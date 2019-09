La Sunedu en la mira: los hitos y las amenazas contra la reforma universitaria

Con la aprobación de la Ley Universitaria (Ley N°30220) en el 2014, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), desde el 5 de enero del 2015, es el organismo público responsable del licenciamiento institucional de las universidades públicas y privadas del país, escuelas de posgrado y otros centros de estudio con rango universitario, incluidos en la Ley Universitaria. Su creación fue parte de la Reforma Universitaria en el país.

► Sunedu: estas son las 13 universidades a las que se les denegó la licencia institucional



► ¿Qué universidades del país han recibido el licenciamiento institucional de la Sunedu?



Hasta la fecha, la Sunedu, adscrita al Ministerio de Educación (Minedu), ha otorgado la licencia a 80 universidades y se la ha denegado a 13 centros de estudios.

Entre otras funciones, la Sunedu también se encarga de fiscalizar si los recursos públicos y los beneficios otorgados a través del marco legal son destinados hacia fines educativos y el mejoramiento de la calidad. El organismo también asumió la función de administrar el Registro Nacional de Grados y Títulos.

El jefe de la Sunedu, Martín Benavides, se pronunció esta semana respecto a la nueva investigación a la Superintendencia. (Foto: Andina) El Comercio

-Licenciamientos y denegatorias-



Entre el 15 de diciembre de 2015 y el 15 de diciembre de 2017, 141 universidades y cuatro escuelas de posgrado presentaron su Solicitud de licenciamiento institucional ante la Sunedu.

Hasta la fecha, 80 universidades, entre ellas dos Escuelas de Posgrado, han recibido su Licencia de Funcionamiento para ofrecer el servicio educativo superior universitario, después de que la Sunedu verificara el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC).

El jefe de la Sunedu, Martín Benavides, estimó el año pasado, en entrevista con El Comercio, que habrá más autorizaciones que denegatorias este año. Asimismo, deben culminar este 2019 con la evaluación de todos los expedientes de licenciamiento. Hasta la fecha, 10 universidades públicas y 43 privadas están en proceso de licenciamiento institucional.

La mayor expansión de casas de estudios en el país se dio entre los años 2000 y 2010, período en el que aumentaron en un 66%. La gran parte de estas 145 universidades (49 públicas y 96 privadas) se concentran en Lima (57), seguida por Junín (8), La Libertad (8), Arequipa (7), Lambayeque (7), Cusco (5), Loreto (5), Áncash (4), Cajamarca (4), Puno (4), Amazonas (3), Apurímac (3), Ayacucho (3), Huancavelica (3), Huánuco (3), Ica (3), Piura (3), Tacna (3) y otros (10).

De las 80 universidades licenciadas hasta la fecha, 41 son privadas y 39 públicas. De estas, a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA), la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), y la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), obtuvieron el licenciamiento institucional por 10 años.

Por otro lado, 13 universidades han visto rechazada su solicitud de licenciamiento, entre las que se encuentran la Universidad Privada de Ica (UPICA), la Universidad Privada de Pucallpa (UPP), la Universidad Particular de Chiclayo (UDCH), la Universidad de San Andrés (USAN), la Universidad Privada Arzobispo Loayza (UAL), la Universidad Privada Telesup, entre otras.

Por otro lado, seis universiades iniciaron su proceso de cierre: la Universidad Peruana de Artes Orval, la primera a la que le fue denegado el licenciamiento; la Universidad Peruana de Integración Global (UPIG), la Universidad Peruana de Investigación y Negocios (UPEIN), la Universidad Marítima del Perú (UMP), la Universidad Peruana Simón Bolívar, y la Universidad de Lambayeque.

Hasta la fecha, más de 886 mil 557 personas se encuentran en universidades que cuentan con condiciones esenciales para brindar una educación superior idónea, informó la Sunedu. (Foto referencial: GEC)

-Hitos de la Sunedu-



►En noviembre del 2015, después de la socialización correspondiente con los actores más relevantes que forman parte del sistema de educación superior universitaria, se publicó el Modelo de Licenciamiento y su implementación en el Sistema Universitario. Este documento establecía por primera vez, las condiciones (CBC) que las universidades de nuestro país debían cumplir para poder brindar el servicio educativo superior universitario.

►En diciembre del 2015, la Sunedu recibió la primera solicitud de licenciamiento de una universidad (UTEC).

► El 25 de marzo de 2016 se publica la primera resolución de otorgamiento de licencia institucional a una universidad.

► El 20 de marzo de 2017 se otorga la licencia institucional a la Universidad Agraria La Molina, convirtiéndose en la primera universidad pública en ser licenciada.

► El 15 de diciembre de 2017 la Sunedu recibe las tres últimas solicitudes de licenciamiento institucional (Universidad Nacional Ciro Alegría, Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja, Universidad Seminario Bíblico Andino).

► En total 141 universidades y 4 escuelas de posgrado han solicitado su licencia de funcionamiento ante la Sunedu. Dos universidades públicas con ley de creación que estaban consideradas dentro de las 143 universidades que debían presentar su solicitud, no lograron

presentar su documentación (Universidad Nacional Tecnológica de San Juan de Lurigancho y Universidad Autónoma Municipal de Los Olivos).



