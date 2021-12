Conforme a los criterios de Saber más

El presidente Pedro Castillo responderá este martes, por primera vez, sobre las presuntas irregularidades en el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas (FF.AA.). El docente recibirá en Palacio de Gobierno a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien lo interrogará en calidad de testigo en el marco de la investigación preliminar al exministro de Defensa, Walter Ayala, y al ex secretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal.

A inicios de noviembre, el ex comandante general del Ejército, José Vizcarra Álvarez, denunció que Ayala, Pacheco y también Castillo Terrones lo presionaron para ascender irregularmente a militares allegados al gobierno, entre ellos los coroneles EP Ciro Bocanegra Loayza y Carlos Sánchez Cahuancama.

Vizcarra Álvarez entregó al Ministerio Público un conjunto de conversaciones de WhatsApp que intercambió con el jefe de Estado, a través de los cuales le pide coordinar “temas urgentes” con Pacheco sobre el proceso de ascensos en las FF.AA. Y también le sugirió promover al comandante EP Víctor Hugo Torres Quispe a coronel.

Para el abogado penalista Carlos Caro, Castillo deberá precisar durante la diligencia con la fiscal Ávalos si reconoce o no esos mensajes al ex comandante general del Ejército. “Si él no reconoce esos chats y dice que no son suyos, el Ministerio Público tendrá que pedir un peritaje que demuestre que estas conversaciones son verdaderas, tendrán que acceder a uno de los celulares [de Vizcarra o Castillo]. No basta con las capturas de pantalla”, agregó.

En comunicación con El Comercio, Caro refirió que, si el mandatario acepta que mandó esos mensajes, la titular del Ministerio Público tendría “la sospecha inicial simple” para incluirlo en la investigación preliminar contra Ayala y Pacheco. “La verdad, desde que fue acusado por Vizcarra, se le debió abrir pesquisa, no comprendo por qué la fiscal de la Nación no lo ha hecho”, subrayó.

TE PUEDE INTERESAR | Pedro Castillo: los casos sobre los que fiscalía de la Nación todavía no se pronuncia

Caro, además, indicó que el mandatario tiene que aclarar si tenía o no conocimiento sobre la actuación de Pacheco, quien de acuerdo al ex comandante general del Ejército, lo amenazó si no cumplía con ascender a los allegados a Palacio de Gobierno. “El ex secretario general supuestamente operó en nombre de Castillo. ¿Él le dio esa orden?”, añadió.

Una declaración espontanea

El abogado penalista Ricardo Elías, al igual que Caro, consideró que uno de los ejes centrales del interrogatorio a Pedro Castillo girará en torno a los chats con Vizcarra Álvarez. “Se le debe mostrar la conversación, decir si tuvo o no estas conversaciones, si están completas o si hubo eliminación. Y si admite, se le debe preguntar qué significa cada una de sus expresiones. Y también por qué mencionó a tal persona. La diligencia tiene que ser sumamente minuciosa, la fiscal no se puede quedar en generalidades”, complementó.

Elías remarcó que el presidente debería responder sobre si tiene o no relación directa o indirecta con los militares, por los que Ayala, Pacheco y él mismo solicitaron beneficiar con el ascenso.

Añadió que la fiscal de la Nación le tiene que consultar respecto a la forma cómo se comunica. “Es importante saber si usa WhatsApp, Telegram o alguna otra aplicación, porque eso le va a permitir al Ministerio Público contrastar y corroborar lo que está diciendo. Por ejemplo, si dice que no conoce a los militares [que se trató de ayudar], se puede cruzar con su registro de llamadas o mensajes”, expresó a este Diario.

El letrado dijo que sería una “buena oportunidad” para que Ávalos le solicite a Castillo que exhiba de manera voluntaria sus conversaciones de WhatsApp. “Podría pedir la entrega del celular del presidente para realizar peritajes, si el mandatario tiene el ánimo de colaborar, como ha referido, lo entregaría”, subrayó.

Elías indicó que otro aspecto importante será que el jefe de Estado detalle si Pacheco le reportaba a él sobre el proceso de ascensos en las FF.AA. y, a qué número de celular, se comunicaba con este.

El abogado penalista señaló que la declaración de Pedro Castillo “tiene que ser espontanea” y, por ello, sostuvo que la Fiscalía de la Nación no debe remitir su pliego de preguntas, como lo solicitó la defensa legal del mandatario. “El presidente solo puede seleccionar el lugar donde puede rendir su manifestación”, acotó.

LEE TAMBIÉN | Excomandante del Ejército entregó chats que evidenciarían injerencia en proceso de ascensos en FF.AA.

Tanto Caro, como Elías, refirieron que si Ávalos considera que los US$20 mil hallados en le baño de la oficina de Pacheco en Palacio de Gobierno tienen relación con el proceso de ascensos, también le podría preguntar directamente al jefe de Estado sobre ese dinero.

Más información

El ministro de Justicia y DD.HH., Aníbal Torres, dijo que los fiscales que investigan el Caso Petro-Perú “solo quieren inventar una causal de vacancia” en contra del presidente Castillo. “Estos vacadores son tan peligrosos como el más avezado delincuente”, tuiteó.

La titular de Cultura, Gisela Ortiz, consideró que la fiscal Norah Córdova, quien dirige la pesquisa sobre las licitaciones en Petro-Perú, “no es imparcial”. Agregó que la que debe investigar al presidente Pedro Castillo, por mandato de la Constitución, es la fiscal de la Nación.

VIDEO RECOMENDADO:

El Pleno del Congreso censuró ayer al ministro de Educación, Carlos Gallardo, con 70 votos a favor, 38 en contra y 7 abstenciones. De acuerdo al Reglamento del Congreso, Gallardo, deberá presentar su renuncia al cargo, tras haber sido censurado, y el presidente Pedro Castillo deberá aceptar su dimisión dentro de las 72 horas siguientes.