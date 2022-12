El abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, estimó que los dichos del exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) José Fernández Latorre no deberían afectar el debate de la moción de vacancia que se ha agendado para este miércoles 7 de diciembre.

“Es un conjunto de dichos que se unen a un coro de voces que se vienen repitiendo hace mucho tiempo con estridencia pero, más importante que la palabra y expresiones de las personas, son las pruebas”, declaró ante la prensa este martes.

Benji Espinoza señaló que Fernández Latorre, en sus declaraciones ante medios de comunicación y la fiscalía puede hacer acusaciones pero que estas deben ser respaldadas con pruebas.

“Dice que tiene audios, también dijo lo mismo Karelim López que tenía pruebas aparte de sus dichos. También lo dijo Villaverde. También de dijo de Camacho y varios han dicho eso. La pregunta es, ¿y dónde están las pruebas? Meses hablando, meses declarando, meses incriminando al presidente y las pruebas no aparecen”, resaltó.

En esa línea, el defensor legal de Castillo Terrones señaló que las acusaciones del exjefe de la DINI no debería ser consideradas en el debate de la tercera moción de vacancia.

“De ninguna manera (debe afectar) porque mañana se tiene que debatir sobre la base de lo pedido. No pueden haber pruebas a última hora porque sino se estaría afectando un elemento más, un ingrediente más para decir que no hay debido proceso. No podemos estar incluyendo cosas a último momento porque salen en la prensa”, advirtió Espinoza.

Acusación del exjefe de la DINI

José Fernández Latorre, en entrevistas a varios medios de comunicación este 6 de diciembre, dijo que Pedro Castillo tenía conocimiento sobre supuestos actos de corrupción que involucraban a sus familiares, incluyendo a su sobrino Rudbel Oblitas, quien le habría hecho un pedido de dinero a Fernández en al menos dos oportunidades.

“Me pidió 100 mil soles porque dijo que tenía que arreglar un reportaje en un medio de comunicación donde le iban a sacar a su tío y que los necesitaba de manera urgente”, aseveró este 6 de diciembre.

También señaló que en una conversación que tuvieron Oblitas, acompañado por el exministro de Defensa Walter Ayala y Henry Shimabukuro, le llegó a solicitar medio millón de dólares.

“Para contratar un asesor de procedencia rusa con conocimiento en inteligencia que le iba a gestionar una donación de 30 millones de dólares y que cuando vengan esos 30 millones iban a devolver el medio millón de dólares. Eso a mí me lo ha pedido, no un tercero, sino directamente ese señor”, aseveró.