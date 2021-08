Conforme a los criterios de Saber más

Temor y angustia. Estos dos sentimientos embargaron a la mayoría de piuranos el pasado 30 de julio, cuando un sismo de magnitud 6,1 sacudió Sullana y provocó el colapso de varias viviendas, al igual que locales públicos y privados. El evento sísmico se sintió también en otras provincias de Piura y el norte del país. El COEN-Indeci reportó personas heridas.

Los daños no se limitaron a Sullana. Se registraron afectaciones en dos templos religiosos en los distritos de Amotape, provincia de Paita, y Cristo nos Valga, provincia de Sechura, así como en las compañías de bomberos de Sullana 43, Chulucanas 51, Marcavilca 191 y Bellavista 117. Las viviendas del distrito de Tambo Grande también resultaron afectadas y se reportó un derrumbe y deslizamiento en la playa La Esmeralda.

No contento con eso, el sismo provocó la caída del falso techo de las oficinas de la Subregión de Salud Luciano Castillo de la Diresa Piura, ubicada en Sullana.

Como parte de las acciones de respuesta ante este movimiento telúrico, el gobernador regional, Servando García, junto con su equipo, inspeccionó in situ las viviendas y vías que quedaron inhabitables, llevando ayuda humanitaria a las familias damnificadas a través del COER y del Programa de Apoyo Social (PAS).

Sin embargo, un buen número de familias reclaman por ayuda, ya que varias ha sufrido la caída de sus techos y no tienen donde pasar la noche. Por el momento, algunos se encuentran en casa de familiares y vecinos, mientras que otros han tenido que quedarse en sus propias viviendas siniestradas por temor a que se lleven sus cosas.

Estado de emergencia

Luego de evaluar los daños causados por el sismo y con el objetivo de activar el plan de contingencia, García Correa presentó ante el Ejecutivo el pedido de declaratoria de Estado de Emergencia en los distritos de las provincias de Piura, Paita, Sullana, Sechura y Morropón, luego de elevar al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) el informe de daños registrados en la región.

Este pedido fue aceptado por el Poder Ejecutivo, quien declaró en estado de emergencia a 38 distritos de la región Piura afectados por el sismo. De acuerdo con el Decreto Supremo N° 146-2021-PCM, la medida tiene una vigencia de 60 días calendario, y busca adoptar medidas inmediatas de respuesta y rehabilitación que correspondan.

Al respecto, el gobernador de Piura dijo que el estado de emergencia permitirá a las distintas municipalidades hacer uso de sus recursos e intervenir de manera más rápida para ayudar a la población que se ha visto afectada por el sismo. Por lo pronto, indicó que ha dispuesto el desplazamiento de un equipo del Gobierno Regional a las zonas que requieren apoyo con mayor urgencia.

Catedral de la ciudad fue afectada en su infraestructura a causa del sismo. (Foto: Carlos Chunga)

“Necesitamos mitigar los daños suscitados por el sismo. Esta medida (estado de emergencia) implica una intervención más rápida de las municipalidades, porque lo que la población necesita es que la ayuda llegue en el momento oportuno, ese es el objetivo, el apoyo debe llegar lo antes posible. Ya hemos llevado ayuda a través del COER y también alimentos a través del Programa de Apoyo Social, quienes se han desplazado hasta las zonas afcetada”, señaló la autoridad.

Situación del sector turismo

Muy por el contrario de lo que se podría pensar, el sector turismo no se ha visto afectado en demasía tras el sismo. De acuerdo a José Miguel Alzamora, director de Comercio Exterior y Turismo de Piura, si bien algunas personas cancelaron por temor sus arribos a la región, pasado unos días todo volvió a la normalidad. Incluso, dijo que se ha registrado un incremento bastante significativo del flujo turístico en la cuidad de Piura.

“Nos pusimos en contacto con las autoridades municipales para verificar el estado de los distintos lugares turísticos tras el sismo, como su infraestructura. Algunas personas tuvieron temor de viajar a la región, se dieron algunas cancelaciones en llegadas para este fin de semana. Luego se volvió a la calma. Este último feriado largo ha sido uno de los mejores movimientos desde el inicio de la pandemia. Ha habido un incremento bastante significativo en el flujo turístico en la misma cuidad de Piura. Conversando con dueños de hoteles nos cuentan que tienen más huéspedes”, comentó a El Comercio.

Alzamora precisó que los espacios que se han reactivado bastante rápido son las playas, el principal destino de la región. “Venimos trabajando desde el año pasado con las playas, como Máconra, El Alto. Se han venido implementando los protocolos de bioseguridad. Las playas son nuestro principal destino y, con su reactivación, se reactiva Piura, los hoteles, restaurantes. Lo mismo pasa con Catacaos, Sechura, Ayabaca. En este último estamos coordinando para la fiesta del Señor Cautivo. Esperemos que el proceso de vacunación se siga realizando, que es la clave que nos permitirá tener esta reactivación tan esperada por todos”, detalló.

Una mirada a la infraestructura antisísmica

Según el ingeniero civil y docente de la Universidad de Lima, Alexandre Almeida, la capacidad de infraestructura, resiliencia, ante un sismo en el Perú, se puede analizar en dos partes: la que hay en Lima y fuera de ella. “Son dos realidades muy distintas”, afirma.

En Lima cada vez se están levantando más construcciones que toman en consideración criterios antisísmicos bastantes avanzados, como por ejemplo, edificaciones con alisadores sísmicos. Es decir, que la aceleración y movimiento generados por el sismo no sean transmitidos en su totalidad. El tema es que este tipo de construcción, además de ser muy recomendable para que no haya daños, tiene una fuerte inversión la cual no es accesible para todos.

Se registró desprendimientos en la fachada de la Catedral de Piura. (Foto: Carlos Chunga)

Por otro lado, la regiones del interior del país están en una situación bastante complicada respecto a su infraestructura frente a sismos y un ejemplo de ello fue lo sucedido en Piura. “Se trató de un sismo no tan fuerte, pero que ha generado daños en la región y que se declare un estado de emergencia. Esto no tendría que pasar con ese nivel de magnitud, lo que nos enseña que la infraestructura fuera de Lima es muy deficiente para resistir a sismos de magnitud 6 en adelante”, sostuvo Almeida.

Sin embargo, para que una construcción resista un movimiento sísmico no solo dependerá de un aislador, podría haber criterios en su diseño que brinden mayor capacidad de reducir un evento de mayor magnitud. “Esto demanda una mayor ingeniería y el uso también de materiales resistentes y proyectados adecuadamente”, explicó el ingeniero.

En tanto, Almeida señaló que sería muy bueno que el Gobierno busque herramientas o defina estrategias para que las construcciones que ya existen puedan ser mejoradas y tengan un mejor comportamiento antisísmico. “Quizá brindando incentivos económicos a la población para que refuercen sus propias casas y tengan una mejor respuesta”, agregó.

Otro aspecto muy importante es la distribución de las viviendas. Resulta importante y urgente una reubicación de personas que se encuentran en zonas de riesgo (laderas, talud, cerca a playas). “Esto podría mitigar en buena parte los daños probables en caso de fuertes sismos. Entonces, no solo es mejorar la capacidad de resiliencia, sino también en verificar que las personas estén realmente ubicadas en zonas de baja riesgo en caso de sismo u otra emergencia”, puntualizó.

VIDEO RECOMENDADO

Actualmente las autoridades sanitarias alrededor del mundo se encuentran alertas y buscan evitar su propagación. null