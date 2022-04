Unidad de Investigación

Nuevos audios vinculados al caso “Los Tiranos del Centro” respaldan la hipótesis de la fiscalía, que sostiene que, en Huancayo, el alcalde en la sombra era Henry López Cantorín, hombre de confianza de Vladimir Cerrón y sentenciado, al igual que el líder de Perú Libre, a 4 años y 8 meses de prisión en agosto del 2019 por el delito de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo tras favorecer a la empresa responsable del saneamiento en La Oroya, cuando López era gerente general del Gobierno Regional de Junín y Cerrón asumía su primera gestión como gobernador.

Luego de recibir la sentencia, López fue suspendido de sus funciones como alcalde de Huancayo. Pese a ello, las escuchas legales a las que accedió este Diario ponen en evidencia el poder que el militante de PL ostentaba, pues era él quien disponía y ordenaba las acciones que Carlos Quispe Ledesma, el actual burgomaestre de la capital de Junín, debía tomar.

López intervenía en la designación de funcionarios, aun cuando estos no cumplieran con la experiencia necesaria; ordenaba cómo se debía disponer el dinero del municipio y los proyectos en los que se debía enfocar.

En una conversación registrada el 2 de enero del 2020, el exalcalde López llama a su sucesor, Carlos Quispe, para informar que ya tenía a las personas que asumirían el cargo de asesor legal y gerente municipal. “Me había olvidado de dos patas muy buenos, chibolos, ágiles. Uno de ellos es Alexander, asesor legal”, dice López. Como respuesta, Quispe solo afirma y acepta la propuesta. En otro momento, le recuerda que su actual asesora legal permanecería en el puesto un mes más para luego trasladarse a la Beneficencia de Huancayo. Ante ello, López remarca: “Claro. Ya tenemos asesor legal para no preocuparnos”.

El exalcalde Henry López le informa a Carlos Quispe que consiguió personal para la gerencia municipal y asesoría legal de Huancayo.

La municipalidad de Huancayo, controlada, al igual que el Gobierno Regional de Junín (GRJ), por el partido de gobierno, durante los últimos cuatro años ha manejado un presupuesto que bordea los S/. 130 millones. El nivel de ejecución oscila entre el 80% y 85%. En este rubro, Henry López también intervenía.

Así lo evidencia Quispe en un diálogo registrado el 22 de octubre del 2019. El alcalde llama a Jackelyn Flores, quien en ese momento cumplía funciones en el GRJ y estaba próxima a convertirse en la gerente municipal de Huancayo. “Henry me ha escrito ahorita y me dice que solicitemos para disponer esos 10 millones para el asfaltado de Leoncio Prado”, le indica Quispe a la servidora pública que también es militante de Perú Libre. Ella le precisa que puede utilizar el dinero según lo disponga, pero Quispe insiste en que se le haga seguimiento a la solicitud presentada ante el GRJ para utilizar ese monto.

Carlos Quispe a Jackelyn Flores: “Henry me ha escrito ahorita y me dice que solicitemos para disponer esos 10 millones para el asfaltado de Leoncio Prado”

“Los cobardes a la calle”

Otra comunicación en la que se evidencia el poder de Henry López quedó registrada en una conversación telefónica del 4 de marzo del 2020. En ella, López amenaza al propio alcalde y a sus gerentes a quienes les reclama la publicación de un comunicado sobre el caso del regidor Waldo Baltazar, quien durante esos días había presentado su renuncia irrevocable a la militancia de Perú Libre por “intromisión reiterada de algunos miembros del Comité Nacional en las decisiones de cambios de funcionarios incompetentes”.

Como respuesta, Quispe explica que se ha conversado al respecto y que aún evalúan emitir ese pronunciamiento porque no quieren dar de qué hablar a la prensa. López lo increpa y remarca: “Oye, compadre, no sean cobardes”. Le indica que el partido se encuentra a espera del comunicado: “¿o vas a quedarte callado y que todo lo que ha sacado Waldo sea cierto? A los gerentes, diles de mi parte: que no sean cobardes, los cobardes a la calle. Los que quieren hacerse realmente respetar se quedan en el municipio”. Ante este mensaje, Juan Carlos cambia de parecer y asegura que difundirán el comunicado.

Henry López a Carlos Quispe: "No sean cobardes, los cobardes a la calle"

En otro diálogo ocurrido el 25 de octubre del 2019, López muestra que es él quien tiene la última palabra. Quispe lo llamó para informarle que su recomendada parecía ser una persona poco seria por presentar un currículo con información inexacta. “La asesora que va a entrar, en su cv había puesto la foto de una modelo (…) No sé qué tan seria será esa flaca. Aparte de eso vemos que no tiene mucha experiencia en gestión pública”, le indica. Henry López no quiere descartarla y plantea una salida: “Que pase a gerencia municipal como abogada y más bien vamos a buscar un pata (para asesoría legal)”. Lejos de preocuparse por lo que señala Quispe, López minimiza la situación y señala: “Detrás también, nos van a apoyar todo”.

Henry López insiste en darle una oportunidad laboral a su recomendada pese a que Juan Carlos Quispe señala que no tiene experiencia en gestión pública.

Los favores y facilidades para acceder a cargos públicos también eran dispuestos por Carlos Quispe. En un diálogo telefónico registrado el 28 de octubre del 2019, le ordena a un trabajador del municipio, identificado como Percy, apoyar a dos de sus allegados. Este le recuerda que no están contratando personal, pero el alcalde insiste y le pide que se comprometa con ellos “en lo que se pueda”.

Carlos Quispe pide a trabajador de la municipalidad que se comprometa a apoyar a dos amigos suyos, pese a que el servidor público le informa que no están contratando personal.

Investigados

Carlos Quispe, al igual que Henry López, se encuentra investigado por liderar la presunta red criminal “Los Tiranos del Centro”, organización que operaba en Huancayo y que se dedicaba al cobro de cupos a comerciantes formales, informales y ambulantes.

El 23 de febrero último se dispuso una orden de detención preliminar en contra de ambos. Desde ese momento se mantuvieron en la clandestinidad. Casi un mes después, Quispe reapareció detenido por la Policía Nacional. Una semana más tarde, reasumió sus funciones en la municipalidad de Huancayo. Acudió a Palacio de Gobierno para recibir una condecoración por parte del propio presidente de la República, Pedro Castillo. Se trataba del premio “Sello Municipal incluir para crecer. Gestión local para las personas”, entregado a más de 500 autoridades ediles, entre ellas, el hasta hace poco prófugo Carlos Quispe.

En tanto, López, casi dos meses después de ordenarse la detención preliminar, decidió salir de la clandestinidad y acudir a la fiscalía. Lo hizo luego de que la medida en su contra variara a impedimento de salida del país.

Henry López asumió la alcaldía de Huancayo en el 2018. Sin embargo, fue suspendido por el Concejo Provincial tras ser sentenciado en agosto del 2019 por el delito de negociación incompatible.