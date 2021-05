Leónidas Casas, juez de paz del centro poblado de San Miguel del Ene, en el distrito de Vizcatán del Ene (Vraem), donde el último domingo terroristas asesinaron a 16 personas, señaló hoy que fue él quien llegó primero al lugar del ataque y tomó las fotografías que han sido difundidas en los medios de comunicación, entre estas las de panfletos de Sendero Luminoso.

“A la hora que ingresé encontré un volante en la mesa y otro en el piso, he cogido uno y lo he entregado al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, pero yo no sé a quién corresponde (su autoría)”, señaló.

Según expresó, tenía que llevar evidencias al comisario para denunciar el hecho. “Entonces he tomado fotos a las 6 de la mañana de lo que ha ocurrido en la noche (del domingo). Le he dado estas fotos al comisario, no tengo ningún video, soy la única persona que he tomado foto”, declaró en RPP.

Casas detalló que tras recoger las evidencias acudió a la comisaría de Natividad, la más cercana a la zona, aunque su jurisdicción corresponde a la delegación policial de Pangoa, distante a nueve horas de camino.

Tras lo ocurrido, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Dirección contra el Terrorismo de la PNP atribuyeron el ataque a una columna senderista.

“Me pregunto si será cierto lo que afirman (las autoridades respecto a la autoría del crimen). Hay indicios y queremos saber qué es lo que ha ocurrido. Las rondas campesinas también tienen que dar su versión”, señaló.

No tenemos agua ni posta médica

El juez también agradeció a los periodistas que han viajado a la zona a constatar los hechos. “Nosotros somos transparentes, no tenemos que ocultar nada porque lo que hemos visto tenemos que dar a conocer”, expresó.

La autoridad indicó que en la zona viven entre 3 mil y 4 mil habitantes y exhortó a los ministros de Estado a atender las necesidades básicas de esta población, como agua y desagüe.

“No tenemos ni un médico y por falta de auxilio se pierden vidas humanas”, lamentó. Según dijo, el hospital más cercano que tienen está a 3 horas de distancia, en la localidad de San Francisco.

