El exsubsecretario general del Despacho Presidencial Beder Camacho admitió que gestionó el otorgamiento de asilo político para Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, sobrinos del presidente Pedro Castillo, así como para Bruno Pacheco, todos ellos prófugos de la justicia.

En declaraciones a Canal N, indicó que dichas gestiones las realizó cuando el Poder Judicial aún no se pronunciaba en segunda instancia sobre el pedido de prisión preventiva contra los parientes del mandatario.

“Lo que yo sí he reconocido [es que he dicho] he ido a los ministerios [sic] a gestionar el asilo político para los sobrinos y para Bruno Pacheco. [¿A pedido del presidente?] Claro, cuando todavía no salía la sentencia de la segunda instancia [de la prisión preliminar]”, expresó.

En ese sentido, Camacho remarcó que desconocía el lugar donde se escondían estos tres personajes y dejó en claro que Castillo Terrones le pidió apoyo al entonces jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), José Fernández Latorre, para evitar que sean capturados.

“Ya estaban escondidos, dónde estaban yo no sabía. El presidente –como lo ha comentado el señor Fernández Latorre- le solicitó apoyo para eso. A mí me pidieron que gestione el tema de los asilos políticos. Eso también es un apoyo para liberarlos de la justicia”, subrayó.

Camacho también detalló que en las gestiones escritas que realizó a favor de los sobrinos del mandatario y Pacheco Castillo, se le informó que el pedido iba a ser consultado. Finalmente, el tema no prosperó.

Declaraciones de Beder Camacho sobre gestiones para asilo de los sobrinos del presidente Pedro Castillo y de Bruno Pacheco. (Video: Canal N)

Cabe indicar que en agosto pasado de este año el exsubsecretario general del Despacho Presidencial fue grabado por el Equipo Especial de la Policía visitando las embajadas de Venezuela y México para, según un colaborador eficaz, buscar asilo político a favor de Bruno Pacheco.

Estas imágenes se suman al testimonio de los colaboradores eficaces que detallan que Beder Camacho facilitó un contacto telefónico entre Pedro Castillo y Nicolás Maduro para conocer las posibilidades de que Venezuela proteja con asilo político a Bruno Pacheco.

Como se recuerda, el exjefe de la DINI presentó una serie de conversaciones que tuvo con Beder Camacho, en los que se revelan nombres de implicados en fuga de allegados al presidente Pedro Castillo, como sus sobrinos o el exministro Juan Silva, de la acción de la justicia.

En declaraciones a Panamericana TV, el exfuncionario detalló que exaltos funcionarios del Gobierno estuvieron involucrados en la fuga de personas cercanas al mandatario que son investigados por el Ministerio Público, como el exministro del Interior Dimitri Senmache.