La defensa legal del presidente Pedro Castillo presentó este sábado un habeas corpus ante el Poder Judicial para evitar una eventual medida de allanamiento a las oficinas de Palacio de Gobierno.

El documento suscrito por el abogado Eduardo Pachas, al que tuvo acceso El Comercio, fue dirigido al juez constitucional de turno vía correo electrónico y fue interpuesto “a favor del señor Pedro Castillo Terrones” y en contra de tres personas: la fiscal anticorrupción Norah Córdova, quien investiga el llamado ‘caso Petroperú’, y sus adjuntos Luis Medina Rodrigo y Reynaldo Mina Abanto.

Este grupo de fiscales estuvieron entre los que realizaron dos diligencias en Palacio de Gobierno en la última semana por este caso, donde se investigan presuntas irregularidades en una concesión otorgada por Petroperú a favor de un empresario que registra reuniones con Pedro Castillo.

Los argumentos

En su escrito, el abogado pide que “se declare fundado el hábeas corpus ya que se pretende allanar el domicilio del presidente de la República y también se han difundido en declaraciones a la prensa y rede sociales que el presidente es un terrorista y corrupto y de manera arbitraria se pretende vacarlo del puesto que actualmente ocupa por estas tres personas”.

Norah Córdova aseguró que no se inhibirá en la investigación de Petroperú. (RPP)

En diálogo posterior con El Comercio, el abogado del presidente confirmó que el objetivo es evitar que se allane Palacio de Gobierno y dijo que la fiscal Córdova “ya tiene un marcado sesgo político y está actuando en las miras de ejecutar un plan”. “El juez constitucional debe abocarse a esta causa”, aseguró Pachas.

“Pido a usted señor que se declare fundado el habeas corpus y orden el cese de todo acto que puedan realizar los mismos. Con agregado que puedan ser denunciados penalmente”, continúa el documento. Luego se afirman que, de lo contrario, se afectarían derechos como del de la defensa de la persona y la inviolabilidad del domicilio.

Para fundamentar sus afirmaciones sobre la fiscal Córdova, el abogado del presidente se refiere a publicaciones pasadas en Facebook, donde se define como “anticomunista” y se pronuncia a favor de una eventual vacancia. “Está actuando guiada por el sesgo político que ha expresa [sic] ella misma en las redes sociales durante la campaña electoral”, asegura el abogado.

Por segunda vez la fiscalía anticorrupción ingresó a Palacio durante la gestión de Castillo. Los integrantes del Ministerio Público estuvieron en un ambiente bastante alejado del despacho presidencial. (Foto: Ministerio Público)

También se afirma que Córdova “odia” al presidente y la acusa de ser una “fiscal vacadora” que actúa en la “ejecución de un plan malévolo y perverso”. Sobre los otros dos fiscales, los acusa de no haber respetado el derecho a la defensa durante las diligencias en Palacio y de haber actuado de forma “prepotente y arbitraria”.

Allanamiento “puede darse”

La fiscal Norah Córdova no pudo responder para esta nota a las alegaciones del abogado del presidente de la república en su hábeas corpus.

Sin embargo, en declaraciones previas sobre dichos similares de Pachas, ya ha negado estar parcializada en esta investigación y ha descartado la posibilidad de inhibirse de la misma, indicando que las publicaciones cuestionadas fueron realizadas dentro de su vida privada.

Abogado de Pedro Castillo: “Solicitamos que se investigue, pero que venga una persona que no lo califique de terrorista”

“Me merece todo el respeto el presidente de la República”, dijo Córdova el último viernes en RPP, donde también recordó que ella no investiga ni puede investigar al presidente, atribución que es exclusiva de la Fiscal la Nación.

En esa entrevista, Córdova también indicó que “puede darse” una solicitud de allanamiento en Palacio de Gobierno, luego de que, en las diligencias de esta semana, su equipo no pudo ingresar a las oficinas de la secretaría de Presidencia.

Un requerimiento de este tipo tendría que ser presentado por su despacho fiscal y tendría que ser autorizado por un juez de investigación preparatoria para poder ejecutarse.

La Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público abrió indagación preliminar contra la fiscal Norah Córdova y los fiscales adjuntos Luis Medina y Luis Mina, por haber incurrido en presuntas infracciones administrativas en el ejercicio de sus funciones. pic.twitter.com/ogTbhimV7C — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 25, 2021

Opiniones

El abogado penalista Ricardo Elías dijo a El Comercio que el hábeas corpus “no debería ser acogido”, ya que la libertad personal del supuesto afectado, Pedro Castillo, no está en riesgo. Añadió que lo regular es que un allanamiento se apele luego de su ejecución.

“Al ver que claramente no se está afectando la libertad personal del presidente, en un caso en el que él ni siquiera está investigado, lo más probable es que sea declarado infundado”, opinó.

Para el abogado Andy Carrión, también sería difícil que el recurso prospere, debido a que Pedro Castillo no es investigado y porque no hay certeza de que habrá dicho allanamiento.

“El recurso de hábeas corpus no está necesariamente orientado para cubrir este tipo de supuestos (...) No puede alegar que se le está impidiendo su derecho a la defensa porque no es imputado”, manifestó.

Lo más probable es que ese Habeas Corpus sea declarado improcedente, al momento de sentenciar, querido @eliaspuelles, porque el @TC_Peru ya ha señalado que los Fiscales no amenazan la libertad individual. https://t.co/lJA7YVs3el — Luciano López Flores (@lucianolopez27) December 25, 2021

Por su parte, Luciano López, abogado constitucionalista, expresó que “lo más probable es que ese hábeas corpus sea declarado improcedente, al momento de sentenciar”.

Según comentó en su cuenta de Twitter, el Tribunal Constitucional “ya ha señalado que los fiscales no amenazan la libertad individual”.

