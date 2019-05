El 71% desaprueba la gestión del Congreso, según encuesta de El Comercio-Ipsos

La alta desaprobación del Congreso de la República se mantiene. A dos meses de que concluya la legislatura 2018-2019 y elijan al nuevo titular del Legislativo, la aceptación a ese poder del Estado sigue baja.

Según la última encuesta de El Comercio-Ipsos, solo el 17% aprueba la gestión del Parlamento, dos puntos porcentuales menos que en abril pasado, que registró un 19%. La desaprobación es prácticamente la misma que hace un mes: un 71%.

Fuente: El Comercio-Ipsos El Comercio

“Números más, números menos, es una tendencia que no tiene vuelta: el descrédito, la falta de credibilidad y de legitimidad están desde hace mucho tiempo. Es uno de los indicadores más bajos, uno bastante paupérrimo. Pero no me sorprende”, señaló Guillermo Loli, gerente de Estudios de Opinión de Ipsos Perú.

Para el periodista y analista político Pedro Tenorio, es “siempre negativo” que 7 de cada 10 ciudadanos desaprueben un poder del Estado como el Congreso, “que los debería representar”. “Faltan dos meses para el cierre de la legislatura y ha sido un año muy pobre en cuanto a leyes importantes que la población sienta próximas y necesarias”, dijo.

El nivel de desaprobación es menor en el caso del titular del Congreso, Daniel Salaverry, aunque tampoco se salva: un 26% aprueba su gestión; el 52% no, de acuerdo con la encuesta. De esta forma, se mantienen las cifras sobre su desempeño que El Comercio-Ipsos reveló hace un mes.

Fuente: El Comercio-Ipsos El Comercio

“Ha perdido el perfil de renovador, el que tiene otro estilo. Generó expectativa. Pero se ha desdibujado y ha perdido peso. Por eso ni sube ni baja. Tampoco ha tenido alguna actitud singular ni un anuncio de legislación importante”, afirmó Tenorio.

En tanto, Loli indicó que los ciudadanos ven en Salaverry “actos por lo menos aceptables” para darle el nivel de aprobación que registra. Destacó que se haya “desmarcado” de la institución que preside y le “saque diez punto de ventaja”. “En un primer momento, tuvo gestos de acercamiento al Poder Ejecutivo, pero ahora es mucho más crítico. De alguna manera tiene de ambos lados”, agregó.

—Ligera alza—

La encuesta de El Comercio-Ipsos también evaluó la gestión del Poder Judicial (PJ) y el resultado superó al del mes pasado: un 30% lo aprueba y un 61% lo desaprueba. Subió tres puntos porcentuales y bajó cuatro, respectivamente.

Para Loli, el PJ es uno de los tres poderes del Estado –en comparación con el Legislativo y Ejecutivo– que tiene una tendencia “un poco mejor, sobre todo porque viene a lo largo de los años con mucho descrédito”. Añadió que la ciudadanía lo está “premiando” por algunos logros puntuales por el Caso Lava Jato.

Si bien Tenorio resaltó que ha ido mejorando la percepción sobre el PJ, hasta que no se avizore un “cambio sustancial”, la opinión de la ciudadanía seguirá siendo “dura”. “La gente lo mide con su día a día. En procesos de alimentos o de familia, aún hay mucha burocracia y lentitud”, sostuvo.