—¿Ya presentaron la demanda formal en contra de Alianza Lima ante la FIFA?

Sí, lo hicimos el lunes.

—¿Qué sigue ahora?

Que notifiquen a Alianza Lima y que les den un plazo para contestar. Una vez que el club conteste, nos vuelven a dar un plazo para hacer la dúplica y, a partir de ahí, con todas las pruebas, se decide el caso.

—¿Hay plazo estimado para que se conozca el veredicto final?

El proceso es escrito en FIFA. Dura aproximadamente entre seis y ocho meses. Ese es el promedio que, por lo menos en la experiencia, nos está tocando.

—¿Es cierto que Alianza Lima aceptó que sí existe un contrato firmado?

Sí. Y el mismo contrato lo rescindieron el miércoles. Como esa notificación vino sin poder de un abogado, lo solicitamos y nos lo enviaron el sábado.

Cristian Díaz vs. Alianza Lima Cronología de una negociación fallida Sábado 27 de julio -Alianza anuncia la salida del técnico Alejandro Restrepo Domingo 28 de julio -Bruno Marioni busca técnico y la primera opción es Cristian Díaz -Díaz renuncia a Deportivo Morón y acepta la oferta de Alianza -El técnico asegura que hay un contrato de por medio -Marioni recibe la negativa de la administración por el fichaje de Díaz y pone su cargo a disposición Lunes 29 de julio -Tanto Díaz como su representante anuncian que Alianza debe respetar el contrato. Actuarían de manera legal -Marioni se reune con el administrador Rafael Medina y decide quedarse en la institución Miércoles 31 de julio -Alianza Lima envía vía mail la rescisión del contrato de Cristian Díaz. Eduardo Martins, abogado del técnico, pide que el documento tenga poder de un abogado. Sábado 3 de agosto -Alianza Lima envía nuevamente la rescisión de contrato de Cristian Díaz, tal como se lo solicitaron. Lunes 5 de agosto -Eduardo Martins ingresa la demanda formal contra Alianza Lima y Bruno Marioni, director de fútbol profesional del club aliancista que estuvo a cargo de las negociaciones.

—¿Hay chance de evitar un juicio o con la demanda ya no hay marcha atrás?

Nosotros siempre estamos abiertos a una conversación. Yo soy abogado del fútbol. Cristian Díaz tiene muchísimos años en el fútbol, antes como jugador y ahora como entrenador. Y uno sabe que en este mundo siempre se volverá a encontrar.

—Justo el profesor Díaz firmó por Cienciano y enfrentará a Alianza Lima en Matute en un par de semanas…

Sí, será un partido de fútbol más con este condimento. Pero la idea siempre es tratar de llegar a un acuerdo amistoso, darse la mano, cerrar las heridas. Esa siempre ha sido mi forma de trabajar, por eso digo que soy abogado del fútbol. La demanda es el último ratio que tenemos, por lo menos en el derecho del fútbol. Obviamente a veces no queda otro recurso.

—¿Por qué llegaron hasta este punto?

Acá ha quedado un daño. Nosotros hemos tenido que responder en entrevistas si hay acuerdo, algunos pedían que mostremos el contrato y eso es una situación de indefensión en la que puso el club a Cristian Díaz. Esto hubiera sido un poquito más liviano y tal vez hasta se hubiera solucionado más rápido si desde el club se hubiera aclarado, pero ellos ningunearon la situación, nunca dijeron nada. Al contrario, la persona [NdR: se refiere a Bruno Marioni, encargado de la negociación] que incitó a Cristian Díaz a romper el contrato que tenía con Deportivo Morón y firmar con Alianza Lima, mientras el profesor aún tenía un vínculo vigente, declaraba que estaban buscando entrenador. Ese destrato, esa falta de respeto, también debe tener correlato en un acuerdo. Y quiero dejar en claro que no es una cuestión de dinero. Acá lo que se está buscando es que se disculpen porque Cristian no fue a Lima a golpear la puerta pidiendo que lo contraten. Lo vino a buscar el club, le pidieron que renuncie a Deportivo Morón, le mandaron el contrato, él aceptó la propuesta, firmó y después le cortaron la comunicación. Entonces, de la misma manera en que se manejaron para que Cristian firme el contrato, se tienen que manejar para que las cosas queden claras. Caso contrario, las instrucciones que tengo es de llegar hasta las últimas consecuencias para que en una eventual decisión de DIFA se haga público todo y se pueda observar cómo fueron las comunicaciones, los chats, el contrato y todo. Esto tiene que ver también con un resarcimiento al daño moral, no es que uno busca dinero, no es así. Cristian Díaz, gracias a Dios, no lo necesita. Él quería dirigir a un club grande.