Mapa de licenciamientos y denegatorias. (Imagen: Sunedu) El Comercio

-El estado de la evaluación de solicitudes de licenciamiento-

​

► 80 (55.5%) ha demostrado cumplir con Condiciones Básicas de Calidad y ha obtenido su licencia de funcionamiento: 78 universidades y 2 escuelas de posgrado.

► 43 (29.9%) no ha logrado demostrar el cumplimiento de todas estas condiciones y han sido requeridas de presentar un plan que les permita cerrar las brechas de calidad básicas para prestar el servicio de educación superior universitaria.

► 5 (3.5%) ha pasado a la segunda fase de evaluación, es decir, la visita de verificación presencial.

► 3 (2.1%) se encuentra en fase de revisión documentaria.

► 13 (9%) no ha superado el proceso de licenciamiento por lo que su licencia ha sido denegada.



-Polémicas-



El lunes 2 de setiembre, la comisión de Educación del Congreso de la República acordó crear una nueva comisión investigadora contra la Sunedu. Para ello se solicitará facultades al pleno del Parlamento por 120 días.

La aprobación se dio por mayoría de votos tras la solicitud del congresista Juan Carlos Gonzáles, en la primera sesión liderada por la parlamentaria Tamar Arimborgo.

El grupo también acordó citar al superintendente Benavides para que explique los resultados del proceso de licenciamiento de las universidades a nivel nacional. Esta nueva investigación también se encuentra en el Plan de Trabajo de la comisión planteado para este nuevo periodo.

En el 2018, la misma comisión acordó solicitar y crear una comisión investigadora por el plazo de 60 días en contra de la Sunedu. Del mismo modo, también se citó a Benavides. En aquel momento el grupo de trabajo estaba liderado por Paloma Noceda.

Se procedió a indagar presuntas irregularidades en el proceso de contratación de personal, bienes, consultorías y servicio en general; y procesos de licenciamiento institucional de universidades públicas y privadas.

-Reacciones-



El martes, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, dijo que es importante que se proteja lo avanzado por la Sunedu. El primer ministro destacó la importancia de la educación de los jóvenes, que incluye protegerlos de no ser estafados.

"Es imposible no mencionar, al referirnos a la educación, al cuidado que tenemos que conservar respecto a lo que hemos avanzado si queremos evitar que nuestros jóvenes reciban una educación que no les alcance para competir, una educación que termine siendo una estafa. Tenemos que cuidar a la Sunedu que ha venido haciendo un excelente trabajo y no podemos permitir ningún retroceso en todo de lo que depende el futuro de nuestros jóvenes", dijo Del Solar.

Por otro lado, el miércoles el superintendente Martín Benavides dijo sobre el anuncio de esta nueva investigación que "tenemos que defendernos ante cualquier amenaza que nos lleve a retroceder, a volver al estado de abandono en el que estaban las universidades peruanas". "El licenciamiento representa una refundación de la universidad y del sistema universitario. Esto es producto del esfuerzo conjunto de las universidades, las labores técnicas de la Sunedu y el apoyo del Minedu como órgano rector", agregó.

Más tarde, el presidente de la República, Martín Vizcarra, indicó que la aprobación para iniciar una nueva investigación a la Sunedu responde a una interferencia con intereses particulares y económicos de algunos parlamentarios.

"Mientras estábamos mostrando nuestra buena voluntad como Ejecutivo y como presidente del Congreso (Pedro Olaechea), la Comisión de Educación, en su primer acto en esta nueva gestión, lo primero que hacía comisión investigadora de la Sunedu, increíble (...). Pero claro, como ha interferido con intereses particulares y económicos de algunos, comisión investigadora para la Sunedu", dijo el jefe de Estado a su salida de un evento organizado por la Cámara de Comercio de Canadá.

-El caso Telesup-



El 26 de julio, la Sunedu declaró infundado el recurso de reconsideración presentado por la Universidad Privada Telesup S.A.C. contra la Resolución del Consejo Directivo N° 068-2019-SUNEDU/CD, del 24 de mayo de 2019, que denegó su licenciamiento institucional.

El recurso de reconsideración, presentado el 19 de junio, argumentaba que la Sunedu realizó un ejercicio incorrecto y arbitrario de la potestad reglamentaria respecto a las Condiciones Básicas de Calidad (CBC). También sostuvieron que la Superintendencia efectuó un trato diferenciado con Telesup respecto a otras universidades.

Este centro de estudios, representada por José Luis Luna Morales —hijo del excongresista José Luna Gálvez—, denunció a Benavides por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio. En el documento solicitaron ampliar una denuncia previa por abuso de autoridad.

"En la investigación seguida en contra de Carlos Martín Benavides Abanto [...]; por la comisión del delito contra la Administración Pública - Abuso de Autoridad [solicitamos] ampliar la denuncia, en términos de atribuirle los siguientes delitos: patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio", dice el documento.



Síguenos en Twitter como @PeruECpe