La radio suena cerca de una niña abrigada con una chompa de un hermoso celeste. Sus padres están tejiendo y otro niño pasea sobre el pasto en un triciclo de tres ruedas. La radio suena y ella tiene un cuaderno abierto.

La fotografía fue tomada en Minascucho, una comunidad campesina de la provincia de Cotabambas, en la región Apurímac, donde hablan el quechua collao. Josselym Nayely es una niña de 10 años que cursa el quinto grado de primaria y está sintonizando la radio Surphuy.

Al Ministerio de Educación (Minedu) han llegado en los últimos días más imágenes como estas, de niños recibiendo clases en sus lenguas originarias a través de radios regionales y locales, el único medio que mantiene comunicadas a sus familias. Son unos 200 mil escolares de inicial y primaria de 15 regiones los que están accediendo a este servicio educativo.

Durante la última semana de marzo, la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe (DEIB), del Minedu, tradujo un cuento sobre el coronavirus en 10 lenguas originarias y lo transmitió por Radio Nacional. Se grabaron en total 36 relatos que incluyeron temas sobre el buen vivir, el cuidado de la salud y el cuidado del medio ambiente. Todos se transmitieron por Radio Nacional y están en Youtube.

El reto mayor llegaría a partir del 6 de abril, con el inicio del año escolar. Los especialistas de esta dirección prepararon las primeras sesiones educativas alineadas al currículo escolar en castellano y vendría luego un laborioso proceso de traducción y contextualización de las clases en 10 lenguas originarias: aimara, asháninka, awajún, quechua central, quechua chanca, quechua collao, shawi, shipibo-konibo, yanesha y wampis.

Las sesiones de aprendizaje grabadas como programas radiales son para niños de inicial y primaria. En sus propias lenguas, se están desarrollando sus habilidades de comunicación, matemáticas y también se les enseña el castellano como una segunda lengua.

Para los niños de inicial las clases durante de 15 a 20 minutos y para los de primera son de 25 minutos. Los programas, transmitidos por unas 50 emisoras radiales, se emiten por las tardes, para que los padres acompañen a sus niños en las clases pues en las mañana la mayoría está en la faena agrícola.

Hasta el 29 de mayo, calcula el Minedu, se habrán transmitido unas 543 sesiones radiales en las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco Junín, Loreto, Moquegua, Pasco, Puno, Tacna y Ucayali.

Comunidades de la amazonía peruana también reciben sesiones de Aprendo en Casa a través de las radios locales.

-Una brecha pendiente-

Si bien el esfuerzo del Minedu ha permitido llegar a través de las radios a poblaciones de las 10 lenguas mencionadas, hay aún un grupo importante de niños que no accede a este servicio. Basándose en estadísticas de las poblaciones rurales e indígenas, la DEIB calcula que un 9.8% de niños que hablan en lenguas originarias no está recibiendo estas sesiones por no tener una radio en casa.

Hay algunas direcciones regionales de educación que se han sumado a este esfuerzo de educación intercultural para llegar a más niños y en otros idiomas. Es el caso de las poblaciones que hablan nomatsigenga, quechua inkawasi kañaris, yine, asheninka y kakataibo.

Las clases se están dictando en 10 lenguas originarias: aimara, asháninka, awajún, quechua central, quechua chanca, quechua collao, shawi, shipibo-konibo, yanesha y wampis. Con el apoyo de direcciones regionales de educación, se logró traducir las sesiones en otras cinco lenguas (nomatsigenga, quechua inkawasi kañaris, yine, asheninka y kakataibo).

Desde las regiones han adoptado estrategias para ampliar la cobertura por radios locales de las comunidades más alejadas o cuando la carencia de este medio lo impide están empleando altoparlantes y a los maestros itinerantes o agentes comunitarios, que son persona de las comunidades.

Existen algunas estrategias previstas como entregar al 100% de niños registrados en el sistema de educación intercultural bilingüe los cuadernos de trabajo preparados por el Estado para este año escolar, una tarea que se ha complicado por las restricciones para el desplazamiento durante el estado de emergencia, explica la jefa de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, Nirma Arellano.

Estas son las portadas de algunos materiales educativos diseñados para repartir a los escolares que hablan en lenguas originarias.

También, agrega la funcionaria, se tienen herramientas pedagógicas diseñadas para los docentes, orientaciones para los padres de familia y también estrategias de trabajo con las organizaciones indígenas.

“Al haberse extendido la cuarentena un mes más, vamos a tomar las acciones necesarias con las organizaciones indígenas, ugeles y municipios para que se vaya incrementado progresivamente la atención a estos niños”, dijo Arellano.

El anuncio de comprar dispositivos informativos o electrónicos como tablets también incluye a las instituciones de educación intercultural bilingüe y para ello ya está preparando contenidos multimedia en lenguas originarias. El pasado 21 de mayo, mediante un decreto supremo del Ministerio de Educación, se priorizó la dotación de estos dispositivos electrónicos para estas poblaciones.

