Vexler:"confío en que jueces harán respetar la rectoría del Minedu"

¿Qué expectativa tiene el Minedu frente a la votación de la sala?

Esperamos que los magistrados tomen una decisión favorable sobre la demanda del Minedu. El sector pide que se respete su competencia para definir los contenidos del currículo.



¿Qué hará el sector si la decisión final es desfavorable y se le ordena eliminar todo el currículo?

No quisiera especular sobre eso, pero si el juzgado no toma en cuenta la demanda del Minedu, podría darse que mañana cualquier persona o colectivo diga al Poder Judicial qué contenidos hay que enseñar en las aulas. Eso no es conveniente. Confío en que los jueces harán respetar la rectoría del ministerio en este tema.



¿Existe un plan B en el caso de que deban retirar definitivamente el actual currículo?

Esperaremos que se pronuncien los jueces primero.