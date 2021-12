La fiscal anticorrupción Norah Córdova descartó que se vaya a inhibir de ver el caso Petroperú, tras la queja que presentó el abogado del presidente Pedro Castillo.

“La investigación que estoy llevando en este momento es contra funcionarios de una entidad pública que es Petroperú. Si dentro de esa investigación se demuestra alguna parcialidad, bueno, serán mis superiores los que tendrán que excluirme. [¿Se va a inhibir?] No me voy a inhibir”, puntualizó.

La fiscal anticorrupción justificó las publicaciones en sus redes sociales cuestionadas por la defensa legal del presidente Pedro Castillo al indicar que fueron hechas en el contexto de su vida privada y no como fiscal.

“Sí (era fiscal cuando las publiqué) pero no estaba investigando a nadie y, además, no es un a página en la cual tenga que dar cuenta sobre mis funciones. Es un Facebook privado en la cual la Constitución me da derecho a que como persona pueda tener una opinión [...] Si es que aflora una imparcialidad, buenos, la imparcialidad respecto al presidente de la República es imposible que se dé porque yo no lo puedo investigar”, manifestó.

Además, afirmó que el abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, miente al señalar que entregaron toda la información que el Ministerio Público requería durante las diligencias en Palacio de Gobierno.

“Está mintiendo respecto a que nos han entregado toda la información de Palacio. Eso es mentira, es falso. Ayer mis adjuntos, al momento de haber ingresado a Palacio, los han llevado a un tópico, no los han hecho ingresar a la secretaría de la Presidencia”, aseguró esta mañana en declaraciones a RPP.

“No han entregado los cuadernos donde ahí se vería, efectivamente, qué personas o con qué personas han entrado en conjunto a hablar con el presidente de la República. Eso no lo han querido entregar”, añadió.

Norah Córdova aseguró que el abogado de Pedro Castillo miente. (RPP)

En entrevistas este jueves, el abogado del jefe de Estado aseguró que toda la información que la fiscalía había solicitado durante las diligencias había sido entregada de manera voluntaria, incluso durante la diligencia del 23 de diciembre, donde señaló que había estado en las oficinas de la Secretaría General del Despacho Presidencial.

Córdova reiteró que, en la medida que no han recibido la información solicitada, podrían recurrir a un pedido para allanar Palacio de Gobierno. “Puede darse”, comentó sobre esta posibilidad al destacar que por el lado de Petroperú, han podido sacar las laptops de los gerentes involucrados en sus investigaciones.

