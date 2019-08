Vizcarra en reunión por Tía María: "Ya saben cuál es mi posición, pero no puedo adelantarla públicamente"

Un audio filtrado luego de conocerse que el Consejo Nacional de Minería suspendió la licencia de construcción otorgada por el Ejecutivo a la empresa Southern Perú Cooper para el proyecto minero Tía María, evidencia que el presidente Martín Vizcarra tenía una posición sobre el proyecto que fue revelada a las autoridades de Arequipa.



El audio corresponde a la reunión sostenida con las autoridades de Arequipa el 24 de julio,en el contexto del paro indefinido que se llevaba a cabo en el Valle de Tambo.

"Yo voy a declarar que he conversado amplio con el gobernador, con los alcaldes provinciales y alcaldes distritales y he escuchado claramente su posición, que representa a la del pueblo. (…) Es que en el tema administrativo no se puede adelantar, por eso diré que vamos a analizar la posición presentada, ya ustedes saben cuál es mi posición, pero no puedo adelantarla públicamente….", se escucha en la grabación.

El mandatario también pidió a las autoridades regionales comprensión y paciencia a fin de buscar una solución al conflicto social. Señaló que un posible retiro de la licencia de construcción es una decisión que no se puede tomar repentinamente.

"Ahora, hay argumentos para retroceder, ya se presentó, vamos a hacerlo pero no es que se pueda hacerlo mañana, hay que verlo, pero hay que trabajarlo, hay que hacer eso, yo quiero que esa actitud, esa posición se transmitida", dice el presidente.

En otro momento, Vizcarra reitera su posición respecto a buscar alternativas de solución para frenar el conflicto. “No podría ahorita salir y decir voy a cancelar, ¿bajo qué argumento?, tengo que preparar el argumento. [...] Quiero que me comprendan, yo no soy el enemigo, hemos llegado a esta situación fruto de un proceso largo", añadió.

El audio también muestra que una de las autoridades de Arequipa le solicita que precise al país que ellos no tienen responsabilidad alguna con la voluntad que muestran algunos de aprovechar el paro contra Tía María para desestabilizar al Gobierno. Indicó que esta situación genera el oportunismo de un sector.

"Lo único que queremos es que no nos echen la culpa a nosotros de decisiones que no hemos tomado. No es postura de nosotros. Hacemos sentir el clamor del pueblo y le estamos contando una realidad, nada más. Esto es un problema técnico, pero se ha convertido en oportunidad política y van a querer aprovecharse", señala.

Una de las autoridades reunidas en Arequipa le propone a Vizcarra enviar un mensaje a la población del Valle de Tambo en el que señale que estudiará la posibilidad de anular la licencia a Southern y que ordenará el retiro del contingente policial que ha llegado a la región en los últimos días.

"Que le parece, si entre hoy o mañana da un mensaje al pueblo de Valle de Tambo diciendo que ha conversado con las autoridades y con el gobernador y va a estudiar la posibilidad (...) de anular la licencia de construcción y que todo lo visto a usted moralmente lo obliga a tomar ese camino. Cómo muestra de ello es que va a ordenar el retiro de la policía, por lo cuanto pide a la población que también vayan a sus casas y den el tiempo prudente, que confíen en usted", se escucha en el audio.

El presidente Martín Vizcarra, tras sostener una reunión con los gobernadores regionales de Arequipa, Tacna, Moquegua, Madre de Dios, que integran la Macro Región del Sur, el pasado 24 de julio, anunció que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) evaluaría las observaciones presentadas por el gobierno regional de Arequipa sobre la licencia de construcción del proyecto Tía María.

El presidente se reunió el 24 de julio, en primera instancia, con los gobernadores de la Macro Región Sur del país.

Indicó también que el gobierno regional arequipeño fundamentaría y ampliaría con documentación el sustento técnico del proceso de revisión que había planteado.

Las autoridades de Arequipa que participaron de esta reunión son: el gobernador Elmer Cáceres Llica; el consejero regional por Islay, Elmer Pinto Cácere, el alcalde provincial de Islay, Edgar Rivera Cervera; alcalde distrital de Islay, Fernando Zúñiga Chávez; alcalde distrital de Cocachacra, Julio Cornejo Reynoso; alcalde distrital de La Punta de Bombón, Raúl Rodríguez Torres; alcaldesa distrital de Mejía, Sandra Rivera Cáceres.

El Comercio solicitó a Palacio de Gobierno una respuesta tras la filtración de este audio, sin embargo, hasta el cierre de esta nota no obtuvimos respuesta.