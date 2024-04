A casi un mes de iniciado el año escolar en los colegios públicos del país, se viene reportando más de un inconveniente en la entrega de desayunos a los estudiantes como parte del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Hasta el momento, varias instituciones educativas no han recibido este servicio debido a problemas con los proveedores, algo que pondría en evidencia un déficit en la gestión del programa.

Como una solución momentánea a esta situación, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Angela Hernández, dio a conocer este miércoles que tras suspender los contratos con unos proveedores, Qali Warma inmediatamente ha pasado a entregar canastas con productos a las familias cuyos niños están en las escuelas beneficiarias para que ellas se encarguen de brindarles el desayuno.

El Comercio solicitó a Qali Warma más detalles sobre esta “solución temporal” y de paso saber la cobertura actual del programa en los colegios del país. Qali Warma indicó que en 2024, programó la atención en sus dos modalidades (productos y raciones) para 4′167.797 escolares de 65.542 instituciones educativas públicas a nivel nacional, “de las cuales el 92% ya se encuentra recibiendo el servicio alimentario”.

“El 8% restante se cubrirá con canastas de alimentos entregadas de forma directa a los padres de familia este mes de abril. De acuerdo con la programación, en la modalidad productos suman 3 millones de escolares de 60.952 escuelas públicas, es decir un 72% a nivel nacional”, señaló.

En esta modalidad, Qali Warma explicó que opera bajo el modelo de cogestión, basado en la corresponsabilidad, donde el Estado y la comunidad organizada participan de manera coordinada y articulada en la planificación e implementación del servicio alimentario escolar.

“Esta modalidad consiste en alimentos que se entregan en los planteles educativos para ser preparados por los Comités de Alimentación Escolar (CAE), conformados en cada escuela pública. Cada CAE es presidido por el director de la escuela e integrado por docentes y padres de familia, quienes se encargan de la prestación del servicio”, detalló.

Asimismo, informó que después de 4 años, se está regresando a atender bajo la modalidad raciones. En el marco de esta, se tiene programado brindar el servicio a 1′167.788 escolares de 4.590 planteles educativos.

“La modalidad raciones consiste en bebibles preparados de consumo inmediato y un alimento sólido preparado (pan en diversas variedades, galletas, entre otros) acompañado de huevo sancochado. En esta modalidad, los desayunos vienen listos para su consumo y no requieren de preparación en la institución educativa”, sostuvo.

Miles de desayunos se tiran a la basura

Un reportaje de Punto Final emitido el último domingo reveló que cientos de estudiantes no vienen recibiendo el desayuno proveniente del programa Qali Warma debido a un conflicto en la distribución y elaboración de alimentos nutritivos, principalmente bebidas. Según informaron, esta situación ha causado la descomposición y el desecho de productos como huevos cocidos.

De acuerdo al reportaje, el Midis realizó algunos cambios en el servicio alimentario escolar para el 2024. Estos tienen que ver con incluir una bebida natural (no industrializada) como parte del desayuno entregado por Qali Warma. A este bebible se le suma un sólido (galletas o barras de cereales) y un huevo sancochado.

Sin embargo, según proveedores del programa, no se ha llevado a cabo un adecuado estudio de mercado para el bebible, por lo que no habría la capacidad suficiente para la producción de las bebidas nutritivas. Todo esto ha conllevado a que se genere una falta de orden de salida para los productos que componen el desayuno escolar, obligando a los proveedores a desechar los alimentos no distribuidos.

Por su parte, para el ingeniero alimentario Francisco Pimentel, estos bebibles fueron prototipos creados sin confirmar la factibilidad de producción masiva. Esto ha originado que tanto Qali Warma como los proveedores se responsabilicen sobre el desabastecimiento alimentario en las escuelas. De acuerdo a Punto Final, más del 70% de los colegios en Lima se han visto afectados por esta situación.

Asimismo, el informe periodístico señaló que Qali Warma decidió suspender la entrega de raciones por 60 días y que reanudaría sus operaciones bajo un nuevo esquema.

El Comercio consultó con Qali Warma sobre lo expuesto. El programa del Midis precisó que los alimentos que en el informe se observa que son desechados no fueron autorizados para su entrega en los colegios. Ello, debido a que “las raciones no cumplían con las especificaciones técnicas del contrato”.

Un reportaje de Punto Final reveló un conflicto en la distribución y elaboración de alimentos nutritivos de Qali Warma con proveedores, situación que ha causado la descomposición y el desecho de productos como huevos cocidos. (Imagen: captura de video Punto Final)

“Los supervisores de plantas y almacenes son los que verifican en planta y dan la autorización para que los alimentos se distribuyan a las instituciones educativas públicas. En los procesos de entrega de raciones, lamentablemente, algunas empresas proveedoras incumplieron los contratos y entregaron en forma parcial los productos. Como consecuencia de ello, el programa aplicó las sanciones respectivas y 21 contratos fueron resueltos por incumplimiento del servicio”, señaló.

