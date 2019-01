Piura: se realiza audiencia de apelación de prisión preventiva de policía Elvis Miranda

Desde las 9 a.m. de este viernes, la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Piura realiza la audiencia de apelación de los siete meses de prisión preventiva dictados contra el suboficial PNP Elvis Miranda Rojas, acusado de los delitos de homicidio y abuso de autoridad por abatir a un presunto delincuente en Castilla el pasado 13 de enero.

► Presidente Martín Vizcarra espera se revierta prisión preventiva a policía Elvis Miranda



La audiencia se lleva a cabo en la sede principal de la Corte Superior de Justicia de Piura, donde tres jueces superiores analizan los argumentos de la defensa técnica de Miranda Rojas.

A la audiencia asisten el ministro del Interior, Carlos Morán; el general PNP Máximo Ramírez y la familia del suboficial Miranda. La abogada del policía Miranda, Cecilia Pizarro Romero, presenta los argumentos ante los magistrados; y el fiscal de la 4° Fiscalía Superior Penal de Piura es Feliciano Lalupú Sernaqué.

"Los antecedentes penales de una persona no justifican que se le quite la vida, ese no puede ser un argumento válido de la defensa (del policía Miranda)", dijo el fiscal. "Sí, es cierto. Tiene antecedentes, un registro delictivo. Pero no se le puede quitar la vida", agregó.

Por su parte, la abogada Pizarro sostuvo que "hay que valorar la violencia con la que actuaron familiares y personas cercanas al hoy occiso Juan Carlos Ramírez Chocán, sindicado como presunto delincuente. La turba agredió la dependencia policial en la que trabajaba (Miranda)".

Agregó que "mi patrocinado sí se ha comunicado con la representante del Ministerio Público para dar cuenta del hecho. Lo hizo de manera inmediata, todas las diligencias se han realizado conforme a ley". "(Miranda) sí tiene arraigo domiciliario y ha dicho que se somete a la investigación, pero en libertad", dijo. "El mensaje que yo traigo, señora magistrada, es que el suboficial Elvis Miranda actuó conforme a ley, es un policía que se ha enfrentado en una intervención legítima".

- El caso-



El suboficial de tercera disparó con su arma reglamentaria contra un presunto delincuente identificado como Juan Carlos Ramírez Chocán, un desertor del Ejército Peruano con antecedentes policiales.

El hecho se registró durante una intervención policial luego de que se denunciara un robo en el distrito de Castilla. Ramírez intentó darse a la fuga, pero fue abatido por Elvis Miranda. Posteriormente, los familiares y vecinos del occiso llegaron hasta la comisaría de Tacalá, donde trabajaba el policía, para atacarla con piedras y palos.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe