La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, cerró el último pleno del año el pasado martes con un balance cuantitativo de su gestión. Pero existen otras cifras no mencionadas que reflejan los índices cualitativos de estos primeros meses del período, y no son nada positivas. Además, especialistas advierten que se están dando contrarreformas y es probable que se impulsen más.

El martes, Alva destacó una cifra que todos los presidentes del Congreso repiten como sinónimo de productividad: las iniciativas presentadas, que suman 1.066.

Pero lo más resaltante de la productividad parlamentaria es la calidad. Y eso se puede observar en el análisis costo-beneficio, un requisito establecido en el Reglamento del Congreso. Una revisión de El Comercio muestra que el 92% de las iniciativas no identifica ni los costos ni los actores supuestamente beneficiados.

El congresista Héctor Valer (Somos Perú) acaba de presentar una cuestionada iniciativa referida al transporte que no cuenta con un análisis costo-beneficio.

¿Y las reformas?

Para el especialista en temas parlamentarios Martin Cabrera, este período cierra el año con una deuda: retomar las reformas encaminadas.

“Han estado abocados a los temas coyunturales. Han estado detrás de la crisis del gobierno, cuando había un espacio para desarrollar una agenda propia de reformas que el Ejecutivo no ha logrado llevar adelante. Esto responde a que ha primado una agenda individualizada de carácter local por sobre temas estructurales”, refirió

El consultor del Grupo de Análisis 50+1 advirtió que,pese a las grandes demandas que persisten en el sector salud en medio de la pandemia, el Parlamento no tocó el tema en su agenda. Esto –insiste Cabrera– tiene que ver con los intereses particulares que se imponen en la agenda del Legislativo.

“Donde los congresistas ven que pueden obtener réditos políticos y no compromete la gestión de obras van a intervenir. De lo contrario, no está en su agenda. Un claro ejemplo de esto es cuando pones al frente al MTC y al Minedu. Minedu es más censurable para ellos porque no es un sector vinculado a la gestión de proyectos de inversión con impacto subnacional. El MTC no, por eso no lo tocan”, explicó.

El 92% de las iniciativas de ley del periodo 2021-2022 no cuentan con análisis costo-beneficio.

Educación en la mira

En este período predominaron dos temas: los proyectos sobre educación y los declarativos. Ninguno de los dos es un indicador necesariamente positivo.

En educación, el Congreso aprobó dos normas que han destacado en las últimas semanas: la ampliación del bachillerato automático y la anulación del concurso de ingreso a la carrera magisterial 2021.

El exministro de Educación Daniel Alfaro indicó que el bachillerato automático fue una ley temporal por la pandemia y la ampliación no estaba justificada. “Cuando se aprobó el bachillerato se puso la alerta porque reducía la capacidad de investigación, uno de los grandes puntos de la reforma universitaria. Entonces, la ampliación es una contrarreforma”, opinó.

Alfaro, fundador de Pirka Consultoría, también advirtió que se ha eliminado todo el proceso de evaluación docente sin reparar en las consecuencias. “Además del ingreso a la carrera magisterial, el examen sirve para generar cuadros de méritos que son usados en la contratación docente para el 2022. La contratación del próximo año será en base a los resultados del 2019″, precisó.

El exministro recordó que hay dos dictámenes pendientes que son una clara contrarreforma, uno de los cuales brinda una segunda oportunidad a las universidades no licenciadas. Para Alfaro, el Congreso perdió la oportunidad de impulsar el debate y el marco necesario para el retorno a clases en el 2022.

La próxima Mesa Directiva

Fuentes legislativas indicaron que algunas bancadas vienen sosteniendo conversaciones con miras a la nueva Mesa Directiva, que debe elegirse en julio del próximo año.

La nueva fórmula sería integrada por Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y la facción magisterial de Perú Libre, mientras que el último cupo para Somos Perú o Podemos.

Las mismas fuentes explicaron que Acción Popular quedaría fuera, debido a lo fraccionada que está la bancada. Avanza País saldría por la desazón que existe sobre el accionar de su actual representante en la mesa, Patricia Chirinos.

Para el 2022, APP buscaría presidir el Congreso de la República. Por lo pronto, una de las voceadas es Lady Camones, la actual primera vicepresidenta de la Mesa Directiva que dirige María del Carmen Alva.

