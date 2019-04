Revelan audio donde Frank Chávez pide a comuneros culpar a la PNP por quema de carpas

Un nuevo audio revela que Frank Chávez Sotelo, uno de los asesores de Fuerabamba, instó a los comuneros a culpar a la Policía Nacional por la quema de sus carpas durante un enfrentamiento entre agentes policiales y la mencionada comunidad el pasado 8 de enero, en el sector de Yavi Yavi (Chumbivilcas, Cusco), en el kilómetro 148 del corredor minero a Las Bambas.

En el audio escucha a Noemí Portilla Vargas, secretaria del asesor, contarle que los comuneros de Fuerabamba quemaron las carpas donde los efectivos dormían y que estos dispararon bombas lacrimógenas contra ellos. Incluso, narra que varios comuneros resultaron heridos, entre ellos un niño.



“Ha habido un enfrentamiento con la policía doctor. Creo que ha sido por parte de nosotros. Yo llegué cuando ya estaba la discusión. Le hemos quemado la carpa de los policías y lo hemos botado”, dice Portilla Vargas.



Por su parte, Chávez Sotelo les dice que permanezcan en las chozas que levantaron en el fundo Yavi Yavi. “Es posible que vengan más policías si ha pasado eso, pero ustedes retírense donde están sus chozas nada más”, responde.



En otro momento de la conversación, un sujeto que responde al apelativo de “Wachi” vuelve a confirmar que ellos quemaron las carpas policiales y que lanzaron piedras a los convoys. “Ya hemos coordinado con la gente para que estén en calma, que hagan sus cosas y que se hagan los locos”, asegura.



Luego de esto, Frank Chávez Sotelo pregunta por Gregorio Rojas y le dicen que no está en el lugar.



“Todos repliéguense a sus chozas, hagan su cosas, si viene la fiscalía nosotros no sabemos nada, lo único que sabemos es que la policía ha lanzado bombas lacrimógenas y ha agredido a un niño y punto, ahí quedó todo", indica el abogado.



En la conversación también participa Edinson Vargas Huillca, vicepresidente de la comunidad de Fuerabamba, quien también le consulta al asesor el proceder de la comunidad luego del enfrentamiento. Frank Chávez le vuelve a repetir que culpe a los policías de la quema de carpas.



“Lo que tienen que hablar es que la agresión ha sido de parte de la policía y que no lo hemos soportado y que ellos mismos han prendido fuego a sus chozas, punto, a la mierda. Échenle la responsabilidad a la policía carajo. Pensando siempre pues chicos”, agrega.

- Prisión preventiva -

La jueza de investigación preparatoria de Cotabambas, Patricia Lavenza, dictó el miércoles 36 meses de prisión preventiva en contra de los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo, por el presunto delito de extorsión en contra de la minera MMG Las Bambas.

También se dictó la misma medida contra Carlos Vargas Arizabal, ex trabajador de la minera y sindicado como hombre de confianza de los Chávez Sotelo.



Según el Ministerio Público, ellos encabezarían la presunta organización criminal Los Chavelos. De acuerdo con la investigación, los “seudodirigentes” captaban a presidentes de comunidades campesinas para, luego, solicitar pagos por su asesoría legal. Además, la fiscalía indica que el modo de actuar de los abogados habría sido amenazar a las empresas privadas mediante el bloqueo de vías para forzarlas a que accedan a sus requerimientos económicos.

