en el Cercado de Lima, un alumno de tercero de media carga una mochila de más de 8 kg cada jueves. El mismo día, la maleta de un escolar de segundo de secundaria pesa casi 7 kg.

Maleta con peso de 8.2kg de un alumno de tercero de secundaria. Foto: Anthony Niño De Guzmán / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ANTHONY NINO DE GUZMAN

Maleta con peso de 8.2kg de un alumno de primero de secundaria. Foto: Anthony Niño De Guzmán / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ANTHONY NINO DE GUZMAN

Esta institución es una de las cuatro ‘Escuelas Bicentenario’ del Perú, un proyecto del Ministerio de Educación para construir instituciones educativas con infraestructura innovadora, inclusiva y sostenible. No obstante, sus estudiantes afirman que no pueden usar los casilleros . “Están desde el año pasado, pero no nos explican por qué aún no podemos poner nuestras cosas allí”, declaró un alumno.

Otro escolar de sexto de primaria del colegio El Buen Pastor de Los Olivos carga 6,6 kg todos los lunes. “Mi hijo sube escaleras para llegar a su salón con este peso en la espalda. Él pesa 41 kg. El colegio debe analizar cuánto peso involucra el material que piden para que los alumnos no sufran”, dijo su papá.

Maleta con peso de 6.6kg de un alumno de quinto de primaria. Foto: Anthony Niño De Guzmán / Hugo

¿Cuáles son las graves consecuencias de cargar una maleta pesada?

Karen Amaya, jefa del departamento de amputados, quemados y trastornos posturales del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), informó a El Comercio que dicho establecimiento atiende 200 casos mensuales de niños y adolescentes con mala postura . “El año pasado, atendimos 1963 casos graves de escolares”, expresó.

Asimismo, mencionó que cargar un peso excesivo y un mal uso de las mochilas genera contracturas musculares y dolor en los hombros, cuellos y espalda. “El 60% de alumnos que no cargan adecuadamente las mochilas termina con trastornos en la columna”, añadió.

Castillo, por su lado, indicó que la mala postura por cargar un peso excesivo ocasiona contracturas en tona la zona torácica del cuerpo: hombros cuello y espalda. “También son comunes la dorsalgia, el dolor en la parte central de la espalda, y la lumbalgia, que genera dolor en la región lumbar entre las costillas y los glúteos”, explicó.

Amaya, en tanto, explicó qué algunos trastornos de la columna pueden ser irremediables. “Si esto persiste hasta una edad cercana a la etapa de maduración esquelética de la columna, entre los 17 a 18 años, puede padecer hipercifosis y escoliosis. Estas desviaciones de la columna pueden ser irreversibles”, detalló.

Castillo añadió, además, que la expectativa de crecimiento de un menor puede reducirse entre 1 a 2 centímetros si carga un peso excesivo a lo largo de su etapa escolar.

Recomendaciones para colegios y estudiantes

Juan Cadillo, exministro de Educación, recomendó que los directores pedagógicos de los colegios organicen los horarios teniendo en cuenta el peso que llevarán los alumnos cada día.

“Los gestores de las instituciones deben distribuir el horario de tal manera que no se acumulen diferentes asignaturas con material pesado en un mismo día”, señaló. Por otro lado, destacó la importancia de que las escuelas brinden casilleros para cada estudiante. También, recomendó implementar el uso de tablets educativas en reemplazo de libros para reducir la necesidad de que los alumnos carguen estos materiales pesados.

Por otro lado, Castillo explicó que, al cargar la mochila, los objetos más pesados tienen que estar situados cerca al cuerpo del escolar para evitar daños en la espalda. El especialista recomendó, además, que las correas de la mochila tengan almohadillas para darle un poco más de comodidad ergonómica al estudiante. Así también, indicó que las correas debe estén bien ajustadas para evitar un constante balanceo de la mochila.

Por otra parte, precisó que las mochilas con ruedas tienen sus ventajas y desventajas. “Arrastrar estas mochilas puede generar lesiones a nivel de la muñeca y el hombro. Se recomienda que al empujarlas hacia adelante”, afirmó.