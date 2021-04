Conforme a los criterios de Saber más

Desde las 7 de la mañana de hoy se viene llevando a cabo, con retrasos y ausencias, las elecciones generales 2021 en el Perú, donde más de 24 millones de peruanos deberán acudir a su centro de votación para elegir al próximo presidente de la República, a los representantes del Congreso y del Parlamento Andino, quienes serán los responsables de conducir el país en los próximos cinco años.

Esta jornada electoral se realiza en medio de la crisis sanitaria en la que se encuentra el país debido a la pandemia del COVID-19 que, hasta la fecha, ha cobrado la vida de 54.669 personas, según la sala situacional del Ministerio de Salud (Minsa). Pese al contexto, hoy el Perú realizó este evento masivo y El Comercio conversó con periodistas extranjeros que vienen cubriendo esta importante y singular elecciones.

Para el presidente de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), Fernando Gimeno, la grave situación de la pandemia y los últimos escándalos políticos han generado un desinterés por parte de los ciudadanos en asistir a sufragar y cumplir con su deber cívico.

“Ahora mismo el electorado está pendiente de otras cosas porque la pandemia ha hecho mucho daño socialmente. Las elecciones en este momento no son tanto su prioridad. El tema ‘Vacunagate’ ha dejado un clima de desconfianza hacia los políticos”, dice a El Comercio el periodista español Gimeno.

El otro punto que ha ocasionado la fatiga en los electores es el abanico de candidatos presidenciales que hoy buscan llegar a Palacio de Gobierno. En estas elecciones los peruanos han tenido que decidir entre 18 aspirantes a la presidencia, en la que muchos de ellos —afirma Gimeno— no han sabido “convencer” al ciudadano.

“El hecho de que sean 18 candidatos, se podría decir que parece que sea un buen síntoma de democracia al haber tantas opciones para elegir, pero al final se acaba convirtiendo en algo negativo, porque cada candidato se queda en su posición, ninguno cede. Hay candidatos muy similares que van por separados y no han sabido convencer sobre todo a los votantes indecisos”, sostuvo el presidente de APEP.

Según Fernando Gimeno, el amplio abanico de candidatos ha hecho que muchas de las propuestas resulten inviables y solo se anuncian para “encantar al electorado”.

“Con tantas propuestas lo que vemos es que cada candidato a intentado captar [a los electores] dentro de la desesperación con propuestas inasumibles. Cada uno ha usado la figura del encantador de electores, mandar propuestas sin sentido sabiendo que pueden captar votos, pero que saben que son inviables”, indicó Gimeno.

Sobre ello, la periodista independiente estadounidense Mitra Taj, quien además colabora con New York Times, sostiene que “entre los candidatos hay propuestas muy diferentes y varios de ellos muy extremos que implican cambios que serían bastantes radicales. Creo que han sido una elecciones muy impredecible, el nuevo candidato expresar mucho de la insatisfacción que tienen muchas personas con el sistema actual”.

Por su parte, Francisco Jara, corresponsal jefe de la Agence France Press (AFP) en Lima, señala que las elecciones se están llevando a cabo en un clima complicado debido a la pandemia. “Yo supongo que las altas cifras de muertes y contagio por coronavirus ha tenido un efecto en la población. Si hoy vota menos gente es producto de la pandemia”.

Respecto a la actitud del electorado, Jara sostiene: “Yo siento que llegó las elecciones y la gente no tenía muchas ganar de ir a votar, principalmente por el temor a la pandemia, pero también creo que la gente no se siente muy representada por los candidatos. Hay varios candidatos que no son políticos tradicionales, sino más bien hay trayectoria política”.

Precisamente sobre los candidatos presidenciales, Francisco Jara manifiesta: “Yo he visto que hasta el final la gente no sabía por quién votar. Al haber tantos candidatos la gente incluso está hasta confundida. Hoy hay 18 candidatos y eso es un problema para hacer llegar su mensaje”. Además, agregó: “de la gente la gran cantidad de partidos solo dos o tres son antiguos y ya conocidos, pero los otros, el nombre de esos partidos creo que no dicen mucho”.

