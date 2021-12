Un día antes del interrogatorio al presidente Pedro Castillo, a cargo de la fiscalía de la Nación, el abogado del mandatario Eduardo Pachas admitió la veracidad de los chats sobre el caso, pero afirmó que su patrocinado no ejerció presiones, ni cometió abusos durante el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas.

“Hubo conversaciones, pero no hubo presión ni abuso, solo era una simple pregunta en función de que era presidente. Era la primera vez que hacía este tipo de ascensos, él preguntaba, como cualquier persona, sobre los documentos que tenía que firmar. El presidente me hace preguntas también, si él va a firmar, tiene que hacer preguntas, acá no hubo ningún acto de ascender a nadie, es más, ninguno de las personas por las que preguntaba finalmente ascendió”, aseveró.

Pedro Castillo no ejerció presiones ni abusos en ascensos de las Fuerzas Armadas, afirma su abogado Eduardo Pachas

En diálogo con RPP, Pachas indicó que los chats difundidos, en los que se aprecia la preocupación de Castillo Terrones por el proceso de ascensos, solo muestran que el mandatario buscaba tener información sobre cómo se producían las promociones en las Fuerzas Armadas.

“El quería saber la forma en que se daban los ascensos. El presidente no alteró ninguna base, respetó la junta de oficiales. Si el presidente hubiera querido que asciendan esas personas, lo hubiera hecho desde el inicio. Solo preguntó, como lo hace cualquier persona, para que le expliquen, pedir explicación no es un direccionamiento”, agregó.

El 13 de diciembre, la Unidad de Investigación de El Comercio reveló los mensajes del presidente Pedro Castillo sobre los ascensos militares. En chats con el entonces comandante general del Ejército, José Vizcarra, el presidente pidió, por ejemplo, coordinar “temas urgentes” con su entonces secretario, Bruno Pacheco, y ascender al comandante EP Víctor Torres Quispe.

Según el informe de El Comercio, 12 de octubre, Pedro Castillo llamó al general Vizcarra. Eran las 11:32 a.m., pero no le contestó. A los minutos, este le dijo: “Me llamó, señor presidente. Dígame, ¿le devuelvo la llamada?”. Luego de una hora, Castillo contestó: “¿Qué novedades, mi estimado general?”. En respuesta, el oficial le informó que estaban realizando el proceso de ascensos. “Fuerza, general, adelante”, escribió el mandatario. Enseguida, Castillo le reenvió un mensaje: “Comandante del Ejército Víctor Hugo Torres Quispe”. Y agregó: “Para coronel”.

En RPP, el abogado del presidente negó que la salida de los comandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea se haya debido a este proceso de ascensos, pues explicó que esto se dio dos meses después de que se dieran los ascensos.

Pachas señaló que se darán todas las facilidades a la fiscal de la Nación para que realice la diligencia en Palacio de Gobierno el día de mañana, detalló que esta se dará desde las 11 de la mañana.

Esta diligencia se realiza como parte de la investigación que la Fiscal de la Nación abrió el pasado 11 de noviembre contra el hoy exministro de Defensa Walter Ayala Gonzales, el exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, y los que resulten responsables por los presuntos delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal.

Walter Ayala y Bruno Pacheco son investigados por haber ejercido presuntas presiones a los excomandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea del Perú a fin de favorecer a algunos oficiales en el proceso de ascensos de este año.

A inicios de noviembre, el ex comandante general del Ejército, José Vizcarra Álvarez, denunció que Ayala, Pacheco y también Castillo Terrones lo presionaron para ascender irregularmente a militares allegados al gobierno.

Vizcarra Álvarez entregó al Ministerio Público un conjunto de conversaciones de WhatsApp que intercambió con el jefe de Estado, a través de los cuales le pide coordinar “temas urgentes” con Pacheco sobre el proceso de ascensos en las FF.AA.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

El recurso fue presentado por el abogado Eduardo Pachas, a nombre del presidente de la República, en contra de los fiscales que investigan el 'caso Petroperú'. Conoce cuáles son sus argumentos.