—¿Cómo resarcir esa herida y curar el daño hecho si no solamente está el tema económico?

Con unas disculpas públicas seguramente. Aclarando todo lo que pasó. No es justo que en este caso pague un entrenador por la torpeza de un funcionario. Y por ahí se daña la relación entre un club y un técnico, y no tiene sentido. Acá no hay nada en contra de Alianza, acá hay un daño que se le hizo a Cristian Díaz y que probablemente mañana repercuta en el club. No quisiéramos llegar a esto, pero desgraciadamente nos están forzando porque el ninguneo y destrato han sido totales, y cuando uno tiene el derecho vulnerado y tiene la posibilidad de hacerlo respetar, me parece que tiene que ir por ese camino.

Eduardo Martins (abogado) junto a Cristian Díaz.

—Alianza está preparando todo para anunciar a Mariano Soso como su nuevo técnico. ¿Qué podría estar pensando Cristian Díaz en estos momentos?

Por un lado, Cristian Díaz está enfocado en Cienciano. Esto quedó atrás y es mi turno de trabajar. El que está con este tema soy yo. Él está al cien por ciento con su nueva tarea, con expectativas renovadas y con ganas de dirigir. Está enfocado en eso. Con respecto a Alianza Lima me parece perfecto que haga lo que tenga que hacer, no me corresponde a mi opinar y por supuesto que no tengo nada en contra, todo lo contrario siempre queremos que las partes solucionen de buena manera. Suelo trabajar cuidando que las partes no dañen las relaciones, pero cuando te llevan a un extremo es muy difícil.

—¿Lo sucedido daña posibles negociaciones futuras?

Tuve una consulta de algún cliente respecto a esta situación preguntándome por algún sondeo que tuvo, pero en este caso los clubes están por encima de todos nosotros. Y más los clubes grandes por historia. Estamos hablando de Alianza Lima, uno de los más grandes de Sudamérica, entonces pasa por encima de cualquier nombre. Me parece que acá lo que queda dañado es la reputación de una persona que se ha manejado mal, no más que eso. Esto para nada empaña la rica historia de Alianza Lima.

—¿Es cierto que pedirán sanción para Bruno Marioni también?

Sí, hay un pedido de sanción para Bruno Marioni. Está regulado por el reglamento de la FIFA, que todo oficial (dirigentes, directores deportivos, secretarios técnicos y demás funcionarios de un club) que incite a una ruptura de contrato son pasibles a una sanción. Y aquí hay un dirigente que incitó a la ruptura del contrato que tenía Cristian Díaz con Deportivo Morón.

—¿Cuál es la sanción que podría recibir Marioni?

Puede ser una multa o algunas otras que tiene la FIFA en su código disciplinario. No nos corresponde a nosotros pedirla específicamente, pero sí mencionar el hecho y solicitar que se evalúe y que se sancione.

—¿Le sorprendió la manera de actuar de Bruno Marioni? Se dijo que había una amistad entre él y Cristian Díaz

En el fútbol no me sorprende absolutamente nada hace tiempo. Y, más allá de que hubiera o no alguna amistad entre los protagonistas, el hecho está claro: hubo un contrato y después se rompió. Lo que sea relaciones personales queda por fuera.