Expectativas en estas elecciones generales 2021

De acuerdo con los periodistas extranjeros, el Perú tendrá nuevamente un Congreso de la República muy fragmentado en la que podría volver a poner en peligro la estabilidad del próximo mandatario. No obstante, esperan a que el nuevo jefe de Estado busque consensos con las bancadas y así se pueda garantizar la gobernabilidad.

“Yo creo que vamos a tener un nuevo presidente que en primera vuelta va a sacar menos del 20%, eso significaría que por el próximo presidente 4 de cada 5 peruanos no votaron por él. Eso sin duda puede generar un gobierno débil”, explica Francisco Jara, un periodista chileno quien vive en Lima desde hace tres años.

Respecto a la campaña electoral, Jara añade: “Eso mismo se repite en el Parlamento, en el que podría haber un Gobierno que tenga una bancada minoritaria [en el Congreso]. Entonces uno podría tener la preocupación que la crisis se va a prolongar y no se va a terminar con estas elecciones”.

Lo mismo opina Fernando Gimeno, quien advierte que “en el Congreso va a ser más de lo mismo, un Congreso super fragmentado con ciertas bancadas que van a tener ciertos intereses particulares muy determinados. Entonces, va a ser un periodo bien difícil”.

Sin embargo, Gimeno señala que para que ello no suceda, el próximo Gobierno deberá juntar partidos políticos para que sea respaldado durante su gestión y no termine siendo vacado como lo fue Martín Vizcarra.

“La clave sería que el presidente que salga elegido tenga la capacidad de juntar varios partidos, es difícil, pero es lo necesario para el Perú. Con un Gobierno, como ha sido hasta ahora, que solo tengan una bancada minúscula en el Parlamento tiene todos los boletos para que termine siendo vacado y destituido como ha pasado estos años”, asegura Gimeno quien, asimismo, recomienda que “el nuevo presidente debe hacer un Gobierno de todos, teniendo en cuenta que el pueblo manifiesta pluralidad y que todos se sientan representados, ese sería el mejor homenaje al Bicentenario”.

Por otro lado, el periodista español Fernando Gimeno, quien además trabaja en EFE Noticias, asegura que en estas elecciones habrá una segunda vuelta con candidatos de tendencias ideológicas opuestas.

“Yo creo que de los dos candidatos que pasarán a segunda vuelta, estoy casi seguro, será uno de izquierda y otro de derecha. Veo difícil que dos candidatos de un mismo sentido político pasen a segunda vuelta”, aseguró Gimeno.

Desafíos para el próximo gobierno electo

Para Fernando Gimeno hay cinco desafíos importantes que tendrá el próximo Gobierno. Esos son la lucha contra la corrupción, la informalidad, la pobreza, el narcotráfico y el cambio climático.

“En el tema de la corrupción se dio un paso importante en los años anteriores, pero se debe recuperar la confianza de la gente y dejar un mensaje claro que la corrupción debe erradicarse. Respecto a la pobreza, 1 de cada 4 peruanos está viviendo en el rural de la pobreza. El narcotráfico, la informalidad y el cambio climático son los principales puntos”, indicó a este Diario.

No obstante, Gimeno también destaca que la desigualdad y la educación deben ser un tema en agenda del nuevo Gobierno.

Desde el otro lado, Francisco Jara sostiene que el gran desafío para quien salga elegido es conseguir una “suerte de acuerdo” de gobernabilidad para sacar adelante la economía y avanzar en la lucha contra la pandemia y en la vacunación.

“Hasta ahora no se ha visto que haya un Congreso que esté colaborando con el Ejecutivo para tratar de enfrentar esos problemas. El Ejecutivo está por un lado y el Congreso por otro, no están sintonizados. Para que el país salga adelante hay que buscar un tipo de sintonía entre todos los poderes del Estado”, opinó Jara.

Recalcó que la pandemia y la economía deben ser las principales tareas del próximo gobernante , pero —dijo— “no avanzará mucho si no se consigue un apoyo de la sociedad en general”.

Con ello coincide Mitra Taj, quien asegura que se debe lograr la legitimidad para poder gobernar. “El sistema político está debilitado, por eso el primer paso debe ser tomar en serio el cargo, trabajar para todos y atender los problemas que enfrenta la gente”.