Qali Warma afirmó que es falso que 750 mil estudiantes no reciben el servicio alimentario en Lima Metropolitana. Agregó que debido al incumplimiento de los contratos por parte de los proveedores, un total de 155.234 usuarios se han visto perjudicados, cifra que aseguró viene disminuyendo ya que se está entregando canastas.

En tanto, ante lo dicho por los proveedores de que Qali Warma ha convocado productos que no existían en el mercado, respondieron que no recibieron observaciones a las especificaciones técnicas durante la convocatoria.

“Por ello, ante esta situación de fuerza mayor, el programa adoptó medidas inmediatas para asegurar la continuidad del servicio alimentario. Es así que viene entregando canastas de alimentos a los padres de familia para la preparación de los desayunos escolares que permitirá cubrir el 100 % de la atención en Lima en abril”, dijo.

Qali Warma añadió que a la fecha son 6 proveedores los que sí vienen cumpliendo con entregar el desayuno en la modalidad de raciones, incluido el bebible.

Casos de intoxicaciones

Cajamarca

El pasado 5 de abril en un colegio, Qali Warma reportó un caso de intoxicación en la institución educativa Señor de los Milagros, ubicada en el distrito de Chota, región Cajamarca. Al parecer, cercado de 20 escolares mostraron molestias luego de haber consumido alimentos del programa. Ellos fueron trasladados de inmediato al Hospital José Hernán Soto Cadenillas de Chota, ya que presentaron síntomas como cefalea, dolor abdominal, dolor en el pecho, adormecimiento de extremidades y dificultad respiratoria.

“Al conocerse el hecho, Qali Warma activó todos sus protocolos. El grupo de escolares, en su mayoría mujeres, fue trasladado oportunamente al Hospital José Hernán Soto Cadenillas de Chota. Todos fueron atendidos adecuadamente y dados de alta”, precisó a El Comercio.

Qali Warma dijo también que dispuso de inmediato el desplazamiento de un equipo liderado por su directora ejecutiva y un profesional de la salud desde Lima, quienes permanecieron todo el fin de semana en Chota y verificaron el estado de salud de los estudiantes. Indicó que el hecho fue puesto en conocimiento de la fiscalía y de la PNP.

En tanto, el programa del Midis informó que conforme al acta fiscal, se constató que la madre de la primera menor que presentó síntomas no habría consumido los alimentos ese día en la escuela. Agregó, además, que las madres encargadas de la preparación de los alimentos afirmaron que varios de los escolares que presentaron síntomas no consumieron los alimentos.

“El documento fiscal señala, además, que en la cocina se encontraron rastros de alimentos y productos que no son proporcionados por Qali Warma, así como recipientes con agua no apta para consumo humano”, sostuvo Qali Warma.

Qali Warma explicó que los supervisores de plantas y almacenes son los que verifican en planta y dan la autorización para que los alimentos se distribuyan a las instituciones educativas públicas. / cortesia

Como parte de sus protocolos, personal del programa social coordinó con la Dirección Regional de Salud – DIRESA Cajamarca, a fin de que actúe en el marco de sus competencias y tomen muestras de los lotes de alimentos involucrados, así como del agua. Las investigaciones sobre lo ocurrido aún están en curso.

Puno

En tanto, el pasado 25 de marzo, 16 escolares de secundaria de la institución educativa Gamaliel Churata de Cabana, provincia de San Román (Puno), presentaron síntomas de intoxicación alimentaria tras consumir un almuerzo proporcionado por el programa social, el cual consistía en arroz chaufa. Todos ellos fueron trasladados al hospital Carlos Monge Medrano, en Juliaca.

A través de un comunicado, Qali Warma indicó que tras conocer el hecho activó todos sus protocolos. Asimismo, dijo que el hecho fue puesto en conocimiento de la fiscalía y de la PNP.

“Los escolares fueron atendidos oportunamente en el Centro de Salud de Cabana y en el Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca por presentar diversos síntomas, no todos estomacales. De ellos, 12 fueron dados de alta esa misma tarde. Para el día 29, todos estaban ya en casa, en buen estado de salud”, aseguró Qali Warma.

El programa social indicó que, de acuerdo con el parte policial, se constató que para la preparación del almuerzo de ese día se utilizaron insumos que no se encuentran en la lista productos distribuidos por Qali Warma.

“Los resultados de laboratorio realizados a los 5 productos entregados por Qali Warma a la IE dieron “conforme”, por lo que la causa de la intoxicación no estaría en estos alimentos. Los elementos preliminares hacen presumir que el motivo sería la contaminación cruzada, la cual puede tener causas diversas como las condiciones de los utensilios de cocina, la calidad del agua, entre otros. Las investigaciones siguen en curso”, detalló.