Por segunda vez en una semana, los fiscales que investigan el Caso Petro-Perú fueron impedidos de ingresar a la oficina de la Secretaría del Despacho de la Presidencia de la República durante una diligencia adicional que se ejecutó ayer en Palacio de Gobierno. Así lo confirmó el fiscal Reynaldo Mina Abanto, a cargo del procedimiento.

El lunes 20 de diciembre, los fiscales del caso realizaron una primera intervención, pero, según un acta fiscal que reveló El Comercio, no se autorizó su ingreso a los ambientes de la Secretaría de Despacho Presidencial por orden del mandatario Pedro Castillo.

El martes, el jefe del Estado negó tal versión y emitió un pronunciamiento indicando que “las puertas de Palacio están abiertas para apoyar toda medida que busque aclarar dudas”.

Los fiscales retornaron a Palacio ayer, pero las puertas de la Secretaría Presidencial no les fueron abiertas.

“Este despacho se ha apersonado pidiendo que nos dejen entrar a la secretaría personal del presidente, pero no se nos ha dejado ingresar. Es más, se ha hecho la diligencia en el tópico. No se ha dado la documentación”, indicó Mina Abanto.

Lo que se buscaba –explicó– eran documentos de las agendas y actividades del presidente que son materia de investigación, debido a las reuniones con la empresaria Karelim López; el gerente de la empresa Heaven Petroleum Operators S.A., Samir Abudayeh; y el gerente general de Petro-Perú, Hugo Chávez.

Mina informó además que se le impidió el ingreso alegando que había otra diligencia en curso por otra investigación, la de Provías.

“Además dicen que al ser nosotros fiscales provinciales no habría competencia para entrar al despacho, vamos a dar un pronunciamiento a las autoridades competentes”, agregó.

Actas de Petro-Perú

Las incidencias en esta investigación no solo ocurrieron en Palacio de Gobierno. Según actas fiscales obtenidas por este Diario, en Petro-Perú se detectó la sustracción y desaparición de información sobre visitas y registros de ingreso vehicular.

En el acta de las 11:34 a.m. del lunes 20 de diciembre, los fiscales Clarita Baca y Marco Carbajal dejaron constancia de que no se halló el registro de ingreso vehicular anterior al 21 de octubre de este año.

Los fiscales buscaban los registros de visitas e ingresos del 15 al 28 de ese mes.

El caso se inició luego de que se conoció de las reuniones en Palacio entre Castillo, López Arredondo, Abudayeh y Chávez desde el 15 de octubre.

Cuatro días después, el 21 de octubre, Petro-Perú generó el pedido de compra de biodiésel B100, que terminó siendo adjudicado a Heaven Petroleum Operators S.A.

“Se constató que en este lugar existen varias cajas conteniendo cuadernos y libros correspondientes a varios años y al efectuarse una nueva búsqueda de cuadernos de registros vehicular anterior al 21 de octubre del 2021, se obtuvo resultado negativo”, se precisó en el acta fiscal.

Lo mismo sucedió con el registro de visitas al piso 20 -cliente Petro-Perú, donde se ubicaría la gerencia, que data del 25 de octubre al 17 de diciembre del 2021.

“Cuenta con 77 folios llenados en su anverso y reverso con manuscritos de tinta de lapicero de color azul y rojo hasta el anverso de folio 12, pero el registro propiamente de las visitas es hasta el anverso del folio 4. Se deja constancia de que antes del folio 1 se ha sustraído una hoja de este cuaderno”, se mencionó en el acta.

Por otro lado, la fiscal Norah Córdova, a cargo de la investigación del Caso Petro-Perú, rechazó la versión de Palacio de Gobierno, indicando que no se les había dado toda la información que requirieron.

Explicó que si bien se les dio información sobre la parte externa de las instalaciones de Palacio, no se les permitió el ingreso ni se les otorgó información sobre la Secretaría de Presidencia de la República. “Allí también existen cuadernos de visitas, de entradas y salida. Hay cámaras, quería saber quién estaba de secretaria”, explicó. El fin era que quienes se encontraban ahí puedan ser llamados a declarar si era necesario, pero “eso no ocurrió porque lo impidieron”.

“Están diciendo algo que no es cierto, que nos han entregado parte de lo que nosotros hemos requerido, pero es la parte externa de Palacio, nosotros queríamos ingresar al interior de la secretaría del despacho”, dijo a Canal N cuando se le consultó si Palacio mentía.

Respecto de las afirmaciones del abogado Eduardo Pachas, defensor legal del presidente Castillo, quien aseguró que sí se brindaron todas las facilidades al trabajo del Ministerio Público, la fiscal reiteró que no fue así.

“Él ha declarado que nos han entregado todas las facilidades. Lo que voy a decir es que eso no ha sido así, tal es así que se emitió una acta que firmó el señor [Julio] Salas, que decía textualmente, y eso no lo pueden negar, que por orden del presidente Castillo no permitía el ingreso”, puntualizó.