Bruno Marioni en #L1Radio🎙⚽



"Todos saben que hablamos con Díaz, pero no se ha decidido el entrenador. Hay muchos que tienen las condiciones que buscamos. Estamos muy cerca de llegar al perfil que queremos y estamos siendo muy cautelosos"



👉 https://t.co/OIZxLRBtwN pic.twitter.com/GboViGEZ7s — L1 MAX (@L1MAX_) August 2, 2024

—¿Cuánto podría perder, en términos económicos, Alianza Lima con esta demanda?

Acá es ingrato hablar de montos porque estamos hablando de fútbol organizado, fútbol profesional, que tiene montos que siempre son altos si uno compara con la media de un trabajador normal. Pero muchas veces aparecen situaciones como esta en la que uno no busca solo la reparación económica, sino busca una reparación de otro tipo que tiene que ver con este pedido de disculpas que es parte del acuerdo.

—Se habla de una reparación de 600 mil dólares, ¿es eso cierto?

No hablo de montos, no me gusta hacerlo, son confidenciales. De lo que sí puedo hablar es de que se rompió un contrato y que eso se demandó. Te reitero el tema de que no es solamente una cuestión de dinero, por eso pongo el foco en lo otro. Muchas veces se pone en la balanza el dinero que se puede perder y en la cabeza del profesor Díaz y en su cuerpo técnico, lo que menos hubo en estos días fue un monto de dinero. Hubo frustración, desilusión, tristeza y amargura. Pero a veces las cosas se acomodan y apareció la gran propuesta de Cienciano, así que dieron vuelta a la página y hoy están con el objetivo en Cusco.

—¿Alianza Lima ha hecho algo para evitar un juicio?

Por ahora solo hubo la respuesta vía mail, algún contacto informal, pero nada más. Hoy, Alianza no ha hecho nada para evitar un juicio. De hecho, su funcionario lo que hizo fue generar un juicio.

—¿Cómo así?

Si ofrece un contrato y lo rompe a los cuatro días es un hecho generador de una demanda.

—¿Cristian Díaz no tendrá ningún problema legal por firmar con Cienciano?

Para nada, si Alianza Lima le rescindió el contrato. Desde entonces puede firmar por cualquier club.

La demandó que presentó FIFA Cristian Diaz, lo hace en cabeza de todo su grupo tecnico.

En ese pedido solicito al Tribunal una sancion contra el gerente deportivo por negligencia.

Pesa sobre el club 🇵🇪 la carga de la prueba alegada (fuerza mayor).

Plazo resolución 6 a 8 meses. https://t.co/fAk8SK9aJX — Marcelo Bee Sellares (@mbeesellares) August 6, 2024

—¿Cuál es la postura de Cristian Díaz en esta situación?

La postura siempre estuvo abierta a una conversación. Pero a partir de este momento las comunicaciones y las conversaciones las llevo adelante yo porque el profesor Díaz está centrado en su trabajo en Cienciano. Así que en principio no hemos hablado de este tema y no creo que volvamos a hablar hasta que haya alguna novedad importante. No lo voy a molestar ni lo voy a sacar de su foco, tampoco él lo va a permitir. Tengo una relación personal, además de profesional, con Cristian Díaz, sé cómo piensa, sé lo que siente y tengo claro por dónde puede haber un principio de solución en este tema.

—¿En caso de llegar a un juicio creen que lo ganarán sí o sí?

Lo que nosotros entendemos es que están todos los elementos configurados para que se le repare el daño que se le hizo a Cristian Díaz. Entendemos que hay pruebas suficientes y hay una costa que no está en discusión: sí había contrato, el propio club lo ha admitido. Así que entendemos que el encuadre de la demanda está bien hecho y que las posibilidades de que se le dé la razón a lo que planteamos son importantes.