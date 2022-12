El presidente del Congreso, José Williams (Avanza País), se pronunció respecto a los audios difundidos por el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) José Fernández Latorre.

Williams Zapata señaló que lo dicho por Fernández Latorre, en el material mencionado, es grave y compromete directamente al entorno del presidente de la República, Pedro Castillo.

“Las declaraciones que ha dado el exjefe de la DINI son delicadas, son de carácter grave, yo considero que son importantes y comprometen al entorno del presidente. Giran por asuntos relacionados con dinero: S/100 mil, medio millón de dólares para efectos que dice el exdirector de Inteligencia que tenía conocimiento el presidente”, declaró para la prensa desde los exteriores del Parlamento.

“(¿Estos hechos pueden ser considerados en la votación de la vacancia?) Sí, los van a tomar porque son hechos que van viniendo. También la población tiene que analizarlos”, agregó.

Además, el titular del Poder Legislativo indicó que en caso el jefe de Estado no concurra este miércoles 7 de diciembre al Congreso, tiene que brindar motivos de su ausencia. En ese sentido, explicó que el pleno decidirá si lo exhortan a concurrir o si postergan la sesión para un día posterior.

“Si el presidente no viene mañana, tendría que acreditar una razón por la cual no venga. No puede argumentar algún motivo y pedir una postergación. Eso tendríamos que verlo con portavoces y luego someterlo al pleno. El pleno tendría que determinar que le pida que sí venga mañana mismo o si le da un día más”, expresó José Williams.

Declaraciones de José Williams

Audios del exjefe de la DINI

Como se recuerda, el exjefe de la DINI presentó una serie de conversaciones que tuvo con Beder Camacho, en los que se revelan nombres de implicados en fuga de allegados al presidente Pedro Castillo, como sus sobrinos o el exministro Juan Silva, de la acción de la justicia.

En declaraciones a Panamericana, el exfuncionario detalló que exaltos funcionaros del Gobierno estuvieron involucrados en la fuga de personas cercanas al mandatario que son investigados por el Ministerio Público, como el exministro del Interior Dimitri Senmache.

“Como se ha oído, así es como trabaja la inteligencia, esa información que me dan es cómo han sustraído a los sobrinos de la acción de la justicia pero ellos querían atribuir eso a al DINI, pero ahí dice quiénes han sido y qué personas han sido”, aseveró.

“El transportador de acuerdo al audio es el comandante Verástegui, actual jefe de tránsito y exedecán del ministro Dimitri Senmache. [¿Entonces Senmache sabía de la fuga de Juan Silva?] Sabía, de acuerdo a la información que yo tengo sí sabía. Yo no puedo decir o determinar algo de una información, yo recojo la información y se la doy a conocer, pero no puedo atribuir algo si no lo he visto”, añadió.