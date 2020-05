Después de casi una semana de carencia de pruebas rápidas en la región Puno, la Dirección Regional de Salud de Puno (Diresa) recibió un lote de 8.450 test que serán distribuidos entre las once redes de Salud de la región Puno.

La dotación fue entregada por el ministro de Vivienda y Construcción, Rodolfo Yáñez a las autoridades regionales que estaban encabezadas por el gobernador regional Agustín Luque Chayña y el director de la Diresa, Alfredo Montesinos Espinoza.

Además, les fue entregado varias toneladas de material de protección para el personal de Salud a cargo de las acciones contra el COVID-19.

Durante su visita a la región puneña, el ministro se trasladó al distrito de Platería al sur de la ciudad de Puno, concretamente al centro poblado Huayrapata, donde estaban cumpliendo cuarentena obligatoria 63 personas que arribaron procedentes de regiones vecinas como Tacna y Moquegua. Los denominados “caminantes” permanecen aislados en un local escolar designado por las autoridades del referido distrito.

Dicho grupo no había pasado ningún control y no se sabía si podían estar contagiados con el virus. Según el ministro y autoridades de salud, en caso de no mostrar infecciones comprobadas y mostrar resultados negativos, serían liberados de manera inmediata, es decir, entre mañana miércoles o jueves.

-Laboratorio molecular-

Durante su visita por Puno, el ministro Yáñez supervisó la infraestructura del futuro laboratorio molecular que viene implementando la Diresa Puno, para detectar casos de infección por COVID-19, el ministro comprobó que dicha infraestructura, tras los trabajos físicos, estaba próximo a ingresar en operación.

Según los responsables de la implementación, entre la primera semana a la segunda entrarán en funcionamiento y procesarán unas 100 pruebas moleculares diarias.

