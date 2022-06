Seis menores de 5 años, entre ellos un bebe de ocho meses, fallecieron debido al friaje que ha comenzado a golpear a los pueblos originarios de la selva central. Así lo advirtió la Central Asháninka del Río Ene (CARE), y exigió al Estado medidas inmediatas para que la situación no se agrave al llegar el invierno.

“Es muy lamentable lo que estamos pasando nosotros aquí en la selva central, sobre todo en la cuenca del río Ene. Hemos alertado a nivel nacional para que el Gobierno pueda atender esta emergencia, pero estamos viendo mucha indiferencia por parte de este”, dijo a El Comercio el presidente de la CARE, Ángel Pedro Valerio.

Tres de los menores fallecidos pertenecían a la comunidad de Parijaro, ubicada en Satipo. Los otros provenían de Mayobenti, una población de contacto inicial que se encuentra a unas ocho horas de Parijaro.

Si bien es cierto que factores como la anemia y la malnutrición –que afectan a estos pueblos originarios– agravan el impacto del friaje en los menores de 5 años, el difícil acceso a especialistas médicos termina siendo una sentencia de muerte. De acuerdo a Valerio, el centro de salud más cercano a Parijaro está a ocho horas.

“Imagínese que usted tiene una emergencia con su menor hijo. Llegar a un lugar donde pueda ser tratado es casi imposible. Solo existen 13 centros de salud para la atención de las 52 comunidades y anexos que agrupa la CARE”, manifestó Valerio.

El panorama podría empeorar. Y es que el Senamhi ha advertido que existe la posibilidad de que este año se registren friajes más intensos en la selva.

“Esperamos que los eventos de friaje sigan ocurriendo. En invierno estos se dan con mayor frecuencia, y podrían ser más intensos, pero por eso mantenemos la vigilancia”, detalló Gabriela Rosa, subdirectora de Predicción Meteorológica del Senamhi.

Según la especialista, se han registrado ocho episodios de friaje en la selva. Pero solo para tres se emitieron avisos, por presentar una disminución fuerte de la temperatura. De estos, la cifra más baja fue de unos 13 grados, que se reportó en Iñapari, cerca de la frontera con Brasil.

Para Caleb Cabello, gerente de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Municipalidad de Satipo, los más expuestos y vulnerables son aquellos pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial.

“El riesgo para ellos es enorme, pues se ubican en zonas más altas y no cuentan con ropa que los abrigue, solo algunas cortezas de árboles que usan tradicionalmente. Hay muchas familias que no tienen ningún tipo de apoyo. Estas pueden estar pasando por la misma situación pero no se conoce su estado”, dijo.

Majed Velásquez, jefe de la Dirección de Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial del Mincul, señaló que esta entidad se ha reunido con el Minsa, el Minedu y la Municipalidad de Satipo desde que se enteraron de las muertes en Parijaro. Asimismo, dijo que han elaborado un plan conjunto para ofrecer un servicio de salud diferenciado. Sin embargo, como afirman Valerio y Cabello, las acciones deben ser inmediatas, ya que el invierno está a la vuelta de la esquina.