El último miércoles, una militante del partido político Perú Libre presentó, en una conferencia de prensa, la denuncia que formuló en contra del congresista del Jaime Quito y otros dirigentes de la organización política por el presunto delito de encubrimiento personal y encubrimiento real.

Marleny Fernández Palaco, abogada de la denunciante, informó que su defendida fue víctima de violación sexual el pasado 15 de mayo en el local de Perú Libre ubicado en la ciudad de Arequipa. Según la defensa, esto ocurrió durante la celebración de un cumpleaños, fue arrastrada a una habitación y uno de los asistentes abusó de ella. Un día después, el actual congresista Quito tuvo conocimiento de lo ocurrido y, pese a esto, no habría tomado ninguna medida.

Por ello, fue incluido junto a otras nueve personas en esta denuncia. “Lejos de que el grupo repudie el hecho cometido, más bien hicieron que ella no denuncie. Más bien, le hicieron tomar la pastilla del día siguiente”, dijo la abogada.

“En ese momento ya era aproximadamente entre las 7:30 y 8 de la mañana y llega al local Jaime Quito, gritando a todos: qué hacen hasta estas horas y cómo es eso de que vengan a agredirse entre compañeros, cómo puede haber actos de forcejeos entre compañeros y hacerle daño a una compañera. En eso todos se van del local apresuradamente y yo me retiro acompañada por Paul hacia mi domicilio”, se lee en un extracto de la denuncia presentada en la Fiscalía Especializada en Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Mariano Melgar. Puma Ticona es actualmente afiliada a Perú Libre.

Registro ante el ROP.

El Comercio intentó comunicarse vía telefónica y mensajes de WhatsApp con el congresista Jaime Quito, pero no obtuvimos respuesta. En la bancada de Perú Libre consideran que será necesario primero obtener los descargos del legislador antes de asumir una posición. Por tanto, se mantienen al margen de lo ocurrido.

La noche del jueves 23, emitió el siguiente comunicado:

Jaime Quito emite comunicado

El congresista Alex Paredes, representante de la región Arequipa, comentó este jueves que no ha conversado con Quito y, si la situación ya está siendo investigada por la fiscalía, debe continuar su curso. Sin embargo, optó por manifestarse en contra del testimonio de la víctima.

“No sé cuál es el fondo de la intención de la señorita, eso no significa avalar el acto que no está involucrado Jaime, solo como un posible encubrimiento. ¿Por qué lo hace recién?, ¿por qué pasó tanto tiempo?, porque como que eso como que le quita veracidad. Todas las personas dicen por qué recién, por qué hoy. Eso no significa avalar el hecho si se ha dado como dice ella, pero cuando ya involucra a personas en este caso del nivel de Jaime que es congresista, es utilizado para hacer escarnio”, dijo a El Comercio.

Alex Paredes descartó que las investigaciones contra Guido Bellido justifiquen su salida, pues existe presunción de inocencia. (Foto: Archivo GEC)

Consideró también no adelantar opinión ni juicios. “[¿Podría ser suspendido del partido?] Creo que habría que evaluar antes de tomar una decisión, porque es un dicho de una señorita que en fondo del problema uno no puede poner en cuestionamiento, pero también queda en esa observación por qué después de tantos meses. Ponte en los zapatos del chico acusado. [¿Debería ser investigado en ética?] No, para nada. ¿qué tal si es absuelto? Yo lo voy a buscar porque imagino cómo debe sentirse”, agregó.

Documentos presentados el miércoles por la defensa de Puma Ticona.

Asimismo, el congresista Edgar Tello también consideró que el congresista Quito deberá aclarar la situación, con quien hasta el momento no pudo contactarse. Esta noche tendrán una reunión para recibir sus descargos, informó. “Si la señorita se siente afectada ha ejercido su derecho de acuerdo a ley y las instancias respectivas harán las investigaciones para determinar las responsabilidades”, agregó Tello.

“No nos hemos reunido, el vocero estará viendo ese tema. [¿Podría ser suspendido el congresista por este caso?] A nivel del partido no se ha tomado una decisión y los que tienen que determinar responsabilidad son las autoridades. Considero que mientras esté en investigación el caso no se puede adelantar opinión”, manifestó.

En tanto, la congresista Kelly Portalatino también aseguró que la noche de este jueves abordarán el tema en una asamblea del grupo político. “Solo tenemos lo que se tiene y no otra [información] oficial que nos sujete a otro tipo de acciones. Mientras tanto no podemos dar declaraciones hasta que no se nos brinde la información correcta”, afirmó.

Debido a que esperan reunir información sobre el caso, no se pronunciará hasta ese momento. “[¿El congresista puede ser suspendido?] No puedo tomar una decisión si no puedo puedo señalar una investigación, todo acto de violencia contra la mujer tiene que ser sancionado, pero nosotros necesitamos primero ser más objetivos con la información. Pueden hablar muchas cosas, mientras tanto nosotros vamos a basarnos en las evidencias. [¿Considera que puede recaer en ética?] No tengo la versión original, no más información que se tiene, por eso hoy recién vamos a dilucidar qué acciones vamos a tomar en nuestro espacio como bancada”, concluyó.

Además, el congresista José Balcázar dijo también desconocer esta denuncia. “Como noticia hay que tomarlo con pinzas, cruzar información para saber qué hay de cierto, si hay algún indicio serio o es simplemente una cuestión abstracta. Necesito indicios serios, todo indicio es un hecho objetivo”, comentó. Mientras el congresista Pasión Dávila, debido a que no ha tenido mayor información, dijo que no podía brindar mayores declaraciones al respecto. Tampoco se había comunicado con el legislador.

