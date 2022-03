Conforme a los criterios de Saber más

El expresidente Alberto Fujimori saldrá en libertad en los próximos días luego de que el jueves el Tribunal Constitucional (TC) emitiera un fallo que restituyó el indulto humanitario que recibió en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Dicho recurso fue interpuesto en 2020 por Gregorio Parco Alarcón contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que dejó sin efecto el indulto al ex jefe de Estado, condenado por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos. También por su participación en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, ambos en 1992.

¿Quién es Gregorio Parco?

El abogado nació hace 58 años en el distrito de Bellavista, Callao. Luego de cubrir servicio en el Ejército (donde, según señala, tuvo como compañeros al expresidente Ollanta Humala y su hermano Antauro) y trabajar como vendedor de libros, ingresó en 1990 a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Ese mismo año votó por Alberto Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

En diálogo con El Comercio, el letrado negó tener vínculos con la familia Fujimori, indicó que no los conoce. También rechazó cualquier vínculo con el abogado César Nakazaki , de quien criticó su trabajo como defensor del exmandatario.

“No entiendo qué pasa con él (Nakazaki), prefiere tener a Alberto (Fujimori) preso por cuestiones de negocios”, expresó.

El abogado, que actualmente reside en Ica, reconoció que en el año 2011 visitó a Alberto Fujimori en el penal Barbadillo. Lo hizo, dijo, por encargo del señor Guillermo Zapata, un empresario pisquero de Cañete. “Estaba delgado y canoso. La reunión duró dos horas. En ese entonces también realicé un hábeas corpus”. Dicho recurso fue rechazado.

Parco figura en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) como afiliado a la organización política Fuerza Popular desde el 9 de marzo de 2010.

En el mismo registro también se puede observar que integró las filas de Perú Posible entre los años 2005 y 2017.

Captura de pantalla del ROB.

Sin embargo, el abogado negó a este Diario que pertenezca o haya pertenecido a alguna organización política.

“Yo soy abogado independiente, no soy político. Quizás han falsificado mi firma. Yo soy nacionalista. Yo voté por él (Alberto Fujimori) en el 90. Nunca he pertenecido a ningún partido. Voy a pedir que se anule toda esa información”, declaró.

Sobre el último hábeas corpus que presentó en 2020 para que se restituya el indulto humanitario que el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski le otorgó a Fujimori en diciembre del 2017 señaló: “Actué porque me parecía que estaban cometiendo una injusticia y no cobre un ni un sol por hacerlo. La demanda fue planteada a título personal. He visto que el indulto que nace como ley por firma de Kuczynski, un juez penal lo declara nulo y esa es una flagrante violación al debido proceso y al derecho constitucional”.

Para Parco, un juez penal supremo “no tiene competencia” para anular indultos porque estos tienen “rango de ley”.

“Yo no digo que Alberto Fujimori sea inocente. El tema es que el indulto presidencial solo puede ser anulado por el mismo presidente o a través de una demanda de inconstitucionalidad […] Quizás apelen en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero eso tarda 3 años”, agregó.

El exjefe de Estado alcanzaría la libertad luego de haber cumplido 15 de los 25 años de condena que se le impuso por los Casos Barrios Altos, La Cantuta y otros. (Foto: Archivo)

Según Parco: “Hay un avión listo para que Fujimori pase sus últimos días en Japón”. A la consulta de si obtuvo esta información de alguna fuente cercana al expresidente respondió: “Alberto podrá irse a su casa y cuartel de invierno”.

No obstante, Keiko Fujimori, hija del expresidente, aseguró que su padre permanecerá en Perú una vez sea liberado. “Él se queda en el Perú y vamos a pasar todos los exámenes acá con los médicos peruanos”, declaró a la prensa en las puertas del penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, donde Alberto Fujimori cumple su sentencia.

Declaraciones de Keiko Fujimori https://www.tvperu.gob.pe/noticias

Finalmente, Parco manifestó que el delito de lesa humanidad no existía en el código penal en el año 90. “La gente habla por ignorancia”, concluyó.

En diálogo con El Comercio, el constitucionalista Erick Urbina, explicó que los indultos son normas que “no tienen rango de ley” por ende no podría pedirse que se les aplique el recurso de inconstitucionalidad.

“El indulto es un acto administrativo que emite el presidente de la República con plena discrecionalidad, el plazo para anularlo es de un año. El indulto fue otorgado en 2017, el presidente Castillo no puede anularlo, aunque él quiera”, expresó.

Urbina señaló que la única salida para revertir el fallo del TC sería acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) “para que en el ejercicio de su revisión de sus sentencias ejerza una facultad con la cual diga al Estado peruano que no están cumpliendo su sentencia con el caso Barrios Altos y La Cantuta”.





CIDH expresa “profunda” preocupación

En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “profunda preocupación” por la restitución del indulto al expresidente Fujimori, que le permitirá salir de la cárcel en los próximos días.

La Comisión considera que la liberación del expresidente “afecta el derecho a la justicia de las víctimas y obstaculiza el cumplimiento de obligaciones internacionales” en los casos de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, por las que Fujimori fue condenado.

VIDEO RECOMENDADO

Declaraciones de Aníbal Torres sobre el indulto https://www.tvperu.gob.pe/noticias