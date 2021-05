Conforme a los criterios de Saber más

La noche del último domingo, 16 personas fueron asesinadas por una columna del Militarizado Partido Comunista del Perú, conformado por remanentes de Sendero Luminoso en alianza con el narcotráfico, en el centro poblado San Miguel del Ene, en la jurisdicción de Vizcatán del Ene (Junín), en la zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Rodrigo Cruz, enviado especial de El Comercio al lugar de los hechos, pudo conversar con un familiar que perdió a 5 personas en este atentado. José Ochoa, quien vive en Satipo, contó que se enteró de lo sucedido por su hermanos que residen en Huancayo, quienes a su vez fueron contactados por sus familiares de Lima.

“He perdido a mis tres hermanas, la mayor se llamaba Marcelina Ochoa Ccahuana, la segunda Janet Ochoa Ccahuana y la tercera Carmen Rosa Ochoa Ccahuana. También a mis sobrinas pequeñas de 4 y un año”, dijo.

José preció que mantenía contacto con sus hermanas porque venían trabajando en un proyecto juntos. EL último de estos contactos ocurrió el sábado, un día antes que se perpetrara el ataque terrorista.

“El ultimo contacto que tuve con ellas fue el sábado. Teníamos un proyecto, por lo que estábamos coordinando, sin saber lo que pasaría después”, agregó.

José indicó que los restos de sus familiares serán trasladados a su cuidad natal de Huancayo, para que sean velados. (Foto: Alessandro Currarino)

Asimismo, José afirmó no saber a qué se dedicaban sus hermanas y si es que trabajan en el bar donde fueron asesinadas. Tampoco conoce los motivos y detalles acerca del crimen.

“Primera vez que llego a este lugar, no sé nada, ni cómo ocurrió. No sé si trabajaban en ese lugar (el bar). Cuando llegamos al lugar de los hechos, mis tres hermanas y mis sobrinas estaban en una cama, donde todo fue quemado junto con los colchones. Sin embargo, hasta ahora no sé como han sido las cosas”, refirió.

Los restos de las 5 víctimas serán trasladados a su cuidad natal de Huancayo para que sean velados por sus familiares. José sostuvo que viene recibiendo ayuda por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

“También se encuentran conmigo mi hermano mayor, quien está dentro de la morgue, mis tres hermanos y un sobrino. Todos nosotros hemos llegado a Pichari tras conocer la noticia”, puntualizó.

Vale precisar que los 16 cadáveres fueron trasladados la noche del lunes a Pichari (La Convención, Cusco), a fin de realizar las investigaciones respectivas. La diligencia fue liderada por un representante del Ministerio Público de Pichari. Junto con él, viajó Jorge Quispe, corresponsal de El Comercio.

“Nos hemos ido hasta Puerto Ene, ahí, en Natividad, una patrulla nos estaba esperando para acompañarnos hasta Pichari. Llegamos y se llevó los cadáveres a una sede de la fiscalía”, detalló Quispe